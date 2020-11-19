Сборная России: провал-2020

Унизительное поражение в Белграде от Сербии (0:5) подвело черту под одним из самых неудачных годов в истории сборной России

Это было ужасно. Это — катастрофа.

Сложно даже вспомнить, когда матч сборной России оставлял столь мрачное впечатление. Когда хотелось, чтобы судья поскорее дал финальный свисток и это мучение закончилось. Наверное, на память приходит матч с Уэльсом на ЧЕ-2016, но и тогда валлийцы забили только три.

Наверное, последний раз что-то подобное Белграду произошло в 2004-м, в ту кошмарную ночь в Лиссабоне, когда нас разделывала под орех Португалия, а Георгий Ярцев сбежал со скамейки запасных еще до завершения игры. Но тогда против России выходили Криштиану Роналду, Деку, Рикарду Карвалью, Манише, Паулета. Та Португалия за четыре месяца до этого стала второй на домашнем ЧЕ, а полтора года спустя дошла до полуфинала ЧМ-2006.

Сейчас же нас унизили сербы, у которых отсутствовала группа ведущих исполнителей — Коларов, Милинкович-Савич, Тадич. И не нужно кивать, что, мол, Йович выступает в «Реале» — он там сидит на лавке, и все в Мадриде только порадуются, если от него избавятся.

Еще раз: сборной России забила четыре гола за тайм Сербия, неделю назад в матче года для себя не сумевшая в стыках за право попасть на Евро-2020 пройти на своем поле Шотландию, где есть только один приличный футболист — Робертсон из «Ливерпуля».

Сербия, которую, по общему мнению, должны были раздавить, которая деморализована и демотивирована. Действительно, смотрел предматчевую пресс-конференцию главного тренера балканцев Любиши Тумбаковича, и пара вопросов о предстоящей встрече последовала только от российских журналистов. Местных до сих пор волновал только невыход на ЧЕ-2020 и то, кто несет за это ответственность.

Как оказалось, дежурные слова балканцев про то, что сам факт выступления за сборную — уже мотивация, оказались правдой. Только к российской команде они не относились. Бог с ним, с повышением в классе в Лиге наций. Этот стимул мы придумали больше сами для себя, чтобы стало интереснее.

Куда хуже другое. На главный матч года, в котором требовалось обязательно добиться результата, Россия вышла с настроением просто поиграть в футбольчик. Хотя класса для этого — ни индивидуального, ни командного — нет. Как бы нам ни хотелось думать обратное, побеждать эта сборная может, только если бежит и пашет. Да и то без гарантии.

Лучшая иллюстрация — Заболотный. Второй центрфорвард страны. К нему то вопросов нет, делает как умеет. Грустно, что особой альтернативы ему нет, и не нужно тут говорить про Соболева. Печально, что на левом фланге незаменим 37-летний Жирков.

Другой вопрос, почему сборная подошла в таком состоянии к решающим встречам. И не нужно говорить про усталость и кадровые потери. Есть четкое ощущение, что причины белградской катастрофы куда глубже.

До финального турнира чемпионата Европы еще есть время во всем разобраться. Остается только надеяться, что это получится.