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ЦСКА перехватил воспитанника «Зенита» Ананьева. До армейцев он чуть не перешел в Бразилию

ЦСКА подписал 18-летнего воспитанника «Зенита» Ананьева
Артемий Кутейников
Корреспондент
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Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев и новичок армейцев Иван Ананьев.
Фото ПФК ЦСКА
Ивана хотел «Сан-Паулу».

ЦСКА объявил о подписании контракта с 18-летним воспитанником «Зенита» Иваном Ананьевым. Молодой полузащитник уехал из Санкт-Петербурга в статусе свободного агента. Ранее им интересовался «Сан-Паулу», который впечатлился его игрой на турнире в Бразилии.

Ананьев не продлил контракт с «Зенитом»

Вечером 10 января «Зенит» на официальном сайте объявил об уходе двух воспитанников в статусе свободных агентов — нападающего Александра Широкова и хавбека Ивана Ананьева.

«Газпром» — Академия благодарит за время, проведенное в «Зените», за труд и самоотдачу и желает удачи в дальнейшей карьере!» — говорилось в обращении петербуржцев.

Ананьев находился в академии сине-бело-голубых с девяти лет, а до этого занимался в филиале «Зенит-Выборгский». Футболист отреагировал на уход из команды теплой публикацией в соцсетях — прикрепил детские фотографии в форме петербуржцев вместе с эмоциональным текстом.

«12 лет в «Зените», много или мало — решать не мне. Хочется поблагодарить весь персонал, тренерский штаб, всех футболистов, которые помогали мне расти и с каждой тренировкой улучшать навыки. Но это профессиональный футбол, от этого никуда не деться. «Зенит» останется навсегда в моем сердце и всегда будет моим вторым домом, знаю, меня будут там ждать. Всех обнял, увидимся на зеленом газоне», — написал Иван.

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Ананьевым интересовался не только ЦСКА

На следующий день о подписании Ананьева объявил ЦСКА. Игроку дали 47-й номер и заключили контракт сроком на три с половиной года. Неизвестно, будет ли он сразу введен в основной состав или начнет в молодежке. По информации журналиста Ивана Карпова, хавбек отправится на ближайшие сборы армейцев, на которых это и будет определено. За «Зенит» Иван практиковался лишь в МФЛ, где в прошедшем сезоне провел 15 игр и отметился тремя мячами и двумя голевыми передачами.

Ранее Карпов сообщал, что футболистом интересовались несколько клубов РПЛ, а также бразильский «Сан-Паулу». Ананьев блеснул летом 2023 года на турнире в Бразилии среди команд U-18 — за пять игр совершил пять результативных действий (1+4). После с «Зенитом» связались представители «Сан-Паулу», но Иван не мог покинуть Россию, так как должен был окончить 11-й класс. Зато после школы, летом 2024-го, бразильцы вернулись и предложили ему трехмесячную стажировку в команде U-20. После нее россиянину предложили годичную аренду — но с ней не сложилось.

Иван Ананьев.
Фото ФК «Зенит»

Почему не перешел в «Сан-Паулу»

По информации Карпова, в октябре бразильцы направили «Зениту» предложение аренды Ананьева до января 2026 года. Самому футболисту обещали выгодный контракт с проживанием на базе. Полузащитник даже намекнул на переход в соцсетях — отметил в описании профиля аккаунт «Сан-Паулу» и написал «скоро». Однако для трансфера россиянину нужно было продлить контракт с петербуржцами, чего он не сделал.

«Сейчас она (ситуация с Ананьевым. — Прим. «СЭ») находится под курированием руководства. Понравился он им как раз на таком турнире. В итоге находился там четыре месяца, тренировался, забивал голы. Вроде все шло к подписанию арендного договора. Но для этого он должен продлить контракт с нами», — комментировал ситуацию «Чемпионату» Андрей Аршавин, который занимает должность заместителя генерального директора по спортивному развитию «Зенита».

Ранее бразильское медиа SBT Rio сообщило о другом потенциальном новичке армейцев. По данным источника, клуб предложил 6 миллионов евро за 24-летнего форварда «Ред Булл Брагантино» Алеррандро.

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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
16
 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
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28.02 19:00
Динамо Мх – Локомотив
 - : -
1.03 14:00
Пари НН – Акрон
 - : -
1.03 16:30
Зенит – ЦСКА
 - : -
1.03 19:00
Ахмат – Рубин
 - : -
1.03 19:30
Краснодар – Кр. Советов
 - : -
2.03 14:00
Химки – Факел
 - : -
2.03 16:30
Спартак – Оренбург
 - : -
2.03 19:30
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