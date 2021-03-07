У Глушакова и футболистки ЦСКА Коваленко родилась дочь. Денис ради нее ушел из «Ахмата», чтобы жить в Москве

Полузащитник «Химок» и бывший игрок «Спартака», сборной России Денис Глушаков рассказал в своем Instagram о рождении дочери от футболистки ЦСКА Ксении Коваленко.

«Первый хет-трик в жизни, и о лучшем не мог и мечтать. Любимая, спасибо за доченьку, обожаю вас! Трехкратный папа, я счастлив, нет больше слов! Мила Денисовна врывается в эту жизнь, добро пожаловать, наша младшенькая доча», — написал Глушаков.

При этом у Дениса есть две дочери от первого брака с Дарьей Глушаковой. О романе Коваленко и Глушакова стало известно в 2020 году. Впервые они появились на публике на матче ЦСКА — «Спартак» (3:1) в сентябре.

Денис Глушаков и Ксения Коваленко. Фото «СЭ»

Коваленко — одна из главных звезд российского женского футбола. В 2014 году вошла в «Топ-100 самых сексуальных девушек планеты — 2014» по версии британского журнала FHM. Ксения — амбассадор бренда спортивной одежды, а также одного из банков, давно мелькает в подборках самых сексуальных спортсменок.

С 2017 года Коваленко выступает за московский ЦСКА, но последние полтора года толком не играла то из-за травмы крестообразных связок, то из-за травмы позвоночника и, как сегодня выяснилось, беременности.

У футболистки была очень тяжелая травма позвоночника. 24 октября 2019 года она перенесла операцию, а 6 февраля 2020 года вышла на поле, отыграв весь матч и забив гол. Коваленко вернулась в футбол спустя всего три с половиной месяца после травмы, хотя могла закончить карьеру. «Мне даже говорили, что я не смогу вернуться в спорт — хорошо бы просто ходить. Любой толчок, любая скрутка — и я могла бы остаться инвалидом в коляске», — рассказывала она в интервью Sports.ru.

В период тяжелых травм и восстановления Коваленко и познакомилась с Глушаковым, который развелся с супругой Дарьей в конце 2018 года. Пара долго скрывала свои отношения, и только в последние полгода Денис и Ксения начали выкладывать в Instagram общие фото и рассказывать друг о друге в интервью.

По разным данным, именно из-за отношений с Коваленко Глушаков искал себе команды в Москве и отказался продлевать контракт с «Ахматом» этим летом. Пара живет в коттеджном поселке «Павлово-2» в 30 км от Химок, где с этого сезона играет Глушаков.

Коваленко рассказывала, что не хотела отношений с футболистом, но к Глушакову почувствовала теплоту: «Я просто говорила, что на тот момент не готова была с ним куда-то поехать. У меня тоже карьера, ЦСКА. Взять все и бросить я не готова. «Не хочу быть женой футболиста», — всегда так говорила. Знаю многих футболистов, какие они. Видимо, кричала-кричала — и докричалась. Поняла, что это стереотип. Не важно, чем занимается человек и какой он. Если чувствуешь к нему теплоту».

Что касается бывшей супруги Глушакова, то в августе 2019 года Никулинский районный суд Москвы постановил разделить пополам имущество между Глушаковыми. Также Дарья получила 42 миллиона рублей по постановлению суда. Денис и Дарья были в браке с 2009 года. У них две дочери — Валерия и Александра. В феврале суд Москвы взыскал с футболиста алименты в размере 1/3 месячной зарплаты.

После судебных расследований Дарья перестала появляться в публичном пространстве и социальных сетях.