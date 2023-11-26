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«В Болгарии пробыл 120 дней. Почти все прошли в угаре». Как Радимов чуть не закончил карьеру в 25 лет

Отдел футбола «СЭ»
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Владислав Радимов в молодости.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Владислав Радимов в молодости.
Фото Сергей Расулов
Владислав Радимов в молодости.
Фото Григорий Филиппов, архив «СЭ»
Владислав Радимов в молодости.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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В 48-й день рождения экс-капитана «Зенита» вспоминаем самый драматичный период его футбольной жизни.

У него была очень яркая карьера. В ЦСКА дебютировал в возрасте 16 лет и 247 дней. Первый гол за армейцев в высшей лиге забил в следующем сезоне — в 17 лет и 169 дней.

В 18 провел первый матч за сборную России, а в финальной стадии чемпионата Европы-1996 был уже твердым игроком основного состава. В 20 подписал контракт с «Сарагосой», которая в тот момент была обладателем Кубка УЕФА.

Но дальше шло уже не так празднично. На второй сезон в «Сарагосе» Радимов потерял место в старте. Уехал на полгода в аренду в «Динамо», где проявить себя толком не удалось. А потом был болгарский «Левски». Этот период получился ярким, но не по футбольным причинам. И в 25 лет Радимов вообще едва не повесил бутсы на гвоздь...

6 мая 2016 года. Санкт-Петербург. &quot;Зенит-2&quot; - &quot;Спартак-2&quot; - 3:0. Главный тренер хозяев Владислав РАДИМОВ и полузащитник красно-белых Георгий МЕЛКАДЗЕ. Владислав Радимов: «Я больше никогда не буду тренером»

Все изменилось после переезда в Самару летом 2001-го. В «Крыльях» Владислав быстро обрел себя, стал лидером и капитаном команды. В декабре 2002-го он вернулся в родной Санкт-Петербург и с «Зенитом» выиграл всё: чемпионат, Кубок России, а в 2008-м Кубок УЕФА и Суперкубок...

О скандальном болгарском отрезке, когда был в шаге от завершения карьеры, Радимов вспоминать не любит. Но однажды сделал исключение, и в разговоре с обозревателями «СЭ» Юрием Голышаком и Александром Кружковым выложил все как на духу.

— Когда-то вы сказали: «Такое ощущение, что жизнь у меня забирает то, что дала авансом»...

— И все-таки мне грех жаловаться на карьеру. Впервые позвали в сборную в 18, а последний матч провел за нее в 31. Тринадцать лет вызываться в национальную команду не каждому дано. Часто говорят, будто в Испании у меня не сложилось. Да, не стал Карпиным или Мостовым, но у меня тоже хватало памятных матчей. Будь я в то время помягче, не психовал бы из-за того, что остаюсь в запасе, — большего бы добился в Испании. Вместо этого совершил ошибку, уехал в «Динамо».

Владислав Радимов в молодости.
Фото Сергей Расулов

В тот год, когда собрался в Москву, мне тренер «Сарагосы» сказал: «У нас 42 матча за сезон только в чемпионате. Из них 20 ты проведешь точно...» Но я был уверен, что должен отыграть все 42. Еще одна ошибка — разрывая контракт с «Сарагосой», укатил в «Левски». Образ жизни, который вел, — это нечто. Не вылезал из ночных клубов, страшно выпивал.

— «Страшно» — это как?

— В Болгарии пробыл 120 дней. Почти все прошли в угаре. Завтра на тренировку, а ты вечером мчишься на дискотеку. Там с порога засаживаешь пару джин-тоников, девочки, я парень холостой... Представляете, каким был на тренировке. Честно скажу: в 25 лет хотел завершить карьеру. Благо нашлись люди, которые вытащили из болота.

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— Кто?

— Герман Ткаченко. Он из «Левски» перевез меня в Самару. Друзья туда приезжали и отслеживали, чтобы я не завернул в какой-нибудь ночной клуб. С Димой Ивановым (экс-генеральным директором московского «Динамо». - Прим. «СЭ») подружились как раз в ту пору. Они поддержали меня в трудную минуту. А были такие, которые отвернулись, едва я расстался и с «Сарагосой», и с первой женой: «Развелся, ну и хрен с ним. Все равно пропадет, что его жалеть...»

Зато, когда вернулся в сборную и стал капитаном «Зенита», эти люди объявились снова. Но я знаю, что нельзя на них положиться. А кому-то могу сказать, как Хохлову: «Дим, привези мне срочно сто тысяч долларов». Уверен, он разобьется в лепешку, но привезет.

— Что с вами было бы сейчас, не уговори Ткаченко перебраться в Самару?

