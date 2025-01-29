Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Статьи
Таблица Календарь Статистика Новости Таблица переходов
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 16:00

Победа над «Реалом», драма в Антверпене, первое чемпионство. Карпин и Романцев вспоминают время в «Спартаке»

Александр Львов
Обозреватель
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Олег Романцев и Валерий Карпин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Легенды красно-белых — о том, почему им удавалось побеждать в 90-е и за счет чего клуб может вернуть те традиции.

До возобновления РПЛ остается меньше месяца. Рестарт — уже 28 февраля. А значит, совсем скоро мы увидим концовку сезона, которая обещает стать не менее захватывающей и драматичной, чем прошлой весной. В гонке по-прежнему «Зенит» и «Краснодар», который здорово прибавил и выглядит мощнее и более уверенно.

Огня поддаст и «Спартак», чья победная серия из шести матчей позволила ему вмешаться в битву за первое место. О шансах команды Деяна Станковича «СЭ» поговорил с Олегом Романцевым и Валерием Карпиным, которые объяснили, что для них значит этот клуб и как оба завоевывали титулы в золотые 90-е.

Николай Старостин и&nbsp;Олег Романцев. «На могиле Старостина прошу у него прощения. Ведь можно было сделать еще лучше». Монолог Олега Романцева

Для меня существует только один тренер — Романцев

— Кого бы вы назвали своим крестным отцом в «Спартаке»?

Олег Романцев: — Если говорить об игровой судьбе, то здесь заслуга только Константина Ивановича Бескова. Именно он заставил меня, приехавшего из Красноярска парня, поверить в то, что я могу вырасти в игрока, достойного имени «Спартака». И, что особенно важно, помог раскрыть качества, о которых я даже не догадывался. А вот на тренерский путь меня вывел уже Николай Петрович Старостин, развеяв сомнения в том, что это не моя профессия. «Пойми, Олег, тебе ведь не зря столько лет доверяли капитанскую повязку, — убеждал он. — Значит, ты умеешь говорить с ребятами, чувствовать их настроение. А для тренера это главное. И запомни — ты нужен «Спартаку»!» Вот с этими словами я жил и работал, держа еще в голове и тренерские уроки великого Бескова.

Валерий Карпин: — Для меня существует только один тренер — Романцев. Именно Олег Иванович привел меня из дворового футбола в тот, в котором работаю по сей день. А еще научил всему, что потом помогло заиграть в «Спартаке», сборной России, чемпионате Испании. Да и в тренерской профессии я продолжаю жить уроками этого высочайшего уровня профессионала. И хотя он непрост в общении, порой колюч в отношениях с прессой, но уж если поверил в тебя, знай: в трудную минуту Романцев всегда будет рядом. Помню, как, благословляя меня перед отъездом в «Реал Сосьедад», Иваныч по-отечески предупредил: «Запомни, Валера — в чужой огород со своим уставом лезть нельзя. Делай все, что скажет тренер. И вкалывай. Ты сможешь!» Эти слова я помнил до последнего дня своей испанской истории. И сейчас, продолжая осваивать секреты тренерского дела, часто вспоминаю потрясающее умение Олега Ивановича общаться с игроками, находить подход к любому из нас и способность открывать в каждом то, о чем мы и сами не знали.

Фото Global Look Press

— Что помогало новичкам Романцеву и Карпину осваивать спартаковскую игру, почувствовать ее тонкости и традиции?

Олег Романцев: — Про мудрость Старостина и требовательность Бескова уже говорил. Что касается игроков, повлиявших на мое становление, то конкретно кого-то не назову. Попав из Красноярска в Москву, да еще в такой большой клуб, я каждый день и в жизни, и в футболе открывал для себя что-то новое. В тренировках обращал внимание на любую мелочь: как кто-то ведет себя на поле, как реагирует на замечания тренера, над чем больше работает. В ту пору в «Спартаке» была россыпь талантов, чьи имена вошли в летопись клуба: Дасаев, Хидиятуллин, Гаврилов, Черенков, Родионов, Ярцев... Да, кого ни назови, каждый — личность, история! Вот так, набираясь футбольного ума-разума, мы учились не только побеждать, но и делать это красиво. По-спартаковски!

