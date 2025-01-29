Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Статьи
Таблица Календарь Статистика Новости Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2025
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 20:45

Дзюба устроил стычку в товарищеском матче «Акрона». Его спровоцировал защитник «Урарту»

Нападающий «Акрона» Дзюба устроил стычку с защитником «Урарту»
Роман Кольцов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Нападающий «Акрона» Артем Дзюба устроил стычку с защитником «Урарту».
Фото Скриншот трансляции
Не сдержал эмоций.

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба снова оказался в центре событий. В товарищеском матче против армянского «Урарту» 36-летний форвард устроил стычку с соперником.

Товарищеский матч
«Акрон» (Россия) — «Урарту» (Армения) — 2:0 (1:0)
Голы: Бакаев, 37 (1:0). Джурасович, 49 (2:0).

«Силовой прием»

Инцидент произошел на 63-й минуте встречи, проходившей в Дубае. Защитник «Урарту» позволил себе нецензурные высказывания в адрес Дзюбы, после чего нападающий не сдержался и жестко толкнул оппонента, отправив его на газон. Завязалась потасовка, однако арбитр вовремя вмешался и не позволил конфликту разгореться. В итоге судья решил обойтись без предупреждений, а игроки помирились и пожали друг другу руки.

Сразу после этого эпизода Дзюба был заменен. К тому моменту «Акрон» вел 2:0 и сохранил преимущество до финального свистка. Голами отметились Солтмурад Бакаев и Алекса Джурасович.

Реакция Бакаева

Автор первого гола Солтмурад Бакаев после матча прокомментировал эпизод с участием Дзюбы. По его мнению, причиной стычки стали судейские решения.

«Думаю, что сам судья виноват. В том эпизоде Дзюбу достаточно плотно опекали, можно было уже фол ставить хоть в любую сторону. Когда тебя постоянно цепляют сзади, а ты на утомлении уже, можешь где-то немного вскипеть. Это нормально. Судья мог просто не допустить этого. Это футбол, эмоции», — сказал Бакаев в эфире «Матч ТВ».

Артем Дзюба в&nbsp;матче &laquo;Зенит&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Акрон&raquo; (1:2). 7&nbsp;декабря 2024 года. Санкт-Петербург. Дзюба удивил: назвал лучший момент в карьере — и это не гол Испании на ЧМ-2018

Как «Акрон» проводит зимние сборы

16 января команда Заура Тедеева отправилась в Абу-Даби (ОАЭ) для подготовки ко второй части сезона.

В первом контрольном матче на сборах тольяттинцы сыграли вничью с московской «Родиной» (2:2), отличились Дзюба и Бакаев. 29 января «Акрон» провел сразу две товарищеские встречи — уступил китайскому «Чэнду Жунчэн» (1:3) и обыграл «Урарту» (2:0).

После 18 туров РПЛ команда, проводящая дебютный сезон в элите, занимает 9-е место в турнирной таблице с 22 очками.

Артем Дзюба
Футбол
ФК Акрон
ФК Урарту
Читайте также
Украина без американских выплат и срыв поставок оружия. Что пишут СМИ
Летевший из Дубая в Москву самолет подал сигнал бедствия над Каспийским морем
Партнер Магнуса Карлсена Бюттнер обвинил руководителей ФИДЕ в двуличности
Был большим футбольным чиновником, задержан за взятку. Кто такой Сергей Анохин
В 2025 году на День защитника Отечества не будет дополнительного выходного
Президент Финляндии высказался об открытии границы с Россией
Популярное видео
«Лацио» — «Реал Сосьедад»: Лига Европы, 7-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Рейнджерс»: Лига Европы, 7-й тур, видеообзор матча
«Хоффенхайм» — «Тоттенхэм»: Лига Европы, 7-й тур, видеообзор матча
«Селтик» — «Янг Бойз»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Спарта» — «Интер»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Жирона»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Реал» — «Зальцбург»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Шахтер» — «Брест»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Фейеноорд» — «Бавария»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«ПСЖ» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Лейпциг» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Динамо» (Загреб): Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Слован» — «Штутгарт»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Болонья» — «Боруссия»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Бенфика» — «Барселона»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Црвена Звезда» — ПСВ: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Брюгге» — «Ювентус»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Байер»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лилль»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Штурм»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Астон Вилла»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Шэмрок Роверс»: видеообзор матча
«Астана» — «Челси»: Лига конференций, 5-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Брага»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Тоттенхэм»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Бешикташ»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Артем Дзюба после «Зенита» и «Локомотива»: медиа-активность и контракт с «Акроном»
РПЛ по инициативе «Локомотива» обратилась по интервью Дзюбы в комитет по этике РФС
Дзюба против Кержакова — 30:30. Кто из них лучше выступал за сборную?
Кияшко рассказал о планах по отдыху с Дзюбой: «Будем играть в футбол. Иногда боксировать»
Слуцкий: «Не уверен, что Дзюба справится с тестами на профпригодность и IQ»
Представитель Дзюбы не доверяет исследованию ассистов «СЭ» и Спортса''. Но другие системы подсчета несовершенны
Газзаев — о Дзюбе: «Ему нужно отдать должное. Помогает молодым игрокам развиваться»
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза: главные материалы о трансферах, матчах и сборах клубов
Record: Саласар близок к переходу из «Браги» в «Зенит»
Источник: «Химки» не будут подписывать контракт с Паскалуцэ, которым интересовались ЦСКА и «Факел»
«Акрон» одержал победу над «Урарту» в товарищеском матче
В «Пари НН» рассказали о переговорах по трансферу Сангаре
Махачкалинское «Динамо» сыграло вничью с «Факелом» в товарищеском матче
Карпин — о шансах «Спартака» на чемпионство: «Нужно стать семьей, как при Романцеве»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Победа над «Реалом», драма в Антверпене, первое чемпионство. Карпин и Романцев вспоминают время в «Спартаке»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
16
 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
28.02 19:00
Динамо Мх – Локомотив
 - : -
1.03 14:00
Пари НН – Акрон
 - : -
1.03 16:30
Зенит – ЦСКА
 - : -
1.03 19:00
Ахмат – Рубин
 - : -
1.03 19:30
Краснодар – Кр. Советов
 - : -
2.03 14:00
Химки – Факел
 - : -
2.03 16:30
Спартак – Оренбург
 - : -
2.03 19:30
Ростов – Динамо
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Манфред Угальде

Манфред Угальде

Спартак

 15
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 10
Мирлинд Даку

Мирлинд Даку

Рубин

 9
П
Бителло

Бителло

Динамо

 8
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 6
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 9 1 1
Данила Прохин

Данила Прохин

Оренбург

 14 1 5
Фернандо Костанца

Фернандо Костанца

Крылья Советов

 11 1 3
Вся статистика

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости