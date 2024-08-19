Три московских клуба в погоне за «Зенитом». Появится ли интрига в РПЛ?
Как стремительно все меняется в футболе. После трех туров, в которых «Зенит» разгромил соперников с общим счетом 13:0, казалось, что в сезон 100-летия питерцев ждет самая легкая прогулка к золоту за всю историю. Однако затем последовала натужная победа над «Динамо» при почти равной игре и незабитом пенальти Нгамале в концовке. Ничья была близка, но если тогда команда Сергея Семака ее избежала, то спустя неделю уже сама с трудом спаслась во встрече с клубом, вышедшим из первой лиги, — «Химками».
Причем дело не ограничилось спадом в качестве и потерянными очками: «Зенит» еще и лишился двух лидеров — Вендела во встрече с бело-голубыми, Глушенкова в Подмосковье. У обоих довольно серьезные повреждения, в ближайший месяц ждать возвращения, наверное, не приходится.
И это, конечно, шанс на интригу в РПЛ. В первую очередь для московских клубов, которые устремились в погоню. Ближайшие преследователи дружно победили: «Динамо» взяло три очка у «Крыльев», «Спартак» — у «Факела», «Локо» — у ЦСКА. Пока именно команды из этого трио выглядят главными соперниками питерцев в борьбе за золото, хотя армейцы, «Ростов» и «Краснодар» еще постараются вмешаться в такой спор.
Интересно, что за ту пятилетку, когда «Зенит» становится чемпионом, в топ-4 неизменно присутствовал кто-то из нестоличных клубов, а то и два: четырежды в квартете финишировали «быки», по разу — «Рубин», «Ростов» и «Сочи». Сейчас пока мы видим схватку «Москва против Питера».
«Динамо», похоже, прошлый удачный сезон придал уверенности в своих силах, команда стабильна. «Локомотив» показывает отменный характер. Уход Дзюбы, Миранчука и Жемалетдинова немного лишил класса, зато все несутся и рубятся, как в последний раз. Что в воскресенье позволило обыграть ЦСКА, уступая в качестве футбола, но вытерпев и забрав концовку. Натиск был хорош, он вылился в гол единственным ударом в створ. Расцветает, кажется, и «Спартак». С приходом Барко красно-белые не только получили лидера, делающего разницу, но еще и человека, рядом с которым прибавили остальные. Тот же Угальде, недавно над ним только потешались. Весной у костариканца в РПЛ: 12 матчей — 0 голов. Летом: 5 матчей — 4 гола. Привет всем критикам.
Впрочем, это только начало сезона и самые первые наметки. А многое прояснится в следующем туре, когда «Спартак» отправится на «Газпром Арену». Семак — без Вендела и Глушенкова. Станкович — с Барко и Угальде.
Появится ли интрига в РПЛ? В случае победы красно-белых они догонят «Зенит». И дадут шанс обойти лидера «Динамо» и «Локомотиву». Сюжет? Вполне возможно. Хотя именно такие принципиальные матчи сине-бело-голубые забирают чаще всего.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|5
|4
|1
|0
|15-1
|13
|
2
|Динамо
|5
|4
|0
|1
|9-3
|12
|
3
|Локомотив
|5
|4
|0
|1
|12-5
|12
|
4
|Спартак
|5
|3
|1
|1
|9-3
|10
|
5
|Краснодар
|5
|2
|3
|0
|5-3
|9
|
6
|Ростов
|5
|2
|2
|1
|7-9
|8
|
7
|ЦСКА
|5
|2
|1
|2
|9-4
|7
|
8
|Пари НН
|5
|2
|0
|3
|5-9
|6
|
9
|Химки
|5
|1
|2
|2
|6-8
|5
|
10
|Оренбург
|5
|1
|2
|2
|7-10
|5
|
11
|Акрон
|4
|1
|1
|2
|6-7
|4
|
12
|Рубин
|4
|1
|1
|2
|7-10
|4
|
13
|Кр. Советов
|5
|1
|0
|4
|3-11
|3
|
14
|Ахмат
|4
|0
|3
|1
|1-6
|3
|
15
|Динамо Мх
|4
|0
|2
|2
|1-4
|2
|
16
|Факел
|5
|0
|1
|4
|1-10
|1
|17.08
|17:00
|
Динамо – Кр. Советов
|1 : 0
|17.08
|19:30
|
Ростов – Оренбург
|3 : 2
|18.08
|15:00
|
Химки – Зенит
|1 : 1
|18.08
|17:30
|
ЦСКА – Локомотив
|0 : 1
|18.08
|17:30
|
Спартак – Факел
|3 : 0
|18.08
|20:00
|
Краснодар – Пари НН
|2 : 1
|19.08
|17:30
|
Акрон – Рубин
|- : -
|19.08
|20:00
|
Динамо Мх – Ахмат
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|7
|
|
Игорь Дивеев
ЦСКА
|4
|
|
Манфред Угальде
Спартак
|4
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|6
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|4
|
|
Бителло
Динамо
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|4
|1
|1
|
|
Евгений Марков
Факел
|3
|1
|0
|
|
Сергей Брызгалов
Факел
|1
|0
|0