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«Динамо» — снова наравне с «Зенитом». У бело-голубых — дежурная победа над «Ахматом»

«Динамо» победило «Ахмат» в Москве и догнало «Зенит» в турнирной таблице РПЛ
Гоша Чернов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
15 апреля. Москва. «Динамо» — «Ахмат» — 2:0.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Команда Сандро Шварца опять догнала лидера РПЛ, но у чемпиона есть игра в запасе.
Россия. Тинькофф Премьер-лига. 25-й тур
15 апр, 19:30. ВТБ Арена (Москва)
Динамо
2:0
Ахмат
Голы
Смолов, 59 (1:0), Тюкавин, 79 (2:0)
Динамо
Шунин Паршивлюк Бальбуэна Евгеньев Лаксальт (Скопинцев, 85) Моро Макаров (Грулев, 84) Захарян Шиманьски (Лесовой, 73) Фомин Смолов (Тюкавин, 66)
Ахмат
Гудиев Тодорович Богосавац Семенов Быстров Коновалов (Иналкаев, 80) Садулаев (Карапузов, 53) Трошечкин (Умаев, 81) Харин (Ибишев, 87) Тимофеев Себай (Конате, 53)
Предупреждения
Моро 43’  -  Трошечкин 31’, Себай 50’, Умаев 83’
Судьи
Иванов (Ростов-на-Дону) Усачев (Ростов-на-Дону) Петросян (Ростов-на-Дону)
ВАР
Безбородов (Санкт-Петербург) Веретешкин (Санкт-Петербург)

После поражения ЦСКА от «Химок» стало окончательно ясно, что именно «Динамо» — главный конкурент «Зенита» в борьбе за золото. Невнятные игры бело-голубых с «Ростовом» и «Спартаком» вызвали подозрения, что они не смогут выдержать чемпионский темп на финише — особенно на фоне ослепляющего взлета ЦСКА. Но это была лишь мистификация.

Впрочем, за навязывание борьбы титулы не дают. Уж точно этим не может быть довольно «Динамо», чей трофейный голод длится с 1995 года.

До старта тура бело-голубые уступали лидеру всего три очка, но они в эти выходные играли первыми. Вроде мелочь, но все равно шанс психологически надавить на «Зенит». Правда, от «Динамо» еще требовалась победа над «Ахматом», который в первом круге обыграл команду Сандро Шварца.

Тренерский штаб хозяев традиционно сделал только точечные замены в основе: отбыл дисквалификацию Бальбуэна, Паршивлюк заменил Варелу (уругваец пропустил матч по решению медицинского штаба), а вместо Грулева формально вышел Моро. И «Динамо» ожидаемо завладело мячом с первых минут. «Ахмат» оборонялся низким блоком и поначалу почти не выбегал в контратаки — терпел и ждал, когда появится коридор.

Но он все не появлялся, а «Динамо» продолжало давить, причем основные моменты исходили из центра. Не новость, что «Ахмат» после осеннего перестроения на схему с двумя центральными защитниками стал больше допускать моментов именно перед штрафной, а тут еще и вылезли чудовищные кадровые проблемы в середине поля — Швец и Уткин были дисквалифицированы, что сильно сказалось на качестве обороны «Ахмата» в зоне подбора.

Шварца редко критикуют, а если и делают это, то чаще всего за отсутствие гибкости. У «Динамо» скромная ротация и одна схема весь сезон, так что подготовиться к нему проще, чем к конкурентам. Все тренеры знают, что у бело-голубых качественные исполнители, как они себя ведут в различных ситуациях, чем слабы и сильны. Может быть, по этой причине у «Динамо» в последних встречах возникли серьезные трудности с игрой именно в первых таймах. В матчах с «Ростовом», «Краснодаром», «Нижним Новгородом» и «Ахматом» бело-голубые до перерыва забили лишь один мяч, и это был гол со скандального пенальти в игре с «быками».

Конечно, грозненская команда могла пропустить в Петровском парке и до перерыва — Смолов отлично действовал в подыгрыше, но Захарян и Фомин моменты не реализовали. А когда «Динамо» подустало, «Ахмат» разжал пружину и создал пару опасных моментов — Трошечкин был очень близок к голу, но Шунин сыграл изумительно.

Вообще для «Ахмата» финальная 15-минутка первого тайма была ключевой. Команда явно сделала ставку на этот отрезок, но ушла на перерыв при счете 0:0. И вряд ли «Динамо» переживало, что за 45 минут не забило ни разу.

У «Ахмата» банально не хватало ресурсов на то, чтобы 90 минут сопротивляться бело-голубым. Из-за травм и дисквалификаций заявка грозненцев была усеченной: всего шесть полевых футболистов в резерве, большинство из которых — молодежь. Если не считать Конате и Карапузова, то у всех остальных полевых запасных «Ахмата» было ровно ноль выходов в стартовом составе в этом чемпионате. Андрей Талалаев прекрасно понимал, что до конца доводить бессмысленно, поэтому еще на 53-й минуте выпустил Карапузова с Конате. По сути, это был ва-банк, пусть и ранний. И да — он не сработал.

«Динамо» достаточно было усилить давление, чтобы забить. Но «Ахмат» дрогнул сам — плохо разыгранный аут привел к ошибке Тодоровича и голу Смолова. А после этого гости традиционно раскрылись. Талалаев вообще приравнивает ничьи к поражениям — именно поэтому «Ахмат» лишь дважды за чемпионат делил очки с соперниками. Грозненцы, проигрывая, часто идут вперед, получая мячи в ответных атаках. А в этой встрече у команды еще и были жутко ограничены ресурсы, так что второй гол «Динамо» был вопросом времени. Оно настало на 79-й минуте, когда Тюкавин установил окончательный счет.

Конечно, «Динамо» могло забить больше. Тот же Тюкавин был очень близок к дублю, но не попал в ворота. А «Ахмат» показал тот максимум, который мог показать в таких условиях. Грозненцы обходятся без побед уже шесть туров, но еще важнее, что «Динамо» догоняет «Зенит». В субботу ход сделают петербуржцы.

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Основные источники исследования

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Спартак
Рубин

П1

26%

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ТБ 2.5

16%

1.75

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15%

2.02
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Сочи
Локомотив

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21%

1.84

П1

18%

1.75

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23%

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ФК Ахмат
ФК Динамо (Москва)
3
14
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 24 15 7 2 55-23 52
2
 Динамо 25 16 4 5 45-24 52
3
 ЦСКА 24 13 4 7 36-24 43
4
 Сочи 24 13 3 8 37-25 42
5
 Краснодар 23 11 6 6 35-22 39
6
 Локомотив 23 10 7 6 33-29 37
7
 Кр. Советов 24 10 5 9 30-26 35
8
 Ахмат 25 10 2 13 29-34 32
9
 Спартак 24 8 6 10 27-32 30
10
 Ростов 24 7 7 10 39-41 28
11
 Н. Новгород 24 7 6 11 22-34 27
12
 Рубин 24 7 4 13 31-43 25
13
 Химки 24 5 9 10 26-41 24
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 Урал 24 4 9 11 15-25 21
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15.04 19:30
Динамо – Ахмат
 2 : 0
16.04 14:00
Уфа – ЦСКА
 - : -
16.04 16:30
Зенит – Урал
 - : -
16.04 19:00
Спартак – Рубин
 - : -
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