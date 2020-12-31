Мацуев забил ударом через себя, Боярский удивился реакции на видео Дзюбы. Артисты и музыканты о футболе в 2020 году и ожиданиях от нового года

Перед наступлением нового года мы предложили известным футбольным болельщикам, представителям мира музыки, кино, театра и эстрады, высказать свои мнения о главных событиях и героях 2020-го:

1. Прогресс года

2. Провал года

3. Скандал года

4. Сенсация года

5. Надежда года

6. Матч года

7. Гол года

Валерий Баринов

Актер театра и кино

Народный артист Российской Федерации

Болельщик «Локомотива»

1. Прогресс в том, что мы теперь знаем: футболом руководят дилетанты. Начать с того же Кикнадзе. Как можно на пять лет назначить руководителем клубом человека, который ничего не понимает в футболе и никогда этим не занимался?

2. «Локомотив», Кикнадзе, Мещеряков, Николич, Нагорных. Общими усилиями угробили клуб. Сама суть игры опорочена.

3. Удивила реакция общественности, журналистов на видео Дзюбы. Это значит, что вообще нечего писать о футболе, если об этом говорила не просто в каждой спортивной передаче, а в каждой программе телевидения. Каждый канал счел своим долгом рассказать.

4. Результаты выступлений в летне-осенней части сезона. Моя команда выступила сенсационно. Можно сказать, что «Краснодар» молодец, вышел в евровесну, но он сейчас тоже в середине таблицы нашего чемпионата. Команды в целом показали бледный футбол. В этом году у меня очень горькое ощущение от нашего футбольного сезона.

5. Вспоминается фраза из одной пьесы: «И тогда он понял, глядя в небо, что надеяться ему больше не на кого». Но меня удивил Черевченко. Он доказал, что умеет работать. Достал команду из подвала, и сейчас они уже приближаются к середине таблицы. Вот на него я надеялся бы.

6. «Краснодар» — «Локомотив» (5:0). Очень ярко в этом матче выразилось все: результат, игра, общее состояние клуба.

7. Первый гол Миранчука за «Аталанту». Это было очень здорово. Как рукой положил. И обработка, и разворот — это было на высочайшем уровне.

От 2021 года жду, что наше высшее начальство, не футбольное, а самое высшее, разберется с тем, что происходит у нас в футболе. Иначе нам удачи не видать, к этому надо серьезно подойти. Будем надеяться, что в следующем году станет лучше.

Михаил Боярский

Актер театра и кино, певец

Народный артист РФСФР

Болельщик «Зенита»

1. Вся команда «Зенит»: Дзюба, Азмун, Кержаков. Команда находится в хорошей форме, ее состояние в этом году улучшилось. К перерыву подошли с большими перспективами на будущее. Победа над «Спартаком» — визитная карточка всего уходящего года для чемпиона страны!

2. Конечно, наша европейская кампания. Если брать игроков, то провалов ни у кого не было. Да, были неудачные матчи, но провалом назвать я это не могу.

3. Наверное, заявление Дриусси. Он высказался не очень лестно в адрес клуба. Это не солидно, в команде находится, так скажем, крот. Нельзя общий настрой коллектива подрывать подобными заявлениями. Эпизод с Дзюбой я не стал бы рассматривать — это полная ерунда.

4. Больше всего меня удивили сволочи, людьми назвать я их не могу, которые распространяли идиотские вещи. Видео с Дзюбой, например. Они должны отвечать за этот поступок по закону, никто не имеет права лезть в личную жизнь человека. Не только Дзюбы, но любого человека. Для меня мерзость таких людей стала по-настоящему сенсационной.

5. Молодые игроки очень порадовали: Круговой, Мостовой. Они в порядке, от них будем ждать большего в следующем году.

6. Безусловно, последний матч со «Спартаком». Все четыре мяча забила одна команда, а «Спартак» оказался ни на что не способным. Лев разорвал гладиатора на мелкие кусочки.

7. Конкретно один гол не могу выделить. Мне нравятся все мячи, забитые Азмуном. Это всегда очень яркие и запоминающиеся голы. Выбирая лучший гол года, я скажу так: голы Азмуна.

Ожидаю, что до своего столетия «Зенит» будет всегда на первом месте. Чтобы юбилей клуба мы отметили с еще одной звездой над эмблемой. Хочется, чтобы такие сильные тренеры, как Семак и Тимощук, работали с командой еще очень долго. Будет правильно, если именно они принесут «Зениту» несколько титулов к столетию.

Сергей Жуков

Музыкант, певец

Болельщик ЦСКА

1. Хороший прогресс у всех молодых игроков ЦСКА. В том числе и у легионеров. Выделил бы вообще всех молодых ребят, потому что они молодцы.

2. Провалом года назову сборную России.

