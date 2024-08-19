«ЦСКА нужны сильный центрфорвард и латерали. Вагнер, Красич и Жирков». Газзаев — о поражении от «Локо»
— Большего ждали от этого матча?
— Считаю, получилось боевое дерби. С обилием единоборств. Никто не хотел уступать. Команды вышли на игру с хорошим настроем. Территориальное преимущество было на стороне ЦСКА. Армейцы, пожалуй, смотрелись получше до 75-й минуты. А вот концовка осталась за железнодорожниками. Сработали замены Галактионова. Сарвели и Тикнизян явно оживили игру «Локомотива» впереди. Они в общем-то и поучаствовали в голе. Наиру удался отличный, мастерский удар в дальний угол.
— Результат закономерен?
— Мне кажется, игра была ничейной. Борьбы много, моментов мало. Да, Давила бил в первом тайме в ближний угол, Лантратов среагировал. У ЦСКА было побольше подходов, но вот в концовке подопечным Николича уже пришлось обороняться. Повторюсь, Галактионов угадал с заменами. Так бывает. Нужно играть все 90 минут, а не 75. «Локо» просто лучше распорядился своим шансом.
— Складывается ощущение, что проклятие прошлого сезона никуда не делось. ЦСКА и при новом тренере пропускает в концовке...
— Я бы тут не искал какой-то закономерности. Каждый матч — это отдельная история. Не стоит говорить о некоей тенденции.
— Кто сейчас лидер этого ЦСКА?
— Так сразу и не могу ответить. Но бросается в глаза, что армейцам необходим классический центральный нападающий, который мог бы стабильно забивать и выжимать максимум даже из полумоментов. Для меня это очевидно.
— То есть Мусаев вас не убеждает?
— Не хочется переходить на личности. Но форвард с бомбардирскими качествами ЦСКА нужен. Иначе, конечно, придется непросто.
— Что тогда можете сказать про Койта? Вчера он удивил, отдав пас Гайичу, который явно находился в офсайде, и запорол тем самым перспективную атаку.
— Пока тоже обойдемся без комментариев. Он еще адаптируется к новой команде. Еще не вписался в игру армейцев.
— От Файзуллаева ждали большего?
— В целом у ЦСКА приличная средняя линия. Файзуллаев, Обляков, Жемалетдинов. Достаточно креативных футболистов, которые обладают хорошим пасом. Но нужен наконечник. Я бы даже так сказал: ЦСКА необходимы более сильный форвард и латерали. Вагнер, Красич и Жирков (смеется).
— Вопрос про «Локо». Многие восхищены игрой молодого Батракова на старте сезона. Как он вам?
— Интересный игрок, с хорошими качествами. Но давайте его не будем перехваливать. Понаблюдаем за ним на длинной дистанции. Пусть хотя бы полсезона или даже сезон проведет на стабильном уровне. Надо показывать свои козыри в каждом туре и развивать свои качества. Вот тогда мы получим такого же футболиста, как Глушенков.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|5
|4
|1
|0
|15-1
|13
|
2
|Динамо
|5
|4
|0
|1
|9-3
|12
|
3
|Локомотив
|5
|4
|0
|1
|12-5
|12
|
4
|Спартак
|5
|3
|1
|1
|9-3
|10
|
5
|Краснодар
|5
|2
|3
|0
|5-3
|9
|
6
|Ростов
|5
|2
|2
|1
|7-9
|8
|
7
|ЦСКА
|5
|2
|1
|2
|9-4
|7
|
8
|Пари НН
|5
|2
|0
|3
|5-9
|6
|
9
|Химки
|5
|1
|2
|2
|6-8
|5
|
10
|Оренбург
|5
|1
|2
|2
|7-10
|5
|
11
|Акрон
|4
|1
|1
|2
|6-7
|4
|
12
|Рубин
|4
|1
|1
|2
|7-10
|4
|
13
|Кр. Советов
|5
|1
|0
|4
|3-11
|3
|
14
|Ахмат
|4
|0
|3
|1
|1-6
|3
|
15
|Динамо Мх
|4
|0
|2
|2
|1-4
|2
|
16
|Факел
|5
|0
|1
|4
|1-10
|1
|17.08
|17:00
|
Динамо – Кр. Советов
|1 : 0
|17.08
|19:30
|
Ростов – Оренбург
|3 : 2
|18.08
|15:00
|
Химки – Зенит
|1 : 1
|18.08
|17:30
|
ЦСКА – Локомотив
|0 : 1
|18.08
|17:30
|
Спартак – Факел
|3 : 0
|18.08
|20:00
|
Краснодар – Пари НН
|2 : 1
|19.08
|17:30
|
Акрон – Рубин
|- : -
|19.08
|20:00
|
Динамо Мх – Ахмат
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|7
|
|
Игорь Дивеев
ЦСКА
|4
|
|
Манфред Угальде
Спартак
|4
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|6
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|4
|
|
Бителло
Динамо
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|4
|1
|1
|
|
Евгений Марков
Факел
|3
|1
|0
|
|
Сергей Брызгалов
Факел
|1
|0
|0