Дзюба устроил стычку в товарищеском матче «Акрона». Его спровоцировал защитник «Урарту»
Нападающий «Акрона» Артем Дзюба снова оказался в центре событий. В товарищеском матче против армянского «Урарту» 36-летний форвард устроил стычку с соперником.
Товарищеский матч
«Акрон» (Россия) — «Урарту» (Армения) — 2:0 (1:0)
Голы: Бакаев, 37 (1:0). Джурасович, 49 (2:0).
«Силовой прием»
Инцидент произошел на 63-й минуте встречи, проходившей в Дубае. Защитник «Урарту» позволил себе нецензурные высказывания в адрес Дзюбы, после чего нападающий не сдержался и жестко толкнул оппонента, отправив его на газон. Завязалась потасовка, однако арбитр вовремя вмешался и не позволил конфликту разгореться. В итоге судья решил обойтись без предупреждений, а игроки помирились и пожали друг другу руки.
Сразу после этого эпизода Дзюба был заменен. К тому моменту «Акрон» вел 2:0 и сохранил преимущество до финального свистка. Голами отметились Солтмурад Бакаев и Алекса Джурасович.
Реакция Бакаева
Автор первого гола Солтмурад Бакаев после матча прокомментировал эпизод с участием Дзюбы. По его мнению, причиной стычки стали судейские решения.
«Думаю, что сам судья виноват. В том эпизоде Дзюбу достаточно плотно опекали, можно было уже фол ставить хоть в любую сторону. Когда тебя постоянно цепляют сзади, а ты на утомлении уже, можешь где-то немного вскипеть. Это нормально. Судья мог просто не допустить этого. Это футбол, эмоции», — сказал Бакаев в эфире «Матч ТВ».
Как «Акрон» проводит зимние сборы
16 января команда Заура Тедеева отправилась в Абу-Даби (ОАЭ) для подготовки ко второй части сезона.
В первом контрольном матче на сборах тольяттинцы сыграли вничью с московской «Родиной» (2:2), отличились Дзюба и Бакаев. 29 января «Акрон» провел сразу две товарищеские встречи — уступил китайскому «Чэнду Жунчэн» (1:3) и обыграл «Урарту» (2:0).
После 18 туров РПЛ команда, проводящая дебютный сезон в элите, занимает 9-е место в турнирной таблице с 22 очками.
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|18
|11
|6
|1
|34-12
|39
|
2
|Зенит
|18
|12
|3
|3
|37-12
|39
|
3
|Спартак
|18
|11
|4
|3
|36-14
|37
|
4
|Динамо
|18
|10
|5
|3
|37-20
|35
|
5
|Локомотив
|18
|11
|2
|5
|33-26
|35
|
6
|ЦСКА
|18
|9
|4
|5
|28-14
|31
|
7
|Ростов
|18
|7
|5
|6
|29-28
|26
|
8
|Рубин
|18
|7
|5
|6
|25-26
|26
|
9
|Акрон
|18
|6
|4
|8
|22-34
|22
|
10
|Кр. Советов
|18
|5
|3
|10
|19-29
|18
|
11
|Динамо Мх
|18
|3
|8
|7
|11-17
|17
|
12
|Пари НН
|18
|4
|4
|10
|15-34
|16
|
13
|Химки
|18
|3
|7
|8
|22-35
|16
|
14
|Факел
|18
|2
|8
|8
|11-25
|14
|
15
|Ахмат
|18
|2
|7
|9
|16-32
|13
|
16
|Оренбург
|18
|1
|5
|12
|16-33
|8
|28.02
|19:00
|
Динамо Мх – Локомотив
|- : -
|1.03
|14:00
|
Пари НН – Акрон
|- : -
|1.03
|16:30
|
Зенит – ЦСКА
|- : -
|1.03
|19:00
|
Ахмат – Рубин
|- : -
|1.03
|19:30
|
Краснодар – Кр. Советов
|- : -
|2.03
|14:00
|
Химки – Факел
|- : -
|2.03
|16:30
|
Спартак – Оренбург
|- : -
|2.03
|19:30
|
Ростов – Динамо
|- : -
|Г
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Манфред Угальде
Спартак
|15
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|10
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|9
|П
|
|
Бителло
Динамо
|8
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|
|
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|9
|1
|1
|
|
Данила Прохин
Оренбург
|14
|1
|5
|
|
Фернандо Костанца
Крылья Советов
|11
|1
|3