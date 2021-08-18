Как ЦСКА играл матчи после той трагедии.

В «СЭ» вышло интервью Игоря Еремина, брата голкипера ЦСКА Михаила Еремина, умершего через несколько дней после автокатастрофы — 30 июня 1991 года. Игорь, в частности, рассказал, как армейцы, которые в том сезоне сделали золотой дубль, проводили первые матчи после роковой аварии.

— С «Шахтером» ЦСКА играл вскоре после случившегося. Пытались договориться на ничью — те отказались категорически.

— Сами пацаны подошли перед игрой: «Ребят, давайте ничеечку... Мы не выдержим 90 минут!» — «Нет!» Ни в какую. Ну и выиграли — 4:3. Наши-то никакие были. Ладно потеряли основного вратаря. Одни вопросы в голове: будет жив? останется калекой? У всех стресс, кто-то выпил, чтоб заглушить... Помните момент при счете 3:3? Это Щербаков четвертый забил?

— Щербаков не играл.

— Ну, кто-то убегает — а наших просто ноги не несут. Быстров, Фока стоят, руки опустили... Сколько в этом матче отыгрывались, с 0:2 вернулись — а четвертый уже не забить. Всем ясно.

— Зато в следующем матче договорились? В Днепропетровске?

— Да. Мне Колесо (Михаил Колесников. — Прим. «СЭ» ) рассказывал — даже тренеров не задействовали. Сами ребята все решили, подошли к днепропетровским: «1:1, 2:2... Сколько хотите!» — «Договорились». Там минута молчания как раз по Мишке была.

Мы поговорили о тех играх с экс-капитаном золотого ЦСКА Дмитрием Кузнецовым.

— Никто «Шахтер» не просил сыграть вничью. Такого не было, — подчеркнул Кузнецов.

— А как было?

— Мы просили перенести сам матч. Сами понимаете, в каком были психологическом состоянии. Но «Шахтер» отказался.

— Потому что тогда претендовал на медали? После победы над вами горняки вышли на второе место.

— Да это не имеет значения! Есть же моральная сторона дела. Они же видели, какое у нас несчастье — Миша в реанимации лежал. Ну что поделать... Люди просто не захотели встать на наше место. А если бы у них такое, не дай бог, произошло?

В итоге проиграли — 3:4. Могли и не уступить, в принципе. Но у тех что ни удар — то гол. Сашка Гутеев тогда стоял у нас. Но все равно чемпионами стали! Однако в те дни после аварии вообще не настраивались на матчи. Вот честно. Не до чего было. Выходили — играли. Пусто было внутри.

Михаил Еремин. Фото Александр Федоров, «СЭ»

ЦСКА (Москва) — «Шахтер» (Донецк) — 3:4 (1:2)

Голы: Драгунов, 17 (0:1), Кобозев, 29 (0:2), Корнеев, 41, с пенальти (1:2), Татарчук, 57 (2:2), Кобозев, 71 (2:3), Корнеев, 73 (3:3), Столовицкий, 82 (3:4).

ЦСКА: Гутеев, Д.Кузнецов, Колотовкин, Быстров, Фокин, Колесников, Корнеев, Брошин (В.Иванов, 70), Сергеев, Татарчук, Масалитин (С.Дмитриев, 18).

«Шахтер»: Ковтун, Драгунов, Корниец, Ященко, Евсеев, Мазур, Ателькин (Мартюк, 89), Кобозев, Петров (Столовицкий, 29), Онопко, Погодин.

27 июня 1991 года. Москва. Стадион «Лужники». 15 000 зрителей.

— А «Днепр» навстречу вам пошел?

— Да, спасибо ему большое за это. Ребята из «Днепра» все поняли. В этот же день Миша умер, утром (на самом деле матч состоялся на следующий день после кончины Еремина. — Прим. «СЭ» ). Они вообще решили не травмировать нас до конца. Мы вполне могли и в этом матче проиграть. У нас, кажется, полкоманды вышли дублеры. Я не принимал участия в той встрече. Многие не могли играть...

Знали заранее, что будет ничья. Мы же не будем наглеть и просить победу. Тут все логично. И они сами предложили: давайте вничью?

«Днепр» (Днепропетровск) — ЦСКА (Москва) — 2:2 (1:2)

Голы: Корнеев, 10, с пенальти (0:1), Сидельников, 26 (1:1), Колесников, 37 (1:2), Кудрицкий, 83 (2:2).

«Днепр»: Городов, Юдин, Беженар, Сидельников, Тищенко, Ю.Петров (Сон, 67), Багмут, Горилый, Лебедь (Кудрицкий, 46), Сасько (Бенько, 60), Шахов.

ЦСКА: Гутеев, Янушевский, Колотовкин (Синев, 73), Малюков, Фокин, Колесников, Корнеев (Файзулин, 67), Брошин, Сергеев, Татарчук (А.Гришин, 60), Дмитриев.

1 июля 1991 года. Днепропетровск. Стадион «Метеор». 14 000 зрителей.

— Потом вы сыграли вничью с «Черноморцем», уступили «Спартаку»...

— Да это все понятно. Там же похороны были. Тяжело нам всем пришлось. Ну а как вы хотели? За неделю боль не утихает. При этом даже не задумались над тем, что можем упустить чемпионство. Не делили матчи на важные и неважные. Шли на первом месте. Но никому не пожелаешь такого внутреннего состояния, какое было у нас после смерти Миши. Против ЦСКА в том сезоне все выкладывались. Мы являлись хорошим раздражителем.