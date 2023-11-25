Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Статьи
Таблица Календарь Статистика Новости Таблица переходов
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

25 ноября, 23:30

«Теперь я увидел, что такое футбол в России!» Абаскаль — о снежной победе «Спартака»

Абаскаль и Игнашевич подвели итоги матча «Балтика» — «Спартак»
Владимир Пушкарев
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Гильермо Абаскаль.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Сергей Игнашевич.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
1/2
Пресс-конференция главных тренеров «Спартака» и «Балтики» в Калининграде.

Даже когда не видел футболистов на расстоянии 25 метров, чувствовал поддержку наших болельщиков

— Теперь я увидел, что такое футбол в России, — начал пресс-конференцию главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль. — Горжусь ребятами. Горжусь тем, как они сражались на каждом участке поля. Перед матчем я спросил у сотрудников клуба, в каком состоянии поле. Мне ответили: в прекрасном. Но когда мы вышли играть, оно все было белым! К счастью, ребята поработали и добились этой победы. Поздравляю! Двигаемся дальше.

— «Спартак» забивал, когда вы снимали куртку. Это магия?

— С «Ростовом» было то же самое. Может быть, повторю этот трюк в следующей игре.

— Сегодняшний матч — самый запоминающийся в вашей карьере?

— Однозначно. Вряд ли я когда-нибудь забуду о таком! Даже когда прозвучал финальный свисток, меня переполняли эмоции. Я ведь из города, в котором в августе горят ноги — там температура под 45 градусов, может чувствоваться как +50. Экстрим, который я пережил сегодня, — это опыт, такие моменты необходимы. Отмечу, что на протяжении всей игры я чувствовал поддержку наших болельщиков. Даже когда я не видел футболистов на расстоянии 25 метров, я слышал фанатов.

Игровой эпизод в&nbsp;матче &laquo;Балтика&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Спартака&raquo;. «Спартак» чуть не потерялся в снегу. Но Абаскаль вернул Соболева в основу — и тот сделал игру!

— Чего вы изначально ожидали от матча с «Балтикой»? И какие коррективы внесли в паузе, когда чистили поле?

— На игровой установке мы показали ребятам план на игру и сделали поправку на погодные условия: если они не будут позволят нам осуществлять наш план, значит, мы должны будем биться. Биться как настоящая семья! И ребята сделали это. Во время матча я попросил их упростить игру.

— Что с Романом Зобниным?

— Он занимается по индивидуальной программе. Пока что не приступал к тренировкам в общей группе. Но надеюсь, что послезавтра будет работать вместе с остальными.

— «Балтика» почти все очки набрала дома. Учитывали ли этот момент при подготовке к игре?

— Перед матчем я показал команде наши результаты на выезде. Любая серия необходима для того, чтобы ее прервать. И сегодня нужно было переломить неудачную для нас тенденцию, несмотря на погодные условия.

Сергей Игнашевич.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Это был не футбол, а регби

— Было бы интересно посмотреть, что мы представляем из себя на фоне «Спартака», — сказал главный тренер «Балтики» Сергей Игнашевич. — К сожалению, вмешалась погода. Сегодня был не футбол, а регби. К сожалению, в него мы тоже проиграли.

— Насколько серьезная травма у Бориско?

— Мышечное повреждение. Насколько серьезное — поймем после обследования.

— Какие коррективы внесли во время паузы на расчистку поля? Что говорили футболистам?

— К тому моменту стало понятно, что разыгрывать мяч тяжело. Поэтому нужно было упрощать игру. Мы просто пытались расставить игроков в атаке и объяснить, как действовать после длинных передач и забирать подборы.

— Чем обусловлена замена Кузьмина в перерыве?

— Нужно было упрощать игру. Он выпадал из нее, не успевал ни назад, ни вперед. Такой стиль игры сохранился до последних минут. Поэтому нам нужен был нападающий, который сможет принимать длинные передачи.

Сергей Игнашевич
РПЛ
ФК Балтика
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
2
2
Читайте также
Самодурова теперь тренер. Чемпионка Европы привела ученицу к медали «Гран-при»
Сборная России шесть раз была чемпионом мира по футболу. Нет, это не ошибка
ХАМАС сообщило о передаче Красному Кресту 13 израильтян и 7 иностранных граждан
ВКС РФ провели пуск ракеты «Союз-2.1б» с космодрома Плесецк
Премьер Баварии счел чрезвычайным положение правительства ФРГ
Британский военный указал на опустошение запасов оружия Запада
Популярное видео
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Материалы сюжета: РПЛ, 16-й тур: ЦСКА — «Динамо», «Зенит» — «Сочи» и другие матчи
Бушманов считает, что Джикии не стоит покидать «Спартак»
Гладилин заявил, что белая форма не доставила проблем «Спартаку» в снежную погоду
Деменко: «Спартак» возвращается — команда показывает игру, показывает мысль»
Масалитин: «Молодежь должна играть и помогать, а Федотов на ней уже поставил крест»
В РПЛ объяснили, почему не было красного мяча в матче «Балтики» и «Спартака»
Карраскаль: «Герой ли я матча с ЦСКА? Нет, я просто делаю свою работу»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Спартак» чуть не потерялся в снегу. Но Абаскаль вернул Соболева в основу — и тот сделал игру!
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 16 10 3 3 33-14 33
2
 Краснодар 15 9 5 1 24-10 32
3
 Динамо 16 7 7 2 27-21 28
4
 Спартак 16 8 3 5 23-22 27
5
 Кр. Советов 16 7 5 4 34-24 26
6
 ЦСКА 16 6 7 3 29-23 25
7
 Локомотив 16 6 7 3 24-22 25
8
 Рубин 15 6 4 5 15-20 22
9
 Пари НН 15 6 3 6 14-14 21
10
 Факел 15 5 4 6 14-17 19
11
 Ростов 15 4 5 6 23-27 17
12
 Урал 15 4 4 7 15-24 16
13
 Оренбург 15 3 4 8 16-24 13
14
 Балтика 16 3 3 10 12-23 12
15
 Ахмат 15 3 3 9 15-21 12
16
 Сочи 16 3 1 12 16-28 10
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
25.11 13:00
Кр. Советов – Локомотив
 3 : 3
25.11 15:15
Зенит – Сочи
 3 : 0
25.11 17:30
ЦСКА – Динамо
 2 : 3
25.11 19:45
Балтика – Спартак
 0 : 2
26.11 12:00
Оренбург – Ахмат
 - : -
26.11 14:00
Урал – Краснодар
 - : -
26.11 16:30
Рубин – Факел
 - : -
26.11 19:00
Ростов – Пари НН
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 12
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 7
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 7
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 12 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 12 1 4
Даниил Хлусевич

Даниил Хлусевич

Спартак

 12 1 3
Вся статистика

Наши в НХЛ

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости