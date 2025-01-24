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Сегодня, 12:30

Бразильский сериал с Бителло. «Ботафого» пришел покупать у «Динамо» футболиста, но забыл деньги

Бителло начал выходить на связь с «Динамо»
Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
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Бителло.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Бело-голубые теряют терпение.

Первые зарубежные мыльные оперы в СССР и России были из Латинской Америки — «Рабыня Изаура», «Богатые тоже плачут»... Сейчас вокруг «Динамо» разворачивается современный бразильский сериал — с полузащитником Бителло в главной роли. В первой серии молодой человек под влиянием нечистого на руку агента Портелы пошел на нарушение контракта, не явился на сборы, уведомив о желании перейти в «Ботафого». Далее по сюжету бразильский клуб прислал предложение на 10 миллионов евро, на 13, 15... Четвертый оффер в размере 18 миллионов евро с реальными бонусами, которые позволяли в сумме получить не менее 20 миллионов, москвичей в целом удовлетворил. Покупали за 10, отдаем в два раза дороже вместо риска уйти в судебные разбирательства из-за разрыва соглашения — нормальная история.

Полузащитник &laquo;Динамо&raquo; Бителло. Бителло не прилетел из Бразилии на сборы «Динамо». Что стоит за историей с шантажом?

Казалось, все быстро закончится, но это было обманчивое впечатление. Мини-сериал постепенно превращается в полноценный. Главная проблема в том, что «Ботафого» не хочет платить сейчас, а просит многолетнюю рассрочку. «Динамо» же совершенно логично желает получить реальные средства уже сегодня. Минимум 10 из 20 миллионов — сразу. Остальное — еще одним-двумя траншами. На этом дело застопорилось и не двигается с места. Такое ощущение, что бразильцы пришли на рынок покупать товар, но забыли взять с собой деньги. Похоже, касса «Ботафого» пуста. Максимум, что они готовы перевести нынешней зимой, — 2 миллиона евро. Это, конечно, смешно.

А как же 30 миллионов за Луиса Энрике, которого купил «Зенит» без всяких рассрочек (получив на этом скидку)? Во-первых, бразильцы в ответ приобретают у питерцев Артура и Вендела. А во-вторых, в местной прессе пишут, что часть средств уйдет в «Лион» для решения вопроса финансового фейр-плей. Владелец у двух клубов один — американский миллиардер Джон Текстор.

Луис Чавес и Бителло.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Когда агент Портела (где-то уже в десятой серии) понял, что с «Ботафого» ничего не выйдет, и начал контактировать с другими бразильскими клубами, терпение у «Динамо» лопнуло. Бело-голубые разослали коллегам и в федерацию письма, в которых уточнили, что не дают разрешения на ведение переговоров с футболистом, это будет нарушением.

Москвичи настаивают на немедленном прибытии Бителло на сборы, только после этого можно будет вести разговоры о его будущем. «Динамо» не устраивает вариант, при котором, как в случае с «Ботафого», будут присылаться какие-то невнятные предложения, а футболист при этом продолжит отдыхать. Он и так уже попал на крупный штраф. А перетекание сериала в февраль грозит новой невыплатой зарплаты.

Бителло, Виктор Мендес и&nbsp;Хорди Томпсон. Уже в трех клубах РПЛ легионеры не прилетели на сборы. Теперь Мендес хочет сбежать в Чили, хотя принадлежит ЦСКА

Бителло при этом, похоже, начал догадываться, что что-то идет не так. Если ранее он игнорировал общение с «Динамо», то теперь, по данным «СЭ», начал выходить на связь. Что повышает шансы на его возвращение.

Ждем новых серий. Хочется, чтобы эта мыльная опера поскорее закончилась хеппи-эндом. Игрок-то хороший. Лидер РПЛ по голевым передачам.

ФК Динамо (Москва)
Бителло
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
16
 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
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28.02 19:00
Динамо Мх – Локомотив
 - : -
1.03 14:00
Пари НН – Акрон
 - : -
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Зенит – ЦСКА
 - : -
1.03 19:00
Ахмат – Рубин
 - : -
1.03 19:30
Краснодар – Кр. Советов
 - : -
2.03 14:00
Химки – Факел
 - : -
2.03 16:30
Спартак – Оренбург
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Бителло

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Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

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 9 1 1
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