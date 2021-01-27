Обозреватель «СЭ» осуждает идею как с сокращением, так и с расширением лиги. По его мнению, 16 команд — оптимальное число для премьер-лиги, но формулу турнира надо менять

При 12 клубах игроков в сборную придется выбирать всего из 40 кандидатов плюс легионеры!

На мой взгляд, идея с 12 командами в РПЛ — это типичная попытка решить сложную задачу простым путем. Понятно, что наши клубы отвратительно играют в еврокубках в последние сезоны, и все сразу начинают думать о том, что это — из-за снижения уровня конкуренции в чемпионате страны.

В какой-то мере это так. Но самый примитивный способ борьбы с этой напастью — сократить число клубов в элите, чтобы сильные играли только с сильными или в худшем случае со средними. Он приведет только к катастрофе: местным игрокам, чтобы стабильно пополнять эти команды, будет элементарно негде расти. Они не могут появляться ниоткуда!

Достаточно привести точное, как мне кажется, замечание Вадима Евсеева в недавнем интервью «СЭ». Допустим, в РПЛ остается дюжина команд, в каждой по 8 легионеров. Сборная тогда будет выбирать из 36, ну, 40 россиян, постоянно играющих в основах клубов РПЛ? Это угробит еще и ее.

Аргумент, что в сборную можно попасть и из первого дивизиона, не выдерживает никакой критики. Чтобы прогрессировать, нужно регулярно играть с сильнейшими и против сильнейших. Именно по этой причине Станислав Черчесов, как и его предшественники, с большой осторожностью приглашает в национальную команду футболистов с нижних этажей таблицы РПЛ. И это касается не только российской сборной, но и любой другой. Чем выше задачи, которые стоят каждый день перед игроком, тем легче ему адаптироваться к еще более серьезному уровню.

Возьмем пример Георгия Джикии. Впервые Черчесов пригласил его в сборную еще из «Амкара» — но тогда, как он часто делает с молодыми футболистами, чтобы присмотреться. Нужные качества — увидел, но, чтобы стать игроком национальной команды на постоянной основе, ему нужно было перейти в один из топ-клубов, что и произошло. Уже будучи спартаковцем, Джикия впитал в себя принцип: «Отступать некуда, позади Москва!» — и это помогло ему вписаться в сборную. А уже дальше — капитанская повязка у красно-белых и вице-капитанство в национальной команде.

Но как он смог бы попасть в «Спартак», если бы играл за условный «Амкар» или кого-то подобного в первом дивизионе и не имелбы возможности играть против красно-белых, «Зенита», ЦСКА и далее по списку? Сокращение премьер-лиги до 12 команд резко усложнит процесс постепенного перехода игроков на высокий уровень — придется перепрыгивать через пропасть, как говаривали в советские времена, из феодализма в социализм, минуя капиталистическую стадию.

А уверены ли вы, что капитан сборной Артем Дзюба смог бы сделать качественный скачок, если бы не почувствовал уверенность в себе, забивая в аренде из «Спартака» в премьер-лиге за «Томь» под руководством Валерия Непомнящего? Или что Федор Смолов стал бы снайпером времен «Краснодара», не имея до того возможности быть бомбардиром «Урала»?

Мы не решим вопрос уровня чемпионата, сократив на четверть премьер-лигу. Это абсолютно искусственная мера.

Два, а может, даже три этапа

А вот усложнить систему розыгрыша, сделать ее в два, а то и три этапа, что увеличит число встреч между топ-клубами, — над этим подумать следует. Может, взяв за основу чемпионат-92 (только с 16 клубами, а не с 20) и автоматически разводя по разным группам «Спартак» и «Зенит» в силу их популярности, несопоставимой даже с ЦСКА и «Локо». Простите, но по всем объективным показателям на сегодня это так.

Далее — чтобы в финальных восьмерках играли в два круга со всеми, а не только с другой группой, как тридцать лет назад. Получается, правда, всего 28 туров. Но процент матчей с топ-клубами у лидеров возрастает: против трех других вышедших команд из своей группы играешь по 4 раза, из другой — по два.

И наконец, уже после второго этапа ведущая пятерка разыгрывает в два круга — то есть еще за восемь матчей — медали. Первое место к началу финальной пульки получает в награду 5 очков, второе — 4, третье — 3, четвертое — 2, пятая — одно. Итого клубы топ-5 тогда проведут по 36 матчей. Хотели увеличения числа игр — получите! Причем с командами топ-8 у верхней пятерки будет аж по 28 из этих 36.

Четыре клуба, занявших на втором этапе с 6-го по 9-е места, то есть три худшие команды топ-8 и лучшая — нижней восьмерки (чтобы там был турнирный стимул бороться за первое место), по той же схеме — только у 6-го места 4 зачетных очка, у 9-го одно — разыгрывают эти места. Вы спросите о мотивации в этой четверке? Если у нас в еврокубках будет шесть вакансий, одна из них очевидна. Другая — от РПЛ и ТВ за каждое место должны выплачиваться существенно разные деньги. Чтобы клубы это чувствовали.

С 10-го по 13-е места — следующие играют так же. В этой пульке с турнирной мотивацией сложнее всего, потому что ее нет — кроме попадания в десятку. И той же разницы в деньгах от лиги и ТВ.

А внизу история такая. Последняя команда вылетает сразу после второго этапа, первая в ФНЛ, соответственно, заходит на следующий сезон. А 14-я и 15-я РПЛ играют стыки со 2-й и 3-й командами ФНЛ в два круга, то есть по шесть матчей.

Почему в зоне вылета/стыков из РПЛ — три, а не четыре команды? Потому что меня частично убедили аргументы Владимира Федотова и Вадима Евсеева: система розыгрыша, когда из 16 команд 4 находятся под угрозой вылета, делает футбол более закрытым, поскольку слишком уж ценно каждое очко.

Но второй аргумент — что по этой же причине лигу надо расширять до 18 — не убеждает. И потому, что общий уровень РПЛ и при 16 удручает, и потому, что в наших реалиях такое большое турнирное болото обязательно приведет к договорнякам. Итого — все команды с 6-го по 15-е места проводят в сезоне по 34 игры.

А может, двухкруговой турнир плюс круг для топ-4?

Либо — проще, чтобы больше удовлетворить нижнюю половину, и она могла бы сыграть со всеми. Обычный гладкий чемпионат в два круга на 30 матчей плюс плей-офф по той же схеме, что указана выше, — только уже строго по четверкам. Тогда у всех будет по 36 игр. Но в этом случае, дающем топам лишь по шесть бонусных игр с себе подобными, стыки девать некуда.

Некоторый аналог такому варианту есть в Бельгии. После двухкругового турнира с участием 16 команд у шести ведущих количество очков делится на два, и они играют между собой. Ниже у бельгийцев воображение разыгралось еще пуще: к десяти прочим добавляются шесть клубов из первого дивизиона (!), они разбиваются на четыре группы по четыре клуба и борются за одно еврокубковое место. Победитель этого турнира сражается за это самое место с последней командой ведущей шестерки. В итоге у топ-команд в сезоне получается по 40 матчей, и вторая часть чемпионата выходит очень зрелищной.

Вот только куда впихнуть столько матчей с учетом нашего климата? Поэтому первый вариант мне и кажется более реалистичным. А что по этому поводу думаете вы, уважаемые читатели?