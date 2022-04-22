Клава Кока ходит на матчи «Динамо» и ужинает с Тюкавиным. Но у него же есть девушка

Что связывает певицу и футболиста?

Популярнейшая российская поп-певица Клавдия Высокова, более известная как Клава Кока, появилась на матче «Динамо» с «Ахматом», где активно поддерживала бело-голубых, а после матча выложила фото за победным ужином с форвардом Константином Тюкавиным.

Конечно же, первым делом все решили, что у них роман, но это не совсем так. Еще летом 2020 года у певицы вышел клип на песню «Химия», созданный в рамках проекта «Арт. Спорт. Хайп», а Константин Тюкавин попал в него в качестве приглашенной футбольной звезды.

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Видимо, Клава и Костя почувствовали, что они на одной волне, и у них завязались дружеские отношения. Как минимум один раз певица поздравляла игрока «Динамо» с победой, и то, что случилось сейчас, — не более еще один обычный поход на матч, где играет ее друг. Конечно же, она будет болеть за его команду.

Клава Кока и Константин Тюкавин.

Ну а главным доказательством является то, что у Константина Тюкавина есть девушка. Футболист встречается с Аленой Шабуровой на протяжении последних шести лет, и никакие слухи не способны разрушить эти прочные отношения. Кстати, Алена тоже из спортивной семьи — она является дочерью хоккеиста (с мячом) Сергея Шабурова.