— Не думаю, что меня ждало что-то хорошее. Сами посудите: один из ведущих игроков России, уехал в расцвете сил в Испанию, меня называли в числе самых талантливых молодых футболистов Европы наравне с Дель Пьеро, де ла Пеньей — и вдруг проблемы со всех сторон. Что-то во мне тогда надломилось.

Владислав Радимов в молодости.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

— Помним, что болгарские газеты писали про вас и Константина Головского.

— С одной стороны, они многое преувеличивали, а с другой... Выдали нам с Головским служебные машины. Вернулись мы с какого-то выезда, автобус довез до стадиона. Сели в автомобиль, погнали в казино. Хоть до этого успели махнуть, прямо в автобусе. И тут тормозит нас полиция. Роемся по карманам, находим десять немецких марок. Все остальное на карточке.

— Вступили с полицией в переговоры?

— Да. Зря — они выхлоп моментально почувствовали. Говорим: «Мы из «Левски». — «Ах, вы еще и выпившие? Сейчас арестуем...» Мы даже ключи из машины не вынули, бросили заведенной. На глазах изумленных ментов поймали такси и поехали дальше. Те, как опомнились, с мигалкой погнались за несчастным таксистом. Прижали к обочине, нам говорят: «Дайте хотя бы десять марок и езжайте дальше на своей машине». Что и сделали. И так развлекались почти каждый день.

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— Рекордный проигрыш в болгарских казино?

— 16 тысяч долларов... А за что меня выгнали из «Левски», знаете?

— За что?

— Сидели на сборах в Швейцарии. У третьего тренера день рождения, выпили по глотку шампанского — на всех была одна бутылка. Затем в номере посмотрели видик, скучно стало. Думаем: что просто так сидим? И решили сходить на заправку что-нибудь купить. А внизу на вахте какой-то мордоворот: «Ступайте в номер, вам выходить нельзя». Что на нашем месте сделал бы любой русский человек?

— Затеял драку?

— Ага. Головской схватил кресло, метнул в этого мужика. Я тоже времени не терял. Охранник дал деру, вызвал подмогу из гаража. Бегали друг за другом по всему отелю. На следующий день все узнал главный тренер.

Владислав Радимов в молодости.
Фото Григорий Филиппов, архив «СЭ»

— Выгнал?

— Конечно. Поскольку у меня был до конца года контракт, его разорвали. У Кости же — трехлетний, над ним сжалились. Но мне-то что, я холостой, а Головской жил с болгарской девушкой. И она читала софийские газеты, которые расписывали, что в нашем номере были четыре проститутки.

— Не было?

— В швейцарском горном отеле найти четырех проституток было трудно даже теоретически... История получила продолжение: наутро нам выдали билеты, летим в Софию. С пересадкой. А в этой ситуации что сделает русский человек?

— Возьмет бутылочку.

— Точно! А встречала нас в аэропорту толпа журналистов — минимум Юрий Гагарин из космоса вернулся. Косте еще играть за «Левски», он р-раз — и нырнул в сторону. А мне, понимая, что с болгарским футболом развязался навсегда, уже на все было наплевать. И собрал эту толпу вокруг себя. Настоящая пресс-конференция, человек тридцать только с камерами. Засыпают вопросами: «Правда, что с вами были четыре проститутки?» «Правда, — отвечаю. — Неужели я не похож на человека, который одновременно может быть с четырьмя девушками?» И начинаю над ними издеваться...

Владислав Радимов
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Левски
ФК Сарагоса
22
10
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 16 10 3 3 33-14 33
2
 Краснодар 15 9 5 1 24-10 32
3
 Динамо 16 7 7 2 27-21 28
4
 Спартак 16 8 3 5 23-22 27
5
 Кр. Советов 16 7 5 4 34-24 26
6
 ЦСКА 16 6 7 3 29-23 25
7
 Локомотив 16 6 7 3 24-22 25
8
 Рубин 15 6 4 5 15-20 22
9
 Пари НН 15 6 3 6 14-14 21
10
 Факел 15 5 4 6 14-17 19
11
 Ростов 15 4 5 6 23-27 17
12
 Урал 15 4 4 7 15-24 16
13
 Оренбург 15 3 4 8 16-24 13
14
 Балтика 16 3 3 10 12-23 12
15
 Ахмат 15 3 3 9 15-21 12
16
 Сочи 16 3 1 12 16-28 10
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30 тур
25.11 13:00
Кр. Советов – Локомотив
 3 : 3
25.11 15:15
Зенит – Сочи
 3 : 0
25.11 17:30
ЦСКА – Динамо
 2 : 3
25.11 19:45
Балтика – Спартак
 0 : 2
26.11 12:00
Оренбург – Ахмат
 - : -
26.11 14:00
Урал – Краснодар
 - : -
26.11 16:30
Рубин – Факел
 - : -
26.11 19:00
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