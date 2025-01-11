ЦСКА перехватил воспитанника «Зенита» Ананьева. До армейцев он чуть не перешел в Бразилию

Ивана хотел «Сан-Паулу».

ЦСКА объявил о подписании контракта с 18-летним воспитанником «Зенита» Иваном Ананьевым. Молодой полузащитник уехал из Санкт-Петербурга в статусе свободного агента. Ранее им интересовался «Сан-Паулу», который впечатлился его игрой на турнире в Бразилии.

Ананьев не продлил контракт с «Зенитом»

Вечером 10 января «Зенит» на официальном сайте объявил об уходе двух воспитанников в статусе свободных агентов — нападающего Александра Широкова и хавбека Ивана Ананьева.

«Газпром» — Академия благодарит за время, проведенное в «Зените», за труд и самоотдачу и желает удачи в дальнейшей карьере!» — говорилось в обращении петербуржцев.

Ананьев находился в академии сине-бело-голубых с девяти лет, а до этого занимался в филиале «Зенит-Выборгский». Футболист отреагировал на уход из команды теплой публикацией в соцсетях — прикрепил детские фотографии в форме петербуржцев вместе с эмоциональным текстом.

«12 лет в «Зените», много или мало — решать не мне. Хочется поблагодарить весь персонал, тренерский штаб, всех футболистов, которые помогали мне расти и с каждой тренировкой улучшать навыки. Но это профессиональный футбол, от этого никуда не деться. «Зенит» останется навсегда в моем сердце и всегда будет моим вторым домом, знаю, меня будут там ждать. Всех обнял, увидимся на зеленом газоне», — написал Иван.

Ананьевым интересовался не только ЦСКА

На следующий день о подписании Ананьева объявил ЦСКА. Игроку дали 47-й номер и заключили контракт сроком на три с половиной года. Неизвестно, будет ли он сразу введен в основной состав или начнет в молодежке. По информации журналиста Ивана Карпова, хавбек отправится на ближайшие сборы армейцев, на которых это и будет определено. За «Зенит» Иван практиковался лишь в МФЛ, где в прошедшем сезоне провел 15 игр и отметился тремя мячами и двумя голевыми передачами.

Ранее Карпов сообщал, что футболистом интересовались несколько клубов РПЛ, а также бразильский «Сан-Паулу». Ананьев блеснул летом 2023 года на турнире в Бразилии среди команд U-18 — за пять игр совершил пять результативных действий (1+4). После с «Зенитом» связались представители «Сан-Паулу», но Иван не мог покинуть Россию, так как должен был окончить 11-й класс. Зато после школы, летом 2024-го, бразильцы вернулись и предложили ему трехмесячную стажировку в команде U-20. После нее россиянину предложили годичную аренду — но с ней не сложилось.

Иван Ананьев. Фото ФК «Зенит»

Почему не перешел в «Сан-Паулу»

По информации Карпова, в октябре бразильцы направили «Зениту» предложение аренды Ананьева до января 2026 года. Самому футболисту обещали выгодный контракт с проживанием на базе. Полузащитник даже намекнул на переход в соцсетях — отметил в описании профиля аккаунт «Сан-Паулу» и написал «скоро». Однако для трансфера россиянину нужно было продлить контракт с петербуржцами, чего он не сделал.

«Сейчас она (ситуация с Ананьевым. — Прим. «СЭ») находится под курированием руководства. Понравился он им как раз на таком турнире. В итоге находился там четыре месяца, тренировался, забивал голы. Вроде все шло к подписанию арендного договора. Но для этого он должен продлить контракт с нами», — комментировал ситуацию «Чемпионату» Андрей Аршавин, который занимает должность заместителя генерального директора по спортивному развитию «Зенита».

Ранее бразильское медиа SBT Rio сообщило о другом потенциальном новичке армейцев. По данным источника, клуб предложил 6 миллионов евро за 24-летнего форварда «Ред Булл Брагантино» Алеррандро.