3. Скандал? Либо история с арбитром, дракой, либо все спартаковские разборки с тренерами и прочими людьми.

4. Сенсация для меня то, что в России разрешили играть со зрителями.

5. Для меня всегда приятно, что Игорь Акинфеев остается лидером. Не знаю, есть ли у ЦСКА более крутой символ, чем он. Побольше бы нам таких бойцов с духом. Надеюсь, подрастет такое поколение.

6. Начало сезона у ЦСКА было шикарное, можно отметить много всего приятного.

7. Думаю, тоже голы ЦСКА.

Очень хочу верить, что все вернется на круги своя. Чтобы все ребята были здоровы.

Лев Лещенко

Певец

Народный артист РФСФР

Болельщик «Динамо»

1. Прогресса особо никакого нет. Проиграли несколько игр в Лиге наций. Считаю, что пока существует некая стагнация, которая, возможно, весной как-то будет преодолена. Может быть, появятся положительные результаты. Пока состояние удовлетворительное.

2. Поражение «Динамо» от грузинского «Локомотива» в Лиге Европы со счетом 1:2.

3. Понимаю, о чем тут, наверное, можно упомянуть, но я не считаю это скандалом. История с Дзюбой — это искусственно раздутая ситуация. Скандалы у нас постоянно были с ВАР, когда много пенальти назначалось, и пропущены судьями многие моменты. Судейство, я считаю, в целом не очень удовлетворительное. Если говорить о ситуации вокруг первого матча «Спартака» с «Сочи», то не думаю, что Федун действительно снялся бы с чемпионата. Это было сказано в горячке. Никто не стал бы этого делать, тем более что «Спартак» — народная команда. Это никому не простили бы.

4. Особо не было никаких сенсаций. Может быть, неожиданное появление в первом эшелоне «Сочи». Команде же всего два года, а она сейчас достаточно устойчиво держится. Смотрел матч с «Динамо», сочинцы очень неплохо выглядели.

5. Надежд много. Я связываю их с молодыми футболистами команды «Динамо», такими, как Грулев, Лесовой, Скопинцев. Считаю, что три этих игрока должны появиться в следующем году в сборной и усилить ее.

А если выбирать футболиста года, то назвать кого-то сложно. Не могу согласиться со Станиславом Саламовичем, который выбрал Акинфеева. Может быть, тогда уж лучше будет назвать Шунина, вратаря «Динамо». Понятно, что я как динамовский болельщик отдаю приоритеты своей команде.

6. Ничего примечательного я не помню. Может быть, скандальная победа «Динамо» над «Локомотивом» со счетом 5:1.

7. Кто-то спиной забил, уже не помню. Не так часто сейчас смотрю футбол, честно говоря. Пандемия, на стадион не хожу, а по телевизору не всегда удается.

Надо сборную привести в порядок. Это основная наша любовь. Несмотря на то, что мы болеем за разные команды, очень хочется, чтобы сборная хорошо проявила себя на чемпионате Европы. Обязательно нужно преодолеть эту неприятную историю с ковидом, который, не щадя молодость, не щадя иммунитет, косит спортсменов. К сожалению, пострадали очень многие команды. Результаты оказались непредсказуемыми. Думаю, когда пройдет пандемия, будет резкое и неожиданное для всех нас переформатирование турнирной таблицы.

Денис Мацуев

Пианист

Народный артист Российской Федерации

Болельщик «Спартака»

1. Каких-то громких триумфов, на мой взгляд, не было. Такой год, все находились в напряжении. Событий вообще было не так много — не состоялся ни чемпионат Европы, ни Олимпиада.

2. Мои любимые команды, имею в виду «Спартак» и сборную России, не всегда меня радовали в этом году. Считаю, что все равно следующий год будет лучше. И всегда стараюсь искать плюсы.

3. —

4. Наверное, это матч «Барселона» — «Бавария». Запоминающийся разгром «Барсы» со счетом 8:2.

5. Мы провожаем этот год с надеждой на то, что следующий будет лучше, что моя любимая команда «Спартак» и наша сборная сыграют замечательно свои матчи. Все мы ждем следующий год с особой надеждой — как в жизни, так и в футболе.

6. Тоже разгром «Барселоны». Наверное, для многих это был один из самых запоминающихся матчей уходящего года.

7. Не знаю. Хотя у меня вот есть личное достижение в футболе в этом году — в марте я забил свой первый гол ударом через себя.

Конечно, все мы были в напряжении. Хочется быстрее забыть этот год. Но нужно сохранять оптимизм и верить, что все будет лучше. В новом году желаю всем счастья, личных успехов и никогда не переставать верить в хорошее.

Подготовили

Екатерина Звенигородская

Константин Колмаков

Анастасия Пастернак

Владимир Пушкарев

Алла Родкина