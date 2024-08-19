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Три московских клуба в погоне за «Зенитом». Появится ли интрига в РПЛ?

Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
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Андрей Мостовой (№17) приветствует Игоря Обухова (№96) после матча «Химки» — «Зенит»
Андрей Мостовой (№17) приветствует Игоря Обухова (№96) после матча «Химки» — «Зенит».
Фото Федор Успенский, «СЭ»
Ответ может дать встреча питерцев со «Спартаком» через неделю.

Как стремительно все меняется в футболе. После трех туров, в которых «Зенит» разгромил соперников с общим счетом 13:0, казалось, что в сезон 100-летия питерцев ждет самая легкая прогулка к золоту за всю историю. Однако затем последовала натужная победа над «Динамо» при почти равной игре и незабитом пенальти Нгамале в концовке. Ничья была близка, но если тогда команда Сергея Семака ее избежала, то спустя неделю уже сама с трудом спаслась во встрече с клубом, вышедшим из первой лиги, — «Химками».

Полузащитник &laquo;Зенита&raquo; Максим Глушенков в&nbsp;матче с &laquo;Химками&raquo;. «Зенит» избежал сенсационного поражения от «Химок». Без Вендела и Глушенкова чемпион — не тот

Причем дело не ограничилось спадом в качестве и потерянными очками: «Зенит» еще и лишился двух лидеров — Вендела во встрече с бело-голубыми, Глушенкова в Подмосковье. У обоих довольно серьезные повреждения, в ближайший месяц ждать возвращения, наверное, не приходится.

И это, конечно, шанс на интригу в РПЛ. В первую очередь для московских клубов, которые устремились в погоню. Ближайшие преследователи дружно победили: «Динамо» взяло три очка у «Крыльев», «Спартак» — у «Факела», «Локо» — у ЦСКА. Пока именно команды из этого трио выглядят главными соперниками питерцев в борьбе за золото, хотя армейцы, «Ростов» и «Краснодар» еще постараются вмешаться в такой спор.

Максим Глушенков, Нуралы Алип и&nbsp;Дмитрий Чистяков на&nbsp;скамейке запасных &laquo;Зенита&raquo;.

Интересно, что за ту пятилетку, когда «Зенит» становится чемпионом, в топ-4 неизменно присутствовал кто-то из нестоличных клубов, а то и два: четырежды в квартете финишировали «быки», по разу — «Рубин», «Ростов» и «Сочи». Сейчас пока мы видим схватку «Москва против Питера».

«Динамо», похоже, прошлый удачный сезон придал уверенности в своих силах, команда стабильна. «Локомотив» показывает отменный характер. Уход Дзюбы, Миранчука и Жемалетдинова немного лишил класса, зато все несутся и рубятся, как в последний раз. Что в воскресенье позволило обыграть ЦСКА, уступая в качестве футбола, но вытерпев и забрав концовку. Натиск был хорош, он вылился в гол единственным ударом в створ. Расцветает, кажется, и «Спартак». С приходом Барко красно-белые не только получили лидера, делающего разницу, но еще и человека, рядом с которым прибавили остальные. Тот же Угальде, недавно над ним только потешались. Весной у костариканца в РПЛ: 12 матчей — 0 голов. Летом: 5 матчей — 4 гола. Привет всем критикам.

Впрочем, это только начало сезона и самые первые наметки. А многое прояснится в следующем туре, когда «Спартак» отправится на «Газпром Арену». Семак — без Вендела и Глушенкова. Станкович — с Барко и Угальде.

Футболисты &laquo;Спартака&raquo; празднуют гол Манфреда Угальде в&nbsp;ворота &laquo;Факела&raquo;. «Спартак» выдал яркое шоу в игре с «Факелом». До «Зенита» — одна победа

Появится ли интрига в РПЛ? В случае победы красно-белых они догонят «Зенит». И дадут шанс обойти лидера «Динамо» и «Локомотиву». Сюжет? Вполне возможно. Хотя именно такие принципиальные матчи сине-бело-голубые забирают чаще всего.

Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 5 4 1 0 15-1 13
2
 Динамо 5 4 0 1 9-3 12
3
 Локомотив 5 4 0 1 12-5 12
4
 Спартак 5 3 1 1 9-3 10
5
 Краснодар 5 2 3 0 5-3 9
6
 Ростов 5 2 2 1 7-9 8
7
 ЦСКА 5 2 1 2 9-4 7
8
 Пари НН 5 2 0 3 5-9 6
9
 Химки 5 1 2 2 6-8 5
10
 Оренбург 5 1 2 2 7-10 5
11
 Акрон 4 1 1 2 6-7 4
12
 Рубин 4 1 1 2 7-10 4
13
 Кр. Советов 5 1 0 4 3-11 3
14
 Ахмат 4 0 3 1 1-6 3
15
 Динамо Мх 4 0 2 2 1-4 2
16
 Факел 5 0 1 4 1-10 1
Результаты / календарь
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30 тур
17.08 17:00
Динамо – Кр. Советов
 1 : 0
17.08 19:30
Ростов – Оренбург
 3 : 2
18.08 15:00
Химки – Зенит
 1 : 1
18.08 17:30
ЦСКА – Локомотив
 0 : 1
18.08 17:30
Спартак – Факел
 3 : 0
18.08 20:00
Краснодар – Пари НН
 2 : 1
19.08 17:30
Акрон – Рубин
 - : -
19.08 20:00
Динамо Мх – Ахмат
 - : -
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Лидеры
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Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Зенит

 7
Игорь Дивеев

Игорь Дивеев

ЦСКА

 4
Манфред Угальде

Манфред Угальде

Спартак

 4
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 6
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 4
Бителло

Бителло

Динамо

 4
И К Ж
Даниил Фомин

Даниил Фомин

Динамо

 4 1 1
Евгений Марков

Евгений Марков

Факел

 3 1 0
Сергей Брызгалов

Сергей Брызгалов

Факел

 1 0 0
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