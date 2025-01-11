ЦСКА перехватил воспитанника «Зенита» Ананьева. До армейцев он чуть не перешел в Бразилию
ЦСКА объявил о подписании контракта с 18-летним воспитанником «Зенита» Иваном Ананьевым. Молодой полузащитник уехал из Санкт-Петербурга в статусе свободного агента. Ранее им интересовался «Сан-Паулу», который впечатлился его игрой на турнире в Бразилии.
Ананьев не продлил контракт с «Зенитом»
Вечером 10 января «Зенит» на официальном сайте объявил об уходе двух воспитанников в статусе свободных агентов — нападающего Александра Широкова и хавбека Ивана Ананьева.
«Газпром» — Академия благодарит за время, проведенное в «Зените», за труд и самоотдачу и желает удачи в дальнейшей карьере!» — говорилось в обращении петербуржцев.
Ананьев находился в академии сине-бело-голубых с девяти лет, а до этого занимался в филиале «Зенит-Выборгский». Футболист отреагировал на уход из команды теплой публикацией в соцсетях — прикрепил детские фотографии в форме петербуржцев вместе с эмоциональным текстом.
«12 лет в «Зените», много или мало — решать не мне. Хочется поблагодарить весь персонал, тренерский штаб, всех футболистов, которые помогали мне расти и с каждой тренировкой улучшать навыки. Но это профессиональный футбол, от этого никуда не деться. «Зенит» останется навсегда в моем сердце и всегда будет моим вторым домом, знаю, меня будут там ждать. Всех обнял, увидимся на зеленом газоне», — написал Иван.
Ананьевым интересовался не только ЦСКА
На следующий день о подписании Ананьева объявил ЦСКА. Игроку дали 47-й номер и заключили контракт сроком на три с половиной года. Неизвестно, будет ли он сразу введен в основной состав или начнет в молодежке. По информации журналиста Ивана Карпова, хавбек отправится на ближайшие сборы армейцев, на которых это и будет определено. За «Зенит» Иван практиковался лишь в МФЛ, где в прошедшем сезоне провел 15 игр и отметился тремя мячами и двумя голевыми передачами.
Ранее Карпов сообщал, что футболистом интересовались несколько клубов РПЛ, а также бразильский «Сан-Паулу». Ананьев блеснул летом 2023 года на турнире в Бразилии среди команд U-18 — за пять игр совершил пять результативных действий (1+4). После с «Зенитом» связались представители «Сан-Паулу», но Иван не мог покинуть Россию, так как должен был окончить 11-й класс. Зато после школы, летом 2024-го, бразильцы вернулись и предложили ему трехмесячную стажировку в команде U-20. После нее россиянину предложили годичную аренду — но с ней не сложилось.
Почему не перешел в «Сан-Паулу»
По информации Карпова, в октябре бразильцы направили «Зениту» предложение аренды Ананьева до января 2026 года. Самому футболисту обещали выгодный контракт с проживанием на базе. Полузащитник даже намекнул на переход в соцсетях — отметил в описании профиля аккаунт «Сан-Паулу» и написал «скоро». Однако для трансфера россиянину нужно было продлить контракт с петербуржцами, чего он не сделал.
«Сейчас она (ситуация с Ананьевым. — Прим. «СЭ») находится под курированием руководства. Понравился он им как раз на таком турнире. В итоге находился там четыре месяца, тренировался, забивал голы. Вроде все шло к подписанию арендного договора. Но для этого он должен продлить контракт с нами», — комментировал ситуацию «Чемпионату» Андрей Аршавин, который занимает должность заместителя генерального директора по спортивному развитию «Зенита».
Ранее бразильское медиа SBT Rio сообщило о другом потенциальном новичке армейцев. По данным источника, клуб предложил 6 миллионов евро за 24-летнего форварда «Ред Булл Брагантино» Алеррандро.
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Краснодар
|18
|11
|6
|1
|34-12
|39
|
2
|Зенит
|18
|12
|3
|3
|37-12
|39
|
3
|Спартак
|18
|11
|4
|3
|36-14
|37
|
4
|Динамо
|18
|10
|5
|3
|37-20
|35
|
5
|Локомотив
|18
|11
|2
|5
|33-26
|35
|
6
|ЦСКА
|18
|9
|4
|5
|28-14
|31
|
7
|Ростов
|18
|7
|5
|6
|29-28
|26
|
8
|Рубин
|18
|7
|5
|6
|25-26
|26
|
9
|Акрон
|18
|6
|4
|8
|22-34
|22
|
10
|Кр. Советов
|18
|5
|3
|10
|19-29
|18
|
11
|Динамо Мх
|18
|3
|8
|7
|11-17
|17
|
12
|Пари НН
|18
|4
|4
|10
|15-34
|16
|
13
|Химки
|18
|3
|7
|8
|22-35
|16
|
14
|Факел
|18
|2
|8
|8
|11-25
|14
|
15
|Ахмат
|18
|2
|7
|9
|16-32
|13
|
16
|Оренбург
|18
|1
|5
|12
|16-33
|8
|28.02
|19:00
|
Динамо Мх – Локомотив
|- : -
|1.03
|14:00
|
Пари НН – Акрон
|- : -
|1.03
|16:30
|
Зенит – ЦСКА
|- : -
|1.03
|19:00
|
Ахмат – Рубин
|- : -
|1.03
|19:30
|
Краснодар – Кр. Советов
|- : -
|2.03
|14:00
|
Химки – Факел
|- : -
|2.03
|16:30
|
Спартак – Оренбург
|- : -
|2.03
|19:30
|
Ростов – Динамо
|- : -
|Г
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Манфред Угальде
Спартак
|15
|
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Алексей Батраков
Локомотив
|10
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Мирлинд Даку
Рубин
|9
|П
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Бителло
Динамо
|8
|
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Маркус Вендел
Зенит
|8
|
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Кладуио Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
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Муталип Алибеков
Динамо Мх
|9
|1
|1
|
|
Данила Прохин
Оренбург
|14
|1
|5
|
|
Фернандо Костанца
Крылья Советов
|11
|1
|3