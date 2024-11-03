Виллиана Рошу избаловала ЭСК, но в драке в дерби виноват судья Сухой

Матч ЦСКА — «Спартак» (0:2) получился очень нервным — благодаря футболистам обеих команд и арбитру, выбравшему неверную тактику поведения. В итоге рефери показал три красные и несколько желтых карточек. А игры толком и не было.

Лучшие арбитры турнира

Разговор о судействе в столичном дерби начну со статистики. Всего два судьи получили по 10 назначений в роли арбитра в 14 турах чемпионата России-2024/25 — Кирилл Левников и Алексей Сухой.

У рефери из Люберец фактически неограниченное доверие со стороны руководителей департамента судейства и инспектирования, которые, исходя из числа назначений, считают его одним из лучших в РПЛ. Сегодня он работал в 44-м туре подряд — как рефери, ВАР и резервный. Такой серией не может похвастаться никто из отечественных судей как минимум в XXI веке. Случай редчайший и в мировом футболе.

Потому его выбор в качестве арбитра матча ЦСКА — «Спартак» удивления не вызвал, тем более что Сухой в этом чемпионате судил игры ЦСКА — «Зенит» и «Краснодар» — «Зенит». Но с дерби он не справился.

Кукуян не удалил Виллиана Рошу за агрессивное поведение

Помимо статистики вспомню еще игру годичной давности ЦСКА — «Зенит» (1:1). Почему? Потому что там Виллиан Роша тоже повел себя агрессивно. Но не был адекватно наказан.

В конце той игры арбитр Павел Кукуян ошибочно не удалил армейца. Тот в ходе стычки в штрафной площади гостей схватил за горло Александра Ерохина и оттолкнул его. Тогда, описывая случившееся, я напомнил, что в чемпионатах других стран были прецеденты, когда такой захват за горло наказывался красной карточкой.

Фото Скриншот трансляции

А экспертно-судейская комиссия, как и во многих других случаях в последние пару лет, Кукуяна поддержала. Объяснение такое:

«Решение ЭСК мотивировано тем, что действия игрока команды ЦСКА №4 Виллиана Роши, кратковременно ухватившего за горло игрока команды «Зенит» №21 Александра Ерохина, комиссия квалифицирует как неспортивное поведение, так как с его стороны не было дополнительного усилия, которое могло бы угрожать безопасности соперника. Ввиду отсутствия применения чрезмерной силы и жестокости со стороны игрока ЦСКА комиссия не может рассматривать данное действие как очевидное проявление агрессивного поведения, в связи с чем единогласно поддерживает решение судьи вынести данному игроку предупреждение за неспортивное поведение».

То есть Роше дали зеленый свет на повторение подобного. Он и повторил. Но об этом чуть позже.

Бонгонда и Мойзес

Сухой почти с самого начала дерби начал вызывать недовольство игроков своими решениями. Причем в обе стороны.

Фото Скриншот трансляции

На 8-й минуте судья неверно не зафиксировал фол Мойзеса на Тео Бонгонде. Армеец воткнулся в спартаковца, сорвав его атаку. Вместо назначения штрафного удара в пользу «Спартака» и наказания защитника желтой карточкой арбитр начал делать внушение Бонгонде, ладонью показав нырок.

Спартаковец завелся и на 9-й минуте сыграл грубо. Но и тут Сухой не решился применить дисциплинарную санкцию и вынести предупреждение.

Мойзес ошибочно избежал желтой карточки и на 83-й минуте, когда начал поднимать соперника с газона, спровоцировав конфликт.

Борцовский прием Литвинова

На 42-й минуте Руслан Литвинов в борьбе за позицию в своей площади ворот отшвырнул руками Сашу Зделара и бросил его на газон. Но судья не назначил пенальти. И был прав.

Фото Скриншот трансляции

Потому что спартаковец сфолил, когда мяч не был в игре. Он еще не вошел в игру при выполнении углового удара. В таком случае у арбитра не возникло оснований для наказания Литвинова 11-метровым, а у ВАР Сергея Карасева — для вмешательства в действия рефери.

Повторю: Сухой был прав, но он зря не сделал хотя бы внушение Литвинову, не поговорил с ним и Зделаром, а просто «забыл» о моменте.

Кисляк и Барко

На 54-й минуте судья, пожалуй, ошибочно применил принцип преимущества, не остановил матч, не назначил штрафной удар в пользу «Спартака» и не наказал Матвея Кисляка желтой карточкой за фол против Эсекьеля Барко. Почти тут же Виллиан Роша сыграл грязно против Манфреда Угальде. И понеслось...

Удаление Виллиана Роши и Литвинова

Наиль Умяров и Срджан Бабич решили стать воспитателями Виллиана Роши. А тот в ответ схватил рукой Умярова за горло или подбородок, проявив агрессию (помните случай с Ерохиным?).

Начался массовый конфликт, в ходе которого Литвинов, как позднее определили судьи, тоже повел себя агрессивно. Он полез рукой в лицо защитнику ЦСКА, отпихивая соперника. А Виллиан Роша успел нанести удар рукой — судя по всему, попал в лицо Бабичу.

Фото Скриншот трансляции

Когда страсти утихли, судья на 56-й минуте вынес предупреждения Бабичу и Умярову, а Виллиану Роше показал красную карточку и удалил его.

После этого, пока игра не возобновилась, в действия судьи вмешался видеоарбитр Карасев. Он предложил Сухому еще раз изучить видеоповтор стычки и оценить действия Литвинова, который левой рукой хватал Виллиана Рошу за лицо и отпихивал его.

На 60-й минуте судья объявил по стадиону: «После просмотра игрок номер 68 команды «Спартак» удаляется за агрессивное поведение». Вслед за этим Литвинову была показана красная карточка.

При этом избежал предупреждения заслуживший его Сауль Гуарирапа.

Игра возобновилась только на 62-й минуте.

Фото Александр Федоров, «СЭ»

Удаление Облякова

На 85-й минуте Сухой принял верное решение, наказав Ивана Облякова предупреждением за грубый фол против Данила Пруцева. Армеец врезался в соперника, попав ему рукой в голову. Для игрока красно-синих желтая карточка стала второй в этой встрече — Обляков заработал удаление и дисквалификацию на следующий тур.

Фото Александр Федоров, «СЭ»

А вот Даниила Денисова на 90-й минуте Сухой наказал предупреждением ошибочно.

Итого неверно не вынесены как минимум пять предупреждений и вынесено одно. И много несогласных с удалением Литвинова. Но главное в том, что не в последнюю очередь из-за судьи, который не справился с управлением матчем, как таковой игры в дерби и не было. А были стычки, конфликты, фолы, споры и удаления.

Выходит, «назначальники» ошиблись с выбором Сухого? Следовало приберечь к этой игре Левникова-среднего и назначить на дерби его?