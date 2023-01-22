Из «Локо» уходят два легионера, Гайча зовут в Италию, Глушаков и Дзюба — в «Нижнем Новгороде»?

Трансферные новости и слухи — в обзоре «СЭ».

Сперцян переходит в ПСВ?

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян близок к переходу в ПСВ, утверждает «РБ Спорт».

По данным источника, трансфер 22-летнего армянина зависит от того, продаст ли голландский клуб Марко ван Гинкеля, так как ему необходимо разгрузить зарплатную ведомость.

В текущем сезоне Сперцян провел 21 матч во всех турнирах, забил 10 мячей и отдал 6 результативных передач.

Керк ушел в «Антверпен», Изидора зовет «Шальке»

Агент Освальд Снип, представляющий интересы нападающего «Локомотива» Джирано Керка, в разговоре с «СЭ» подтвердил трансфер игрока в «Антверпен».

«Переходит ли Керк в Антверпен? Да, все верно», — сказал Снип «СЭ».

21 января «Локомотив» объявил об уходе Керка. Игрок покинул расположение команды на сборах в Абу-Даби (ОАЭ). Ранее «СЭ» сообщал, что 27-летний футболист с высокой долей вероятности может продолжить карьеру в «Антверпене».

«Клуб получил очень хорошее финансовое предложение по аренде футболиста. Игрок сам изъявил желание сменить команду, видя большую конкуренцию на своей позиции. Возвращение из аренды? Согласно действующему контракту, мы ждем его летом в «Локомотиве», — прокомментировал уход Керка спортивный директор Дмитрий Ульянов.

Напомним, Керк выступал за «Локомотив» с сентября 2021 года. В текущем сезоне он провел 23 матча, забил 3 гола и отдал 1 передачу. Контракт футболиста рассчитан до лета 2025 года.

Джирано Керк. Александр Федоров, Фото «СЭ»

Также московский клуб покинет Вильсон Изидор. 22-летний француз может перейти в «Шальке» на правах аренды до конца сезона. Немецкий клуб уже сделал российской команде соответствующее предложение.

Изидор выступает за «Локомотив» с января 2022 года. В текущем сезоне нападающий провел 17 матчей, забил четыре гола и сделал четыре результативные передачи.

Transfermarkt оценивает игрока в 5 миллионов евро. Его контракт с «Локомотивом» действует до конца июня 2026 года.

Дзюбу и Глушакова отправляют в «Нижний». Клуб не подтверждает

Спортивный директор «Нижнего Новгорода» Игорь Кудряшов специально для «СЭ» отреагировал на информацию о возможном приглашении в клуб Артема Дзюбы и Дениса Глушакова.

«Дзюба и Глушаков могут продолжить карьеру в «Нижнем Новгороде»? Не слышал», — сказал Кудряшов «СЭ».

Судья Владимир Москалев и Денис Глушаков. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Денис Глушаков также сообщил, что не получал предложений от данного клуба.

«Меня и Дзюбу хотят пригласить в «Нижний Новгород»? О как! У меня не было никаких предложений. Мое будущее прояснится в ближайшие дни», — сказал Глушаков «СЭ».

21 января журналист Иван Карпов сообщил в Telegram-канале «Инсайды от Карпа», что «Нижний Новгород» заинтересован в подписании обоих футболистов.

Глушаков 9 января покинул «Химки», Дзюба в ноябре расторг контракт с турецким клубом «Адана Демирспор».

«Верона» зовет Гайча

Спортивный директор «Вероны» Франческо Маррокку сообщил о переговорах с ЦСКА по аренде нападающего Адольфо Гайча.

«Мы действительно ведем переговоры по аренде Гайча. Но они не близки к завершению. Мы расходимся в цифрах и условиях», — приводит слова Маррокку Sport24.

Действующее соглашение Гайча с армейцами рассчитано до лета 2025 года.

В текущем сезоне 23-летний аргентинец провел за ЦСКА 11 матчей, забил два гола и отдал две результативные передачи.

Дзаньоло предложили «ПСЖ»

Николо Дзаньоло. Фото Global Look Press

«ПСЖ» может подписать полузащитника «Ромы» Николо Дзаньоло в зимнее трансферное окно, сообщает журналист Санти Ауна.

23-летний хавбек, выставленный на трансфер, был предложен французскому клубу. Руководство «ПСЖ» взяло время на размышление.

Стоимость потенциальной сделки может составить порядка 30 миллионов евро.

Контракт Дзаньоло с «Ромой» рассчитан до лета 2024 года, но игрок отказывается подписывать новое соглашение.

В текущем сезоне Дзаньоло провел 17 матчей, отметившись 2 голами и 3 ассистами.

«Ньюкасл» хочет арендовать Зиеша

Хаким Зиеш. Фото Reuters

«Ньюкасл» готов сделать предложение «Челси» о подписании полузащитника Хакима Зиеша на правах аренды, сообщает GiveMeSport.

По данным источника, переход Нони Мадуэке из ПСВ в «Челси», вероятно, повлечет за собой уход Зиеша. «Ньюкасл» готов его арендовать.

29-летний футболист выступает за «Челси» с 2020 года. В текущем сезоне он провел 15 матчей во всех турнирах и отдал одну голевую передачу. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2025 года.

«Ньюкасл» накануне сыграл вничью с «Кристал Пэлас» (0:0) и установил клубный рекорд по серии без поражений в высшем дивизионе. В последний раз «сороки», занимающие третье место, проигрывали в АПЛ 31 августа — «Ливерпулю» (1:2). С тех пор у них 9 побед и 6 ничьих.