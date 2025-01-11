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Цель Кахигао — вернуть логику в трансферную политику «Спартака». И не повторить ключевую ошибку Амарала

Спортивный директор «Спартака» Кахигао рассказал о трансферных задачах
Максим Никитин
Корреспондент
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Спортивный директор «Спартака» Франсис Кахигао.
Фото ФК «Спартак»
Максим Никитин рецензирует программное интервью нового спортивного директора красно-белых.

Новый спортивный директор «Спартака» Франсис Кахигао дал фактурное интервью клубной пресс-службе.

Каждое спартаковское назначение сопровождается высокими ожиданиями, поэтому первый месседж аудитории — важнейший этап работы, который формирует представление о себе. Некую визитную карточку.

В стартовой части своего разговора Франсис упомянул, что считает себя испанцем, хотя и родился в Лондоне. На самом деле это очень любопытно, поскольку основную часть жизни Кахигао провел в Англии. Но это и неочевидный плюс: его отлично знают и в футбольной Англии, и в Испании, где он играл, а еще много лет провел в роли скаута лондонского «Арсенала».

Спортивный директор &laquo;Спартака&raquo; Франсис Кахигао. «Самая большая задача — снова сделать «Спартак» победителем». Первые слова Кахигао в России

Еще любопытно, что вся судьба Франсиса как будто подталкивала к работе в качестве сотрудника спортивного блока футбольного клуба. Из него не вышел крутой футболист или тренер (он самостоятельно тренировал в третьем испанском дивизионе), но клубы, через которые он прошел, все равно впечатляют: «Начинал в «Арсенале», где мы завоевали молодежный Кубок Англии, потом перешел в «Барселону», где выступал за вторую команду в сегунде. Была аренда в «Расинг» из Сантандера, еще играл в чемпионшипе за «Уимблдон». Затем менял разные английские и испанские клубы низших лиг. В конечном итоге стал играющим тренером, а затем просто тренером в клубе третьего испанского дивизиона. Причем сочетал это с частичной занятостью скаутом в «Арсенале», — признался Кахигао.

24 года работы в «Арсенале» — важнейшая глава в его карьере. По словам Франсиса, он занимался всем: от поиска игроков по всей Испании и разбора соперников в Лиге чемпионов до руководства скаутской системой клуба. Это очень важно, поскольку он не узкопрофильный специалист, а человек, который отлично понимает спортивные процессы и, самое главное, практически во всех принимал участие лично: «За 24 года я действовал в самых разных ролях. Начинал как скаут по Испании и Португалии, затем — по всей Европе, потом перешел к анализу соперников по Лиге чемпионов. Был главой сначала европейского направления скаутской службы, затем — южноамериканского и, наконец, главой всего отдела. Это было похоже на долгое путешествие, где самым важным и ценным стало то, что я работал с очень хорошими людьми, у которых мог многому научиться».

Отдельно Кахигао выразил уважение Валерию Карпину и Александру Мостовому. Не знаю, насколько это было продуманно, поскольку Франсис связывал их упоминание с родной для его семьи Галисией и «Сельтой», в которой оба играли. Но факт остается фактом: новый спортивный директор моментально шагнул навстречу главному тренеру сборной и самому яркому спикеру по теме своего нового клуба. Если так задумано, то Кахигао сделал разумное политическое заявление. Просто потому, что с главным тренером сборной диалога не избежать, а от Мостового пока не скрывался ни один деятель красно-белых.

Ключевой момент — похвала в адрес Станковича. Франсис подчеркнул: «Спартак» играет в тот футбол, который стремится показывать любой топ-клуб. Это важно, поскольку он с ходу отдает Деяну должное за качество его работы, что в общении со Станковичем важно. Он ценит уважение. Никому не надо объяснять, что тренеру с новым спортивным директором всегда тревожно. Поэтому дружелюбное начало должно успокоить серба, если у того появлялись сомнения насчет собственных позиций.

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Кахигао объяснил и некоторые системные вещи. По его мнению, нужно оптимизировать работу по критериям отбора футболистов. Мне вообще кажется, что важнейшая задача Кахигао — определение спортивного облика клуба. Чтобы всем стало ясно (даже если он уйдет): «Спартак» играет в определенном стиле (например, как сейчас с прессингом и владением) и под этот стиль подбираются футболисты.

Не рандомный выбор: сегодня Кофрие, завтра Зиньковский, послезавтра Виллиан Жозе. А нормальная взвешенная политика. Даже так ошибки в селекции найдутся, но будет понятна логика, чего в «Спартаке» раньше остро не хватало. Оттого условный Кристофер Мартинс ехал на роль глубинного опорного, умеющего отобрать мяч, а в итоге оказался полезнее всего чуть ли не в роли второго темпа атаки на позиции второй «восьмерки». Вот именно на это будут сделаны акценты в работе новичка «Спартака».

Хесус Медина, Даниил Хлусевич, Родриго Саласар и&nbsp;Пабло Солари. Семеро — на выход, четверо — на вход. Какие задачи стоят перед новым спортивным директором «Спартака»?

Своим главным личным качеством Франсис назвал умение принимать решения и брать на себя ответственность, а еще подчеркнул, что в этом ему помогает опыт. Кажется, это главное, что отличает Кахигао от предшественника. Томаш Амарал, по моим впечатлениям, иногда медлил с решениями и не доводил начатое до конца. Как, например, было с трансфером Эзе Фернандеса из «Бока Хуниорс» прошлой зимой. Амарал считал, что футболист поможет «Спартаку», но Гильермо Абаскаль убедил его аргентинца не брать. В итоге летом Фернандеса заманить не удалось, хотя зимой 2024-го он на переезд в Россию согласился.

Ну и основная цель Кахигао — улучшить команду и вернуть победные традиции. В общем-то, каждый спортивный директор за этим в «Спартак» и приходит, но не каждый осмеливается так четко задекларировать свои цели. Франсис в этом смысле человек конкретный. И это выглядит хорошим качеством.

Впрочем, уже совсем скоро первые плоды работы Кахигао можно будет пощупать и оценить.

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ФК Спартак (Москва)
Франсис Кахигао
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2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
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 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
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 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
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