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Судейство

Сегодня, 13:11

Лучшие судьи чемпионата России — Левников и Сухой

Александр Бобров
Шеф-редактор
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Лучшими судьями чемпионата России-2024/25, по мнению руководителей департамента судейства и инспектирования РФС, можно считать Кирилла Левникова и Алексея Сухого.

Именно рефери из Санкт-Петербурга и Люберец за 13 туров получили больше всего назначений в роли арбитров — по девять раз.

Восемь раз доверяли судить матчи РПЛ в этом сезоне Павлу Кукуяну, по семь — Владиславу Безбородову, Сергею Иванову, Сергею Карасеву, Виталию Мешкову и Артему Чистякову.

На эту восьмерку рефери в общей сложности приходится 69 из 104 матчей турнира — примерно 2/3. Оставшаяся треть распределилась между 17 арбитрами.

РПЛ
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«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Крылья Советов»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Краснодар»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
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«Акрон» — «Зенит»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 12 9 3 0 25-5 30
2
 Зенит 12 9 2 1 28-4 29
3
 Локомотив 12 9 0 3 26-16 27
4
 ЦСКА 12 7 2 3 22-7 23
5
 Динамо 12 7 2 3 23-12 23
6
 Спартак 12 5 4 3 17-12 19
7
 Рубин 12 4 3 5 14-19 15
8
 Ростов 12 3 4 5 14-21 13
9
 Кр. Советов 12 3 3 6 11-17 12
10
 Акрон 12 3 3 6 16-25 12
11
 Пари НН 12 3 3 6 12-22 12
12
 Динамо Мх 12 2 5 5 5-10 11
13
 Химки 12 2 5 5 11-20 11
14
 Факел 12 2 4 6 8-20 10
15
 Оренбург 12 1 5 6 14-22 8
16
 Ахмат 12 0 6 6 9-23 6
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