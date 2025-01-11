«Мы же вместе с ним ехали из Питера за день до... Юрка все никак не мог уснуть». 22 года назад убили Тишкова
Ровно 22 года назад, 11 января 2003 года, убили Юрия Тишкова. Тело яркого форварда начала 90-х, выступавшего за «Торпедо» и «Динамо», со множеством ножевых ранений обнаружили возле дома на Дмитровском шоссе. Преступление до сих пор не раскрыто...
Корреспондент «СЭ» поговорил о карьере и судьбе Тишкова с бывшим защитником «Торпедо» Игорем Чугайновым.
Юрка был очень быстрый. 30 метров пробегал за 3,8
— Помните, как познакомились с Тишковым?
— Конкретного дня, конечно, не назову. Мы же оба занимались в торпедовской детской школе. Еще пацанами туда пришли. Юрка — 1971 года рождения (я — 70-го). При этом он играл за команду 1969 года.
— Показатель.
— Да. Его, кажется, тренировал Виктор Саныч Балашов. Возможно, он даже еще кого-то тренирует по детям или ушел уже на пенсию. Так или иначе, мы все бегали детьми, играли за «Торпедо». Вообще 70-й и 71-й годы получились довольно богатыми на хороших игроков. Можно вспомнить того же Диму Ульянова, который сейчас работает спортдиром «Локомотива». Пожалуй, Тишков чуть пораньше своих сверстников попал в сферу интересов торпедовского дубля. Ну и начал двигаться дальше.
— А играть вместе вы уже начали за основу «Торпедо».
— Да, в 1991 году. Я же в 90-м уходил в «Локомотив». Потом вернулся, и Серега Шустиков с Юрой уже были в основе.
— Каким Тишков был футболистом?
— Юра обладал очень высокой скоростью. А для форварда это, конечно, огромный козырь. Понимаете, в то время ведь мало кто из соперников ставил замки или автобусы. А то сейчас все порой так закупорят, что бежать даже некуда! (Смеется). Мне кажется, раньше играли поинтереснее, что ли. Голов побольше, острых моментов и так далее. И Юрка в тех условиях демонстрировал свои сильные качества. По-моему, он пробегал 30 метров за 3,8 секунды.
— Ого.
— Раньше перед стартом сезона сдавали нормативы. И вот мне врезалось в память, что Юрка показывал такое вот время.
— Один из самых быстрых игроков в высшей лиге?
— Очень быстрый...
— Чем он еще подкупал, помимо скорости?
— Юра же еще и в школе хорошо учился. Закончил ее с серебряной медалью. Этот интеллект проявлялся и в футболе. То есть на поле он не был всадником без головы. Не бежал только потому, что обладал высокой скоростью. У него было неплохое игровое мышление. Тишков знал, куда бежать и когда, понимаете?
— Назовете матч, в котором он себя наиболее ярко проявил?
— Уф... Нет, навскидку так и не скажу.
— Может, ответный матч 1/16 финала Кубка УЕФА с «Реалом» (3:2, в первой игре автозаводцы крупно уступили — 2:5. — Прим. «СЭ»), в котором «Торпедо» победило, а Тишков забил гол?
— Знаете, а у него таких матчей много было! С «Реалом» играли в 1992 году. А, например, в 1990-м «Торпедо» прошло «Монако» благодаря двум голам Юры. Так что вот таких вот вспышек у него хватало.
— А чего ему как нападающему недоставало?
— Наверное, его нельзя было назвать бойцом до мозга костей. Возможно, этого Юрке где-то и не хватило...
— Кто-то из нападающих следующих поколений напоминает вам Тишкова?
— Чтобы кто-то был так сильно похож на Юру... Нет, не назову вам никого. Тишков не обладал какими-то потрясающими антропометрическими данными или филигранной техникой. А вот скорость и игровое мышление вкупе давали ему определенное преимущество над другими.
— Он же мог уехать в Европу до страшной травмы? Писали о варианте с «Шеффилдом».
— Да, попытки такие действительно были. В Англии им интересовались достаточно плотно. Но как-то не сложилось. А после травмы о таких радужных перспективах можно было уже забыть.
Он бы не получил той жуткой травмы, если бы сзади его не придавили
— В 1993 году Тишков, уже будучи игроком «Динамо», получил жуткую травму в кубковом матче с командой «Виктор-Авангард» — открытый перелом малой берцовой кости, который, по сути, поставил крест на карьере молодого форварда. Юрий тогда попал под жесткий подкат Сергея Бодака...
— Да... Несколько раз пересматривал тот эпизод. В том числе и с Сергеем Бодаком.
— И каков ваш вердикт?
— Да Серега всегда так играл. Не было такого, чтобы он прямо специально разбежался в той конкретной игре и... Нет. Тогда такие подкаты не сильно-то и карались. Это сейчас пресекаются открытые шипы, откровенные прыжки в ноги. И, считаю, это правильно.
А я как-то смотрел пособие для юных футболистов 50-х годов. Так вот в учебнике прыжок двумя ногами в мяч указывался как один из способов отбора! Представляете, как изменился футбол?
— Значит, вы злого умысла в действиях Бодака не увидели?
— Да у нас даже на тренировках в «Торпедо» такое порой бывало. Прыгали друг в друга шипами вперед... Такой грохот стоял, треск! Но ничего. Люди вставали, отряхивались и бежали дальше. А что касается Сереги и Юрки... Стечение обстоятельств.
— В смысле?
— Думаю, Тишков не получил бы страшной травмы, если бы сзади бегущий игрок не придавил бы Юрку сверху. Вот в чем вся штука. Юру придавили, и в этот момент ему в опорную ногу попал Бодак... Так сложилось. Жуткая травма. Да и восстановление шло тяжело.
— Юрий психологически надломился, поняв, что уже, похоже, не вернется на свой прежний уровень?
— Естественно. Юрка же еще и суеверный был парень, мнительный такой... Часто сомневался. А вдруг это, а вдруг то... Ему же Серега Шустиков часто говорил: «Юр, ну чего ты каркаешь? Беду только накличешь...» А когда Тишков получил такую травму, внутри у него что-то окончательно надломилось в итоге. С другой стороны, Юра же все равно остался в футболе. Детей тренировал, потом агентом стал. Понятно, что он еще и поиграть хотел после восстановления. Но это, конечно, был уже не тот Тишков, которого мы видели в начале 90-х.
— Если бы не травма, до какого уровня он бы дорос?
— Он же уже рассматривался как кандидат в первую сборную страны. Выступал за молодежку. Так что перспективы у него были хорошие...
— Тишков же играл за молодежку вместе с Кирьяковым, Симутенковым, Радченко.
— Да, верно. Ну вы и сами понимаете, что это достаточно серьезный уровень.
Юра агентом стал. А это деньги, пересечение чьих-то интересов...
— Вы же с ним продолжили общение, после того как Юрий завершил игровую карьеру?
— Конечно. Мы ведь вместе с ним и возвращались из Питера за день до его убийства.
— И как он себя вел, заметили что-то необычное в его поведении?
— Юрка тогда предложил стать моим агентом. Я согласился, почему нет? Вот мы и поехали в Питер, вместе и вернулись. А через день...
— О чем с ним говорили в тот день?
— Поезд ночной. А Юрка все никак не мог уснуть. Я ему еще несколько раз сказал: «Ты чего не ложишься-то?» А он все о чем-то думал... Ну такой... Типичный Юрка.
— Что-то его сильно тревожило?
— Ну конечно... Он же стал агентом. А это деньги, пересечение чьих-то интересов. Все не так просто...
— Он же хотел стать агентом Аршавина, Денисова, Кержакова.
— По-моему, он им и стал.
— Да?
— Кажется, да. Во всяком случае, агентом Аршавина. А уже после гибели Юры Андрей выбрал другого человека.
— Какая-то фраза Юрия из вашего с ним последнего разговора врезалась в память?
— Да нет... А какую фразу вы имеете в виду?
— Может быть, что-то он сказал вам загадочное при расставании?
— Такого вроде не было. Просто я хорошо знал Юрку. Мнительный... Иногда бывали такие моменты, когда он просто немного замыкался в себе. О чем-то думает, переживает... Вот и тогда, похоже, было такое состояние.
— Как узнали о его гибели?
— Макс Чельцов (бывший игрок «Торпедо». — Прим. «СЭ») позвонил в полтретьего ночи: «Юрку убили». Вот мы вместе и поехали на место происшествия.
— У вас есть понимание, кто стоит за убийством Тишкова?
— Вы знаете, нет... Столько версий было за все эти годы. И там, и сям... Миллион вариантов. Мы же многого до сих пор и не знаем. Юра и там дела вел, и там, и там... То одна версия выходила на первый план, то другая. Но ничего конкретного.
— Так никого и не нашли.
— Не нашли. Хотя иногда читаешь новости и узнаешь, что раскрываются убийства 20-летней давности. Может, и в этом случае что-то в итоге всплывет.
— Каким Юрий Тишков остался в вашей памяти?
— Грамотный, достаточно спокойный человек. Возможно, немного мнительный. Но это лишь моя оценка. А то, что Юра умел играть в футбол, это и так всем понятно. Не только из моего рассказа. Можете и на статистику его взглянуть, и обзоры матчей посмотреть.
— В жизни добрейший человек?
— Иногда Юра характер свой показать мог. Нельзя было его назвать грушей плюшевой. Если его злили, Юрка мог и зубы показать. Хотя скандалистом он, конечно, не был.
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|4
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|4
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|7
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|16
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|2
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|2
|7
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|1
|5
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|8
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|1
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