Валерий Карпин: — Как и говорил, учителем номер один для меня был Романцев. А вот, из партнеров кого-то одного не выделю. Но позднее понял: тонкости спартаковского футбола все мы осваивали, учась друг у друга. Скажем, у Феди Черенкова с Сергеем Родионовым перенимали атакующие нюансы. А Боря Поздняков с Генкой Морозовым помогали постигать азы обороны. Причем никто никому ничего не навязывал. Все шло в общении на тренировках. Вот так росли и крепли, живя по футбольным законам Олега Ивановича. И это сплачивало, делало крепче, помогало расти.

Валерий Карпин. Биография Валерия Карпина: карьера игрока и тренера сборной России

— С кем из партнеров вы понимали друг друга с полуслова и кто всегда был готов первым прийти на помощь и в игре, и в жизни?

Олег Романцев: — Наверное, мне в этом плане повезло. Из тех, с кем в жизни и на поле у меня был полный контакт, прежде всего назову Вагиза Хидиятуллина, Рината Дасаева и, конечно, Жору Ярцева, светлая ему память. И выстраивались наши отношения в тренировках, где под бдительным оком Бескова рождались будущие победы. А в игре мы больше взаимодействовали с Сергеем Шавло, с которым на своем фланге страховали друг друга, когда один из нас подключался в атаку. И проблем здесь не возникало, поскольку каждый знал: наш фланг без присмотра не останется. Но это пришло со временем, когда я уже начал стабильно попадать в состав.

Валерий Карпин: — Первое, что приходит в голову после такого вопроса: как бы кого-то из ребят не пропустить в памяти, не обидеть! Ведь «Спартак» моих времен был единым кулаком. Командой без интриг, закулисных сплетен и грязных разборок. Такими мы оставались и в жизни, из которой сейчас, увы, нет-нет да уходят друзья футбольной молодости. Ну а если говорить о тех, с кем был особенно близок, то это Витя Онопко и Юра Никифоров, с которыми сейчас тружусь в «Ростове» и сборной. А еще назову никогда не унывающего Володю Бесчастных. Но это вовсе не означает, что с кем-то из других ребят могло возникнуть какое-то недопонимание. Просто те трое были мне ближе. Почему? Объяснить невозможно, так сложилось. Да и ни к чему — это жизнь...

Игроки «Спартака» перед матчем с «Реалом» в Мадриде. 20 марта 1991 года.

До сих пор перед глазами убитый горем «Бернабеу»

— Какая из множества побед «Спартака» вспоминается как самый яркий праздник?

Олег Романцев: — Слава Богу, таких светлых дней было много. Взять хотя бы матч на «Лукойл Арене» в честь 10-летия открытия стадиона, которого наши болельщики столько времени ждали. Роскошный получился праздник! А если вспомнить игровые времена, то самое памятное событие — победа в 79-м в Ростове, которая принесла первое спартаковское золото. Мне всего 23, я третий сезон в команде, а уже сбылось то, о чем можно было только мечтать! Ну и, конечно, золотой матч в «Лужниках» с киевским «Динамо» в 89-м, который впервые праздновал с ребятами как тренер.

Валерий Карпин: — Чего стоит 3:1 в Мадриде с могучим «Реалом»! До сих пор перед глазами убитый горем переполненный «Сантьяго Бернабеу», вдоль притихших трибун которого мы бежим, обезумев от радости. К счастью, таких моментов спартаковский футбол подарил немало... Или матч с «Наполи» в Кубке чемпионов, когда в серии пенальти я должен был бить первым. Замерли переполненные «Лужники», мне 21, сердце ухает от волнения. Да еще вратарь итальянцев слегка улыбается: ну давай, парень, покажи, что ты там умеешь? Бью — мяч в сетке! А дальше и у ребят пошло.

До кучи счастливых моментов вспомню ничью с роскошной «Барселоной», блиставшей такими футбольными гигантами, как Стоичков, Ромарио, Лаудруп, Куман... Которые, уверенно ведя в счете, уже готовились праздновать победу. Но мы все-таки им настроение подпортили. Начал атаку Ледяхов, который, стоя спиной к воротам, все-таки нашел меня на линии штрафной. И я, приняв мяч на грудь, с ходу бью в угол — 2:2! Гол самой «Барсе», когда казалось, что все уже потеряно — это и есть настоящее счастье по-спартаковски!

22 апреля 1993 года. Полуфинал Кубка Кубков. Ответный матч. &quot;Антерпен&quot; - &quot;Спартк&quot; - 3:1. «Судьи ничего не видели, но наказали нас по полной!» Как «Спартак» проиграл «Антверпену