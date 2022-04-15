Команда Сандро Шварца опять догнала лидера РПЛ, но у чемпиона есть игра в запасе.

После поражения ЦСКА от «Химок» стало окончательно ясно, что именно «Динамо» — главный конкурент «Зенита» в борьбе за золото. Невнятные игры бело-голубых с «Ростовом» и «Спартаком» вызвали подозрения, что они не смогут выдержать чемпионский темп на финише — особенно на фоне ослепляющего взлета ЦСКА. Но это была лишь мистификация.

Впрочем, за навязывание борьбы титулы не дают. Уж точно этим не может быть довольно «Динамо», чей трофейный голод длится с 1995 года.

До старта тура бело-голубые уступали лидеру всего три очка, но они в эти выходные играли первыми. Вроде мелочь, но все равно шанс психологически надавить на «Зенит». Правда, от «Динамо» еще требовалась победа над «Ахматом», который в первом круге обыграл команду Сандро Шварца.

Тренерский штаб хозяев традиционно сделал только точечные замены в основе: отбыл дисквалификацию Бальбуэна, Паршивлюк заменил Варелу (уругваец пропустил матч по решению медицинского штаба), а вместо Грулева формально вышел Моро. И «Динамо» ожидаемо завладело мячом с первых минут. «Ахмат» оборонялся низким блоком и поначалу почти не выбегал в контратаки — терпел и ждал, когда появится коридор.

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Но он все не появлялся, а «Динамо» продолжало давить, причем основные моменты исходили из центра. Не новость, что «Ахмат» после осеннего перестроения на схему с двумя центральными защитниками стал больше допускать моментов именно перед штрафной, а тут еще и вылезли чудовищные кадровые проблемы в середине поля — Швец и Уткин были дисквалифицированы, что сильно сказалось на качестве обороны «Ахмата» в зоне подбора.

Шварца редко критикуют, а если и делают это, то чаще всего за отсутствие гибкости. У «Динамо» скромная ротация и одна схема весь сезон, так что подготовиться к нему проще, чем к конкурентам. Все тренеры знают, что у бело-голубых качественные исполнители, как они себя ведут в различных ситуациях, чем слабы и сильны. Может быть, по этой причине у «Динамо» в последних встречах возникли серьезные трудности с игрой именно в первых таймах. В матчах с «Ростовом», «Краснодаром», «Нижним Новгородом» и «Ахматом» бело-голубые до перерыва забили лишь один мяч, и это был гол со скандального пенальти в игре с «быками».

Конечно, грозненская команда могла пропустить в Петровском парке и до перерыва — Смолов отлично действовал в подыгрыше, но Захарян и Фомин моменты не реализовали. А когда «Динамо» подустало, «Ахмат» разжал пружину и создал пару опасных моментов — Трошечкин был очень близок к голу, но Шунин сыграл изумительно.

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Вообще для «Ахмата» финальная 15-минутка первого тайма была ключевой. Команда явно сделала ставку на этот отрезок, но ушла на перерыв при счете 0:0. И вряд ли «Динамо» переживало, что за 45 минут не забило ни разу.

У «Ахмата» банально не хватало ресурсов на то, чтобы 90 минут сопротивляться бело-голубым. Из-за травм и дисквалификаций заявка грозненцев была усеченной: всего шесть полевых футболистов в резерве, большинство из которых — молодежь. Если не считать Конате и Карапузова, то у всех остальных полевых запасных «Ахмата» было ровно ноль выходов в стартовом составе в этом чемпионате. Андрей Талалаев прекрасно понимал, что до конца доводить бессмысленно, поэтому еще на 53-й минуте выпустил Карапузова с Конате. По сути, это был ва-банк, пусть и ранний. И да — он не сработал.

«Динамо» достаточно было усилить давление, чтобы забить. Но «Ахмат» дрогнул сам — плохо разыгранный аут привел к ошибке Тодоровича и голу Смолова. А после этого гости традиционно раскрылись. Талалаев вообще приравнивает ничьи к поражениям — именно поэтому «Ахмат» лишь дважды за чемпионат делил очки с соперниками. Грозненцы, проигрывая, часто идут вперед, получая мячи в ответных атаках. А в этой встрече у команды еще и были жутко ограничены ресурсы, так что второй гол «Динамо» был вопросом времени. Оно настало на 79-й минуте, когда Тюкавин установил окончательный счет.

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Конечно, «Динамо» могло забить больше. Тот же Тюкавин был очень близок к дублю, но не попал в ворота. А «Ахмат» показал тот максимум, который мог показать в таких условиях. Грозненцы обходятся без побед уже шесть туров, но еще важнее, что «Динамо» догоняет «Зенит». В субботу ход сделают петербуржцы.