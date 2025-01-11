Цель Кахигао — вернуть логику в трансферную политику «Спартака». И не повторить ключевую ошибку Амарала
Новый спортивный директор «Спартака» Франсис Кахигао дал фактурное интервью клубной пресс-службе.
Каждое спартаковское назначение сопровождается высокими ожиданиями, поэтому первый месседж аудитории — важнейший этап работы, который формирует представление о себе. Некую визитную карточку.
В стартовой части своего разговора Франсис упомянул, что считает себя испанцем, хотя и родился в Лондоне. На самом деле это очень любопытно, поскольку основную часть жизни Кахигао провел в Англии. Но это и неочевидный плюс: его отлично знают и в футбольной Англии, и в Испании, где он играл, а еще много лет провел в роли скаута лондонского «Арсенала».
Еще любопытно, что вся судьба Франсиса как будто подталкивала к работе в качестве сотрудника спортивного блока футбольного клуба. Из него не вышел крутой футболист или тренер (он самостоятельно тренировал в третьем испанском дивизионе), но клубы, через которые он прошел, все равно впечатляют: «Начинал в «Арсенале», где мы завоевали молодежный Кубок Англии, потом перешел в «Барселону», где выступал за вторую команду в сегунде. Была аренда в «Расинг» из Сантандера, еще играл в чемпионшипе за «Уимблдон». Затем менял разные английские и испанские клубы низших лиг. В конечном итоге стал играющим тренером, а затем просто тренером в клубе третьего испанского дивизиона. Причем сочетал это с частичной занятостью скаутом в «Арсенале», — признался Кахигао.
24 года работы в «Арсенале» — важнейшая глава в его карьере. По словам Франсиса, он занимался всем: от поиска игроков по всей Испании и разбора соперников в Лиге чемпионов до руководства скаутской системой клуба. Это очень важно, поскольку он не узкопрофильный специалист, а человек, который отлично понимает спортивные процессы и, самое главное, практически во всех принимал участие лично: «За 24 года я действовал в самых разных ролях. Начинал как скаут по Испании и Португалии, затем — по всей Европе, потом перешел к анализу соперников по Лиге чемпионов. Был главой сначала европейского направления скаутской службы, затем — южноамериканского и, наконец, главой всего отдела. Это было похоже на долгое путешествие, где самым важным и ценным стало то, что я работал с очень хорошими людьми, у которых мог многому научиться».
Отдельно Кахигао выразил уважение Валерию Карпину и Александру Мостовому. Не знаю, насколько это было продуманно, поскольку Франсис связывал их упоминание с родной для его семьи Галисией и «Сельтой», в которой оба играли. Но факт остается фактом: новый спортивный директор моментально шагнул навстречу главному тренеру сборной и самому яркому спикеру по теме своего нового клуба. Если так задумано, то Кахигао сделал разумное политическое заявление. Просто потому, что с главным тренером сборной диалога не избежать, а от Мостового пока не скрывался ни один деятель красно-белых.
Ключевой момент — похвала в адрес Станковича. Франсис подчеркнул: «Спартак» играет в тот футбол, который стремится показывать любой топ-клуб. Это важно, поскольку он с ходу отдает Деяну должное за качество его работы, что в общении со Станковичем важно. Он ценит уважение. Никому не надо объяснять, что тренеру с новым спортивным директором всегда тревожно. Поэтому дружелюбное начало должно успокоить серба, если у того появлялись сомнения насчет собственных позиций.
Кахигао объяснил и некоторые системные вещи. По его мнению, нужно оптимизировать работу по критериям отбора футболистов. Мне вообще кажется, что важнейшая задача Кахигао — определение спортивного облика клуба. Чтобы всем стало ясно (даже если он уйдет): «Спартак» играет в определенном стиле (например, как сейчас с прессингом и владением) и под этот стиль подбираются футболисты.
Не рандомный выбор: сегодня Кофрие, завтра Зиньковский, послезавтра Виллиан Жозе. А нормальная взвешенная политика. Даже так ошибки в селекции найдутся, но будет понятна логика, чего в «Спартаке» раньше остро не хватало. Оттого условный Кристофер Мартинс ехал на роль глубинного опорного, умеющего отобрать мяч, а в итоге оказался полезнее всего чуть ли не в роли второго темпа атаки на позиции второй «восьмерки». Вот именно на это будут сделаны акценты в работе новичка «Спартака».
Своим главным личным качеством Франсис назвал умение принимать решения и брать на себя ответственность, а еще подчеркнул, что в этом ему помогает опыт. Кажется, это главное, что отличает Кахигао от предшественника. Томаш Амарал, по моим впечатлениям, иногда медлил с решениями и не доводил начатое до конца. Как, например, было с трансфером Эзе Фернандеса из «Бока Хуниорс» прошлой зимой. Амарал считал, что футболист поможет «Спартаку», но Гильермо Абаскаль убедил его аргентинца не брать. В итоге летом Фернандеса заманить не удалось, хотя зимой 2024-го он на переезд в Россию согласился.
Ну и основная цель Кахигао — улучшить команду и вернуть победные традиции. В общем-то, каждый спортивный директор за этим в «Спартак» и приходит, но не каждый осмеливается так четко задекларировать свои цели. Франсис в этом смысле человек конкретный. И это выглядит хорошим качеством.
Впрочем, уже совсем скоро первые плоды работы Кахигао можно будет пощупать и оценить.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|18
|11
|6
|1
|34-12
|39
|
2
|Зенит
|18
|12
|3
|3
|37-12
|39
|
3
|Спартак
|18
|11
|4
|3
|36-14
|37
|
4
|Динамо
|18
|10
|5
|3
|37-20
|35
|
5
|Локомотив
|18
|11
|2
|5
|33-26
|35
|
6
|ЦСКА
|18
|9
|4
|5
|28-14
|31
|
7
|Ростов
|18
|7
|5
|6
|29-28
|26
|
8
|Рубин
|18
|7
|5
|6
|25-26
|26
|
9
|Акрон
|18
|6
|4
|8
|22-34
|22
|
10
|Кр. Советов
|18
|5
|3
|10
|19-29
|18
|
11
|Динамо Мх
|18
|3
|8
|7
|11-17
|17
|
12
|Пари НН
|18
|4
|4
|10
|15-34
|16
|
13
|Химки
|18
|3
|7
|8
|22-35
|16
|
14
|Факел
|18
|2
|8
|8
|11-25
|14
|
15
|Ахмат
|18
|2
|7
|9
|16-32
|13
|
16
|Оренбург
|18
|1
|5
|12
|16-33
|8
|28.02
|19:00
|
Динамо Мх – Локомотив
|- : -
|1.03
|14:00
|
Пари НН – Акрон
|- : -
|1.03
|16:30
|
Зенит – ЦСКА
|- : -
|1.03
|19:00
|
Ахмат – Рубин
|- : -
|1.03
|19:30
|
Краснодар – Кр. Советов
|- : -
|2.03
|14:00
|
Химки – Факел
|- : -
|2.03
|16:30
|
Спартак – Оренбург
|- : -
|2.03
|19:30
|
Ростов – Динамо
|- : -
|Г
|
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Манфред Угальде
Спартак
|15
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|10
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|9
|П
|
|
Бителло
Динамо
|8
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|
|
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|9
|1
|1
|
|
Данила Прохин
Оренбург
|14
|1
|5
|
|
Фернандо Костанца
Крылья Советов
|11
|1
|3