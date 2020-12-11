РПЛ поможет забыть катастрофу в Европе: возвращается гонка «Зенита», «Спартака» и ЦСКА

Ближайшие два тура будут огненными и могут серьезно повлиять на ход борьбы за чемпионский титул

Очевидно, что горькое послевкусие от выступления российских клубов в еврокубках не исчезнет еще долго. Но хорошо, что до окончательного ухода на зимовку пройдут еще два тура в РПЛ. Тут речь не о том, что у участников европровала появится возможность как-то отмазаться и искупить кровью. Рассуждать в таких категориях было бы наивно. Просто у болельщиков и зрителей есть повод отвлечься и поднять себе настроение перед праздниками, ведь запоминается, как известно, последнее. Хотя не исключено, что результаты любимого клуба могут совсем уж вогнать в депрессию. Но в любом случае переключение внимания — это уже неплохо.

Тем более что эти два тура, возможно, окажут серьезнейшее влияние на чемпионскую гонку в РПЛ в целом и на ее участников в частности. Тот же «Зенит» завершает год встречами с «Динамо», которое в пяти очках позади и с которым в целом очень непростые взаимоотношения, и со «Спартаком» — тут какие-то дополнительные пояснения вообще излишни. Главный тренер сине-бело-голубых Сергей Семак после ужасающего европейского фиаско бодрится и отметает все разговоры об отставке, говоря, что у него есть полнейшее доверие от руководства и что все поставленные задачи он выполняет.

Но кто знает, как пойдет после «Динамо» и «Спартака»? Две победы и первое место к перерыву — это один расклад. А вот, например, два поражения или, скажем, одно очко в двух матчах (особенно если последует неудача против красно-белых) — совсем другое дело. Это будет мощная порция соли на лигочемпионские раны. И тут уже могут возникнуть самые разные вопросы, а зима в Санкт-Петербурге обещает стать бурной вне зависимости от того, последуют какие-то кадровые решения или нет. И неизвестно, каким «Зенит» предстанет весной.

У «Спартака» — схожая ситуация с той лишь разницей, что вопрос об отставке Доменико Тедеско никому не приходит в голову. Но выездная связка Сочи — Санкт-Петербург — очередная проверка чемпионских амбиций. Хотя сколько уже прошло самых разных проверок за последние несколько месяцев. Так говорилось применительно к игре с «Локомотивом» в августе после не слишком убедительного старта с ничьими против «Сочи» и «Уфы». То же самое наблюдалось после того, как «Спартак» вышел в лидеры: мол, ближайший отрезок все покажет, и так далее. Но что делать — слишком уж много турбулентности в клубе. Но пока Тедеско и команда со всем справлялись.

Возьмет сейчас 4-6 очков — и перспективы станут вполне радужными. Поражение от «Зенита» даже вкупе с победой над «Сочи» станет прежде всего психологическим ударом — слишком уж велик градус противостояния. А уж если не удастся выиграть ни разу...

Тут ведь важны еще две вещи. Первая — предстоящее зимнее трансферное окно и то, на каком фоне будет высказывать свои пожелания Тедеско. Вторая — календарь. Весной у «Спартака» только два серьезных выезда — в Ростов-на-Дону и Грозный в последнем туре. Плюс Тула, но это совсем близко. Остальные восемь матчей — в Москве. И это может стать очень серьезным подспорьем, особенно если снимут ограничения по посещению стадионов зрителями. Так что успешное выступление сейчас в Сочи и Санкт-Петербурге с учетом лояльного расписания весной станет серьезным рывком в чемпионской гонке.

В ЦСКА вроде бы все спокойно, и даже заключительные два матча не слишком афишные — «Урал» и «Ростов». Однако относительное затишье после второго подряд провала в Лиге Европы говорит, на мой взгляд, только об одном — спрашивать с Виктора Гончаренко будут за результат в РПЛ. Особенно после серьезных вложений летом.

А в чемпионате России у ЦСКА три матча подряд без побед. Какого-то серьезного проседания в таблице пока нет — два очка отставания от «Зенита» и «Спартака» не в счет. Но еще пара таких встреч, и просвет появится. И попробуй потом его отыграй, даже если ты за зиму реанимируешь Чалова, прокачаешь Гайча и научишь фристайлера Эджуке работать на команду.

В общем, будет весело. А что еще нужно перед праздниками.