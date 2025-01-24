Бразильский сериал с Бителло. «Ботафого» пришел покупать у «Динамо» футболиста, но забыл деньги
Первые зарубежные мыльные оперы в СССР и России были из Латинской Америки — «Рабыня Изаура», «Богатые тоже плачут»... Сейчас вокруг «Динамо» разворачивается современный бразильский сериал — с полузащитником Бителло в главной роли. В первой серии молодой человек под влиянием нечистого на руку агента Портелы пошел на нарушение контракта, не явился на сборы, уведомив о желании перейти в «Ботафого». Далее по сюжету бразильский клуб прислал предложение на 10 миллионов евро, на 13, 15... Четвертый оффер в размере 18 миллионов евро с реальными бонусами, которые позволяли в сумме получить не менее 20 миллионов, москвичей в целом удовлетворил. Покупали за 10, отдаем в два раза дороже вместо риска уйти в судебные разбирательства из-за разрыва соглашения — нормальная история.
Казалось, все быстро закончится, но это было обманчивое впечатление. Мини-сериал постепенно превращается в полноценный. Главная проблема в том, что «Ботафого» не хочет платить сейчас, а просит многолетнюю рассрочку. «Динамо» же совершенно логично желает получить реальные средства уже сегодня. Минимум 10 из 20 миллионов — сразу. Остальное — еще одним-двумя траншами. На этом дело застопорилось и не двигается с места. Такое ощущение, что бразильцы пришли на рынок покупать товар, но забыли взять с собой деньги. Похоже, касса «Ботафого» пуста. Максимум, что они готовы перевести нынешней зимой, — 2 миллиона евро. Это, конечно, смешно.
А как же 30 миллионов за Луиса Энрике, которого купил «Зенит» без всяких рассрочек (получив на этом скидку)? Во-первых, бразильцы в ответ приобретают у питерцев Артура и Вендела. А во-вторых, в местной прессе пишут, что часть средств уйдет в «Лион» для решения вопроса финансового фейр-плей. Владелец у двух клубов один — американский миллиардер Джон Текстор.
Когда агент Портела (где-то уже в десятой серии) понял, что с «Ботафого» ничего не выйдет, и начал контактировать с другими бразильскими клубами, терпение у «Динамо» лопнуло. Бело-голубые разослали коллегам и в федерацию письма, в которых уточнили, что не дают разрешения на ведение переговоров с футболистом, это будет нарушением.
Москвичи настаивают на немедленном прибытии Бителло на сборы, только после этого можно будет вести разговоры о его будущем. «Динамо» не устраивает вариант, при котором, как в случае с «Ботафого», будут присылаться какие-то невнятные предложения, а футболист при этом продолжит отдыхать. Он и так уже попал на крупный штраф. А перетекание сериала в февраль грозит новой невыплатой зарплаты.
Бителло при этом, похоже, начал догадываться, что что-то идет не так. Если ранее он игнорировал общение с «Динамо», то теперь, по данным «СЭ», начал выходить на связь. Что повышает шансы на его возвращение.
Ждем новых серий. Хочется, чтобы эта мыльная опера поскорее закончилась хеппи-эндом. Игрок-то хороший. Лидер РПЛ по голевым передачам.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|18
|11
|6
|1
|34-12
|39
|
2
|Зенит
|18
|12
|3
|3
|37-12
|39
|
3
|Спартак
|18
|11
|4
|3
|36-14
|37
|
4
|Динамо
|18
|10
|5
|3
|37-20
|35
|
5
|Локомотив
|18
|11
|2
|5
|33-26
|35
|
6
|ЦСКА
|18
|9
|4
|5
|28-14
|31
|
7
|Ростов
|18
|7
|5
|6
|29-28
|26
|
8
|Рубин
|18
|7
|5
|6
|25-26
|26
|
9
|Акрон
|18
|6
|4
|8
|22-34
|22
|
10
|Кр. Советов
|18
|5
|3
|10
|19-29
|18
|
11
|Динамо Мх
|18
|3
|8
|7
|11-17
|17
|
12
|Пари НН
|18
|4
|4
|10
|15-34
|16
|
13
|Химки
|18
|3
|7
|8
|22-35
|16
|
14
|Факел
|18
|2
|8
|8
|11-25
|14
|
15
|Ахмат
|18
|2
|7
|9
|16-32
|13
|
16
|Оренбург
|18
|1
|5
|12
|16-33
|8
|28.02
|19:00
|
Динамо Мх – Локомотив
|- : -
|1.03
|14:00
|
Пари НН – Акрон
|- : -
|1.03
|16:30
|
Зенит – ЦСКА
|- : -
|1.03
|19:00
|
Ахмат – Рубин
|- : -
|1.03
|19:30
|
Краснодар – Кр. Советов
|- : -
|2.03
|14:00
|
Химки – Факел
|- : -
|2.03
|16:30
|
Спартак – Оренбург
|- : -
|2.03
|19:30
|
Ростов – Динамо
|- : -
|Г
|
|
Манфред Угальде
Спартак
|15
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|10
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|9
|П
|
|
Бителло
Динамо
|8
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|
|
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|9
|1
|1
|
|
Данила Прохин
Оренбург
|14
|1
|5
|
|
Фернандо Костанца
Крылья Советов
|11
|1
|3