За 10 матчей до конца чемпионата реальные шансы на попадание в отборочный раунд Лиги чемпионов сохраняют четыре клуба.

Фаворитом гонки остается «Спартак», который станет вторым, если:

— наберет хотя бы четыре очка в оставшихся матчах;

— одержит победу и потерпит поражение, а «Локомотив» не обыграет «Урал»;

— дважды сыграет вничью, а «Локомотив», «Рубин» и «Сочи» не победят;

— наберет одно очко, «Локомотив» проиграет «Уралу», а «Рубин» и «Сочи» не справятся с «Ротором» и «Химками» соответственно.

«Локомотив» возьмет третье серебро подряд, если:

— обыграет «Урал», а «Спартак» наберет не более трех очков с «Химками» и «Ахматом»;

— сыграет вничью с «Уралом», «Спартак» наберет не более одного очка в двух турах, а «Рубин» и «Сочи» не справятся с «Ротором» и «Химками» соответственно;

— проиграет «Уралу», но «Спартак» потерпит два поражения, а «Рубин» и «Сочи» не справятся с «Ротором» и «Химками» соответственно.

«Рубин» вернется в Лигу чемпионов, если обыграет «Ротор», а «Локомотив» и «Спартак» не победят в оставшихся матчах.

«Сочи» впервые в истории сыграет в Лиге чемпионов, если победит «Химки», а «Локомотив», «Спартак» и «Рубин» не победят в оставшихся матчах.

ЦСКА не попадет в Лигу чемпионов по дополнительным показателям ни при каких раскладах. В матчах с вышестоящими соперниками армейцы набрали лишь четыре очка (три со «Спартаком», одно с «Сочи»), что не позволит им опередить хоть кого-то в закрутке из нескольких команд.

В случае победы «Локомотива» в Кубке России пятая команда чемпионата попадет в еврокубки. В таком случае главным неудачником останется ЦСКА, который не пробьется в Европу, если «Рубин» и «Сочи» наберут хотя бы по одному очку.

«Сочи» займет шестое место, если проиграет «Химкам», а ЦСКА победит «Динамо».

«Рубин» останется шестым, если проиграет «Ротору», ЦСКА победит «Динамо», а «Сочи» не уступит «Химкам».

Верхняя половина турнирной таблицы чемпионата-2020/21.

Оставшиеся матчи команд верхней части турнирной таблицы:

«Зенит»: Тамбов (г).

«Спартак»: Химки (д), Ахмат (г)

«Локомотив»: Урал (д).

«Рубин»: Ротор (д).

«Сочи»: Химки (г).

ЦСКА: Динамо (г).

«Динамо»: ЦСКА (д).

«Химки»: Спартак (г), Сочи (д).

В борьбе за выживание интрига остается очень острой. Покинуть премьер-лигу вместе с «Тамбовом» могут три команды.

«Ротор» вылетит в первый дивизион, если:

— проиграет в последнем туре «Рубину»;

— сыграет вничью с «Рубином», а «Уфа» не проиграет «Арсеналу». При равенстве волгоградцы будут выше по личным встречам (0:0, 1:0).

«Уфа» вылетит, если в матче с «Арсеналом» не наберет больше очков, чем «Ротор» с «Рубином».

«Арсенал» вылетит, если:

— проиграет «Уфе», а «Ротор» победит «Рубин».