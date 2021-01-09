Экс-капитан красно-белых не прочь вернуться, но минусов слишком много

Пример корпоративной этики

Когда в конце декабря пришла новость, что Сергей Овчинников и Виктор Онопко покидают тренерский штаб ЦСКА в связи с истечением контрактов, основное внимание было приковано к фигуре первого. Все же Босс был на виду куда больше — как-никак, именно он считался главным и ходил на пресс-конференции, когда Виктор Гончаренко не мог руководить командой из-за дисквалификаций или во время отъезда в Белоруссию летом прошлого года. Тот матч с «Динамо» запомнился — тогда Овчинников опустил линию обороны, отказавшись от высокого прессинга, и ввел в стартовый состав Марадишвили, который с тех пор начал играть регулярно.

Не менее памятны выступления Босса и на пресс-конференциях. После разгрома от «Зенита» (0:4) была фраза «На мой взгляд, мы могли бы выстроить оборону по-другому» — что, кстати, и произошло с «Динамо». А в конце первой части уже чемпионата-2020/21 после матча с «Уралом» (2:2) Овчинников дал двусмысленный комментарий по поводу замены Эджуке, который в той игре смотрелся прилично: «Я согласен с вами, что Эджуке классно выглядел, обострял. Но главный тренер так решил, это было его решение. Замены произошли».

И поэтому даже немного удивительно, что первым после ухода из ЦСКА заговорил именно Онопко, давший большое интервью «Чемпионату». Хотя, наверное, логичнее было ожидать этого от Овчинникова, который никогда ничего не стеснялся и за словом в карман не лез.

Онопко не рубит правду-матку, не разбрасывается сенсационными подробностями и вообще старается быть максимально корректным. В принципе, это правильно — вызывает уважение, что даже в этой ситуации он помнит о корпоративной этике и правилах хорошего тона. Онопко называет ЦСКА великим клубом, и выражает благодарность всем — от Евгения Гинера до повара Коли, говорит, что на Гончаренко у него обиды нет, и никаких конфликтов и разногласий в тренерском штабе не было. А мысли, почему все так случилось, он озвучивать не будет. Все это можно заносить в учебники.

Трудно сказать, насколько серьезно Онопко обижен на ЦСКА — все же, по его словам, он не стал отказываться от предложения гендиректора Романа Бабаева обсудить возможную работу в клубном офисе. Но то, что какая-то обида есть — несомненно, несмотря на все противоположные утверждения. Один из основных мотивов интервью: я всегда всех защищал, и Слуцкого, и Гончаренко, никогда не лез на рожон, а со мной вот так поступили.

Клубный патриотизм

Впрочем, расставание с ЦСКА — дело прошлое. В данный момент куда интереснее будущее — последние несколько дней обсуждается вариант, что Онопко может войти в тренерский штаб «Спартака». Сам он говорит, что никаких переговоров с красно-белыми пока не было, но готов рассмотреть такой вариант, равно как и любой другой.

Понятно, что пока на первом плане эмоциональный момент — тот самый поцелуй армейского шарфа на встрече с болельщиками ЦСКА. Для многих болельщиков «Спартака» этот случай — шлагбаум на пути в клуб. Причем речь не только о завсегдатаях трибуны В, но и о людях старшего поколения.

Кто-то говорит, что это была минутная слабость, да еще и случившаяся десять лет назад. Но почему-то Овчинников армейскую эмблему не целовал. И есть отличный пример Сергея Паршивлюка, который нашел идеальный ответ в ситуации, когда динамовские фанаты просили его поцеловать эмблему.

Сам Онопко не придает этой истории особого значения. Но он в целом равнодушно высказывается о клубном патриотизме: «Для меня никогда не было принципиальным, где играть или работать — в ЦСКА, «Спартаке», «Алании» или другой команде» (после такого как-то смешны разговоры, что, мол, раньше были времена, а сейчас молодым все равно, лишь бы денег побольше).

Это, кстати, выбивает у сторонников появления Онопко в «Спартаке» аргумент о клубной легенде и носителе духа. Хотя, на мой взгляд, он и так был сомнительным — не воспитанник, появился в команде в 23 года, провел четыре года, да еще и уехал в Испанию перед плей-офф Лиги чемпионов-1995/96. Да, тот же Илья Цымбаларь тоже приехал в «Спартак» из Украины уже зрелым игроком, но, как говорится, почувствуйте разницу, в том числе и в отношении болельщиков.

? «Было очень неприятно узнать такую новость в такой форме».



Виктор Онопко заявил, что был потрясен уходом из ЦСКА ?https://t.co/JzDro35OAc pic.twitter.com/gHshaIydCx — Спорт-Экспресс (@sportexpress) January 9, 2021

Много времени проводил на поле

Но поцелуи — это одна сторона вопроса. Есть и другая. На дворе 2021 год, третье десятилетие XXI века. Главный тренер сейчас — это зачастую фронтмен, за которым стоит целая команда помощников, которые должны быть не только максимально компетентны в своих областях, но и постоянно улучшать свои навыки. Глава скаутского отдела «Ливерпуля» Иан Грэм — физик, окончивший Кембридж. И он в принципе не смотрит футбол. Главный аналитик «красных» Уилл Спирман — выпускник Гарварда, который ранее работал в Европейском центре по ядерным исследованиям. Во многом благодаря им клуб стал лучшим в Англии и Европе.

А теперь вопрос: какими уникальными навыками, которые сделают «Спартак» сильнее, обладает Онопко? За исключением богатого игроцкого опыта и того, что он порядочный человек, чтящий корпоративную этику. Он тактический гуру? Он высококлассный аналитик? Он подмечает какие-то мелкие, но очень важные детали? Ну, вот правда, что Онопко способен дать «Спартаку» такого, из-за чего можно было бы закрыть глаза на поцелуй шарфа ЦСКА и мощную волну болельщицкого негатива.

«Я много времени проводил на поле как игрок — в тренировочных занятиях, двусторонках. Подменял травмированных, приболевших. И мне, и ребятам это нравилось. Чувствовал, что из ритма не выпадаю», — говорит Онопко в интервью «Чемпионату». Самое интересное, что так было и десять лет назад — сам наблюдал такое, приезжая на тренировки ЦСКА. Но одно дело, когда тебе чуть за 40, а другое — когда разменял шестой десяток.

Безусловно, то, что человек в 51 год находится в такой форме, заслуживает уважения, но, мне кажется, для стояния в «квадратах» «Спартак» может подыскать и куда менее спорную фигуру.

Пусть Онопко не сидит долго без дела и будет востребован в футболе — российском или испанском — как он сам того хочет. Но «Спартак» — это плохая идея.