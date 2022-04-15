«Динамо» — снова наравне с «Зенитом». У бело-голубых — дежурная победа над «Ахматом»
После поражения ЦСКА от «Химок» стало окончательно ясно, что именно «Динамо» — главный конкурент «Зенита» в борьбе за золото. Невнятные игры бело-голубых с «Ростовом» и «Спартаком» вызвали подозрения, что они не смогут выдержать чемпионский темп на финише — особенно на фоне ослепляющего взлета ЦСКА. Но это была лишь мистификация.
Впрочем, за навязывание борьбы титулы не дают. Уж точно этим не может быть довольно «Динамо», чей трофейный голод длится с 1995 года.
До старта тура бело-голубые уступали лидеру всего три очка, но они в эти выходные играли первыми. Вроде мелочь, но все равно шанс психологически надавить на «Зенит». Правда, от «Динамо» еще требовалась победа над «Ахматом», который в первом круге обыграл команду Сандро Шварца.
Тренерский штаб хозяев традиционно сделал только точечные замены в основе: отбыл дисквалификацию Бальбуэна, Паршивлюк заменил Варелу (уругваец пропустил матч по решению медицинского штаба), а вместо Грулева формально вышел Моро. И «Динамо» ожидаемо завладело мячом с первых минут. «Ахмат» оборонялся низким блоком и поначалу почти не выбегал в контратаки — терпел и ждал, когда появится коридор.
Но он все не появлялся, а «Динамо» продолжало давить, причем основные моменты исходили из центра. Не новость, что «Ахмат» после осеннего перестроения на схему с двумя центральными защитниками стал больше допускать моментов именно перед штрафной, а тут еще и вылезли чудовищные кадровые проблемы в середине поля — Швец и Уткин были дисквалифицированы, что сильно сказалось на качестве обороны «Ахмата» в зоне подбора.
Шварца редко критикуют, а если и делают это, то чаще всего за отсутствие гибкости. У «Динамо» скромная ротация и одна схема весь сезон, так что подготовиться к нему проще, чем к конкурентам. Все тренеры знают, что у бело-голубых качественные исполнители, как они себя ведут в различных ситуациях, чем слабы и сильны. Может быть, по этой причине у «Динамо» в последних встречах возникли серьезные трудности с игрой именно в первых таймах. В матчах с «Ростовом», «Краснодаром», «Нижним Новгородом» и «Ахматом» бело-голубые до перерыва забили лишь один мяч, и это был гол со скандального пенальти в игре с «быками».
Конечно, грозненская команда могла пропустить в Петровском парке и до перерыва — Смолов отлично действовал в подыгрыше, но Захарян и Фомин моменты не реализовали. А когда «Динамо» подустало, «Ахмат» разжал пружину и создал пару опасных моментов — Трошечкин был очень близок к голу, но Шунин сыграл изумительно.
Вообще для «Ахмата» финальная 15-минутка первого тайма была ключевой. Команда явно сделала ставку на этот отрезок, но ушла на перерыв при счете 0:0. И вряд ли «Динамо» переживало, что за 45 минут не забило ни разу.
У «Ахмата» банально не хватало ресурсов на то, чтобы 90 минут сопротивляться бело-голубым. Из-за травм и дисквалификаций заявка грозненцев была усеченной: всего шесть полевых футболистов в резерве, большинство из которых — молодежь. Если не считать Конате и Карапузова, то у всех остальных полевых запасных «Ахмата» было ровно ноль выходов в стартовом составе в этом чемпионате. Андрей Талалаев прекрасно понимал, что до конца доводить бессмысленно, поэтому еще на 53-й минуте выпустил Карапузова с Конате. По сути, это был ва-банк, пусть и ранний. И да — он не сработал.
«Динамо» достаточно было усилить давление, чтобы забить. Но «Ахмат» дрогнул сам — плохо разыгранный аут привел к ошибке Тодоровича и голу Смолова. А после этого гости традиционно раскрылись. Талалаев вообще приравнивает ничьи к поражениям — именно поэтому «Ахмат» лишь дважды за чемпионат делил очки с соперниками. Грозненцы, проигрывая, часто идут вперед, получая мячи в ответных атаках. А в этой встрече у команды еще и были жутко ограничены ресурсы, так что второй гол «Динамо» был вопросом времени. Оно настало на 79-й минуте, когда Тюкавин установил окончательный счет.
Конечно, «Динамо» могло забить больше. Тот же Тюкавин был очень близок к дублю, но не попал в ворота. А «Ахмат» показал тот максимум, который мог показать в таких условиях. Грозненцы обходятся без побед уже шесть туров, но еще важнее, что «Динамо» догоняет «Зенит». В субботу ход сделают петербуржцы.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|24
|15
|7
|2
|55-23
|52
|
2
|Динамо
|25
|16
|4
|5
|45-24
|52
|
3
|ЦСКА
|24
|13
|4
|7
|36-24
|43
|
4
|Сочи
|24
|13
|3
|8
|37-25
|42
|
5
|Краснодар
|23
|11
|6
|6
|35-22
|39
|
6
|Локомотив
|23
|10
|7
|6
|33-29
|37
|
7
|Кр. Советов
|24
|10
|5
|9
|30-26
|35
|
8
|Ахмат
|25
|10
|2
|13
|29-34
|32
|
9
|Спартак
|24
|8
|6
|10
|27-32
|30
|
10
|Ростов
|24
|7
|7
|10
|39-41
|28
|
11
|Н. Новгород
|24
|7
|6
|11
|22-34
|27
|
12
|Рубин
|24
|7
|4
|13
|31-43
|25
|
13
|Химки
|24
|5
|9
|10
|26-41
|24
|
14
|Урал
|24
|4
|9
|11
|15-25
|21
|
15
|Уфа
|24
|4
|9
|11
|22-34
|21
|
16
|Арсенал
|24
|5
|6
|13
|24-49
|21
|15.04
|19:30
|
Динамо – Ахмат
|2 : 0
|16.04
|14:00
|
Уфа – ЦСКА
|- : -
|16.04
|16:30
|
Зенит – Урал
|- : -
|16.04
|19:00
|
Спартак – Рубин
|- : -
|17.04
|14:00
|
Арсенал – Ростов
|- : -
|17.04
|16:30
|
Кр. Советов – Краснодар
|- : -
|17.04
|16:30
|
Сочи – Локомотив
|- : -
|17.04
|19:00
|
Н. Новгород – Химки
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|16
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|11
|
|
Федор Смолов
Динамо
|11
|П
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|
|
Рифат Жемалетдинов
Локомотив
|6
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|13
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|20
|1
|3
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0