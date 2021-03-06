Красно-синие обыграли «Ахмат» — 2:0.

Тинькофф Чемпионат России. Премьер-лига

21-й тур

ЦСКА (Москва) — «Ахмат» (Грозный) — 2:0 (1:0)

Голы: Рондон, 38 — с пенальти (1:0). Влашич, 52 (2:0).

ЦСКА: Помазун, Мариу Фернандес, Васин, Магнуссон, Зайнутдинов, Кучаев (Сигурдссон, 71), Ахметов, Влашич, Марадишвили, Эджуке (Тикнизян, 71), Рондон (Чалов, 79).

«Ахмат»: Шелия, Ненахов (Садулаев, 81), Семенов, Нижич, Богосавац, Быстров (Полярус, 46), Швец, Исмаэл (Адуев, 69), Бериша (Ильин, 46), Харин, Мелкадзе (Янку, 69).

Предупреждения: Богосавац, 21. Мариу Фернандес, 27. Бериша, 35. Шелия, 52. Ненахов, 67. Швец, 80. Тикнизян, 90+1.

Судьи: Сиденков. Милюченко (оба — Санкт-Петербург), Жвакин (Ленинградская область).

ВАР: Шадыханов (Москва). Петросян (Бронницы).

6 марта. Москва. Стадион «ВЭБ Арена».

Поражение в предыдущем туре от «Локомотива» Виктор Гончаренко не оставил без последствий. Это можно было предположить еще на послематчевой пресс-конференции, когда от тренера досталось Сигурдссону: «Весь вопрос в том, что, наверное, должно быть больше рвения, больше характера». Не хватает этих компонентов — садись в запас.

Вообще замены в стартовом составе оказались ровно те, что произошли в перерыве встречи с железнодорожниками: Эджуке и Кучаев вместо Щенникова и Сигурдссона.

В результате не было зияющей пустоты на левом фланге армейцев, о которой мы писали в тактическом разборе, — Эджуке не позволял Ненахову всерьез помышлять об атаке. Нигериец привычно наводил движуху, проваливая концовку атак.

Эджуке вообще словно символ ЦСКА последних двух с половиной лет. Армейцы активно действуют на чужой половине — много бегают, прессингуют, наступают, прижимают оппонента к его владениям. Все хорошо, пока не доходит до решающего действия. Тут у красно-синих пропадает концентрация, хладнокровие и точность.

Приобретение Рондона в этом смысле может стать панацеей. Бывшего форварда «Зенита» и «Рубина» можно назвать антиармейцем — он не слишком подвижен и заметен, редко встречается с мячом. Зато максимально эффективен.

Венесуэлец, кажется, всего три раза оказался в центре внимания. Но именно эти эпизоды и стали самыми яркими в матче. Сначала он принял мяч за пределами штрафной и просто двинул по нему. Ничего особенного, но попал в штангу — это был самый опасный момент за первые 36 минут.

?? Хладнокровная реализация пенальти от венесуэльца. ЦСКА ушел на перерыв лидером!#МАТЧПРЕМЬЕРhttps://t.co/jgBRaKrElg — МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) March 6, 2021

Потом Рондон реализовал пенальти. Тоже нехитрая задача. Особенно если не вспоминать, что с ней в прошлом туре не справился такой мастер, как Влашич.

А в начале второго тайма форвард продавил Ненахова, сохранил мяч, в концовке момента сделав умную и точную скидку хорвату, — 2:0.

??? Никола Влашич забивает после скидки Саломона Рондона.#МАТЧПРЕМЬЕРhttps://t.co/Tl3ueLfZ00 — МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) March 6, 2021

Просто, незатейливо, зато как эффективно! На зависть Эджуке, Сигурдссону и другим молодым армейцам, которые производят бурю в стакане воды, часто встречаются с мячом, а на выходе частенько ничего не получают.

В этом и есть опыт и класс Рондона. Которые уже помогают армейцам в борьбе за золотые медали РПЛ.