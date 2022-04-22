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Клава Кока ходит на матчи «Динамо» и ужинает с Тюкавиным. Но у него же есть девушка

Клава Кока выложила фото с Константином Тюкавиным после матча «Динамо» — «Ахмат»
Валентин Серегин
Бильд-редактор
Читать «СЭ» в
Клава Кока, Константин Тюкавин и Алена Шабурова.
Фото Соцсети
Клава Кока и Константин Тюкавин.
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Что связывает певицу и футболиста?

Популярнейшая российская поп-певица Клавдия Высокова, более известная как Клава Кока, появилась на матче «Динамо» с «Ахматом», где активно поддерживала бело-голубых, а после матча выложила фото за победным ужином с форвардом Константином Тюкавиным.

Конечно же, первым делом все решили, что у них роман, но это не совсем так. Еще летом 2020 года у певицы вышел клип на песню «Химия», созданный в рамках проекта «Арт. Спорт. Хайп», а Константин Тюкавин попал в него в качестве приглашенной футбольной звезды.

Видимо, Клава и Костя почувствовали, что они на одной волне, и у них завязались дружеские отношения. Как минимум один раз певица поздравляла игрока «Динамо» с победой, и то, что случилось сейчас, — не более еще один обычный поход на матч, где играет ее друг. Конечно же, она будет болеть за его команду.

Клава Кока и Константин Тюкавин.
Клава Кока и Константин Тюкавин.

Ну а главным доказательством является то, что у Константина Тюкавина есть девушка. Футболист встречается с Аленой Шабуровой на протяжении последних шести лет, и никакие слухи не способны разрушить эти прочные отношения. Кстати, Алена тоже из спортивной семьи — она является дочерью хоккеиста (с мячом) Сергея Шабурова.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Ростов
Спартак

Обе забьют - да

24%

1.85

1X

15%

1.63

X2

14%

1.40
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
ЦСКА
Динамо

X2

21%

1.63

ТБ 1.5

18%

1.35

Обе забьют - да

16%

1.88
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Краснодар
Зенит

П2

26%

1.44

Ф2 (-1.5)

14%

2.12

ИТБ2 (1.5)

13%

1.44
ФК Динамо (Москва)
Константин Тюкавин
11
1
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  • seiko

    Спорта нет, писать не о чем, но сэ как субстанция, не потонет!! Есть темы и фото про скандалы, эро и обязательно бикини!!!

    22.04.2022

    • Арбитр Карасев — черная метка для «Динамо». Бело-голубые потеряют очки в дерби с ЦСКА?
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    И В Н П +/- О
    1
    		 Зенит 25 16 7 2 58-24 55
    2
    		 Динамо 25 16 4 5 45-24 52
    3
    		 ЦСКА 25 13 5 7 37-25 44
    4
    		 Сочи 25 13 4 8 39-27 43
    5
    		 Краснодар 24 11 6 7 35-24 39
    6
    		 Локомотив 24 10 8 6 35-31 38
    7
    		 Кр. Советов 25 11 5 9 32-26 38
    8
    		 Ахмат 25 10 2 13 29-34 32
    9
    		 Ростов 25 8 7 10 41-42 31
    10
    		 Спартак 25 8 7 10 28-33 31
    11
    		 Н. Новгород 25 7 7 11 22-34 28
    12
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