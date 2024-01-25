Яркий утренник в Эмиратах. Кононов начал в «Торпедо» с поражения от ЦСКА
ЦСКА завершал первый сбор в Эмиратах матчем с «Торпедо». Получился настоящий утренник: изначально планировали начать в полдень по местному времени, но в итоге игру перенесли еще на час раньше. Торпедовцы тренируются меньше недели, потому для них это был первый матч. И не просто в году — первый при новом главном тренере Олеге Кононове и новом руководстве. Получается, историческая игра для черно-белых.
Делать какие-то выводы, тем более на столь раннем этапе подготовки, конечно же, бессмысленно. Тем более что ЦСКА тренируется дольше и уже успел провести один матч (4:1 с командой из Омана). Естественно, игровое преимущество было у армейцев. Команда играла в атаку, хорошо двигалась. Как и во встрече с оманцами, здорово смотрелся Обляков. Правда, с игры красно-синие так и не забили — все три гола пришли после стандартов. Ну а «Торпедо» в принципе выглядело неплохо (особенно для первого раза), при этом еще и эффективно сыграв в атаке.
Торпедовцы дважды вели в счете. Первым забил вечный Лебеденко: 40-летний форвард убежал от защитников и приложил к моменту весь свой опыт. ЦСКА быстро отыгрался, воспользовавшись угловым: Мусаев головой по завораживающей траектории отправил мяч за шиворот Бабурина. Для новичка армейцев это был первый выход в старте, и уже можно сказать, что конкуренцию в атаке он точно освежит. Второй мяч «Торпедо» провел еще один ветеран (не при Лебеденко будет сказано) — Полоз замкнул прострел с фланга.
Сразу после перерыва ЦСКА снова отыгрался после углового — на этот раз забил Роша. Ну а победным оказался штрафной Облякова. Точно такое же исполнение, что и пару дней назад в игре с «Созаром». И еще много моментов армейцы растранжирили — чего стоит только нереализованный выход один на один Давилы. В большом интервью «СЭ» чилиец признавался, что рассчитывает получать больше игрового времени. Для этого нужно еще поработать.
Если атака ЦСКА оставила хорошее впечатление, то в обороне команда Федотова была далеко не безупречна. В концовке форвард торпедовцев Мелекесцев дважды мог сравнивать — в одном моменте он не попал в створ, а в другом ЦСКА выручил Тороп.
Ну а для «Торпедо» Кононова это неплохая отправная точка. Турнирное положение команды в первой лиге непростое — восемь очков до зоны стыков. Новый президент Волнушкин говорил про «максимальные задачи» и «14 финалов», однако слов про оперативное возвращение в РПЛ от него не было. Но вряд ли все эти перестановки в «Торпедо» затевались для чего-то другого.
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|18
|11
|5
|2
|28-14
|38
|
2
|Зенит
|18
|11
|3
|4
|35-17
|36
|
3
|Динамо
|18
|8
|8
|2
|29-22
|32
|
4
|Локомотив
|18
|8
|7
|3
|29-23
|31
|
5
|Спартак
|18
|9
|3
|6
|27-24
|30
|
6
|Кр. Советов
|18
|8
|5
|5
|36-27
|29
|
7
|Рубин
|18
|8
|4
|6
|17-21
|28
|
8
|ЦСКА
|18
|7
|7
|4
|31-24
|28
|
9
|Пари НН
|18
|7
|3
|8
|15-16
|24
|
10
|Ростов
|18
|5
|6
|7
|24-29
|21
|
11
|Факел
|18
|5
|6
|7
|15-19
|21
|
12
|Урал
|18
|5
|4
|9
|18-28
|19
|
13
|Ахмат
|18
|4
|5
|9
|18-23
|17
|
14
|Оренбург
|18
|3
|6
|9
|19-28
|15
|
15
|Балтика
|18
|3
|4
|11
|12-24
|13
|
16
|Сочи
|18
|3
|2
|13
|17-31
|11
|2.03
|00:00
|
Зенит – Спартак
|- : -
|2.03
|00:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|2.03
|00:00
|
Краснодар – Рубин
|- : -
|2.03
|00:00
|
ЦСКА – Оренбург
|- : -
|2.03
|00:00
|
Динамо – Локомотив
|- : -
|2.03
|00:00
|
Ахмат – Урал
|- : -
|2.03
|00:00
|
Балтика – Сочи
|- : -
|2.03
|00:00
|
Пари НН – Факел
|- : -
|Г
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Матео Кассьерра
Зенит
|14
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Бенхамин Гарре
Крылья Советов
|8
|
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Джон Кордоба
Краснодар
|8
|П
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Квинси Промес
Спартак
|6
|
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Максим Глушенков
Локомотив
|6
|
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Александр Соболев
Спартак
|5
|И
|К
|Ж
|
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Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|15
|1
|3
|
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Брайан Мансилья
Оренбург
|15
|1
|5
|
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Виктор Мелехин
Ростов
|16
|1
|5