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«Спартак» близок к Лиге чемпионов, ЦСКА — к сезону без еврокубков

Кирилл Бурдаков
Кирилл Бурдаков
Корреспондент
Сегодня, 10:15
Футболисты и тренерский штаб «Спартака». Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II Верхняя половина турнирной таблицы чемпионата-2020/21. Расклад в борьбе за выживание.
Футболисты и тренерский штаб «Спартака». Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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За 10 матчей до конца чемпионата реальные шансы на попадание в отборочный раунд Лиги чемпионов сохраняют четыре клуба.

Фаворитом гонки остается «Спартак», который станет вторым, если:

— наберет хотя бы четыре очка в оставшихся матчах;
— одержит победу и потерпит поражение, а «Локомотив» не обыграет «Урал»;
— дважды сыграет вничью, а «Локомотив», «Рубин» и «Сочи» не победят;
— наберет одно очко, «Локомотив» проиграет «Уралу», а «Рубин» и «Сочи» не справятся с «Ротором» и «Химками» соответственно.

«Локомотив» возьмет третье серебро подряд, если:

— обыграет «Урал», а «Спартак» наберет не более трех очков с «Химками» и «Ахматом»;
— сыграет вничью с «Уралом», «Спартак» наберет не более одного очка в двух турах, а «Рубин» и «Сочи» не справятся с «Ротором» и «Химками» соответственно;
— проиграет «Уралу», но «Спартак» потерпит два поражения, а «Рубин» и «Сочи» не справятся с «Ротором» и «Химками» соответственно.

8&nbsp;мая. Тула. &laquo;Арсенал&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Рубин&raquo;&nbsp;&mdash; 2:4. Хозяева вели 2:0, но&nbsp;пропустили 4 мяча после удаления.Сумасшедший камбэк «Рубина». Похоже, прямиком — в еврокубки

«Рубин» вернется в Лигу чемпионов, если обыграет «Ротор», а «Локомотив» и «Спартак» не победят в оставшихся матчах.

«Сочи» впервые в истории сыграет в Лиге чемпионов, если победит «Химки», а «Локомотив», «Спартак» и «Рубин» не победят в оставшихся матчах.

ЦСКА не попадет в Лигу чемпионов по дополнительным показателям ни при каких раскладах. В матчах с вышестоящими соперниками армейцы набрали лишь четыре очка (три со «Спартаком», одно с «Сочи»), что не позволит им опередить хоть кого-то в закрутке из нескольких команд.

В случае победы «Локомотива» в Кубке России пятая команда чемпионата попадет в еврокубки. В таком случае главным неудачником останется ЦСКА, который не пробьется в Европу, если «Рубин» и «Сочи» наберут хотя бы по одному очку.

«Сочи» займет шестое место, если проиграет «Химкам», а ЦСКА победит «Динамо».

«Рубин» останется шестым, если проиграет «Ротору», ЦСКА победит «Динамо», а «Сочи» не уступит «Химкам».

Верхняя половина турнирной таблицы чемпионата-2020/21.
Верхняя половина турнирной таблицы чемпионата-2020/21.

Оставшиеся матчи команд верхней части турнирной таблицы:
«Зенит»: Тамбов (г).
«Спартак»: Химки (д), Ахмат (г)
«Локомотив»: Урал (д).
«Рубин»: Ротор (д).
«Сочи»: Химки (г).
ЦСКА: Динамо (г).
«Динамо»: ЦСКА (д).
«Химки»: Спартак (г), Сочи (д).

В борьбе за выживание интрига остается очень острой. Покинуть премьер-лигу вместе с «Тамбовом» могут три команды.

«Ротор» вылетит в первый дивизион, если:

— проиграет в последнем туре «Рубину»;
— сыграет вничью с «Рубином», а «Уфа» не проиграет «Арсеналу». При равенстве волгоградцы будут выше по личным встречам (0:0, 1:0).

«Уфа» вылетит, если в матче с «Арсеналом» не наберет больше очков, чем «Ротор» с «Рубином».

«Арсенал» вылетит, если:

— проиграет «Уфе», а «Ротор» победит «Рубин».

Расклад в борьбе за выживание.
Расклад в борьбе за выживание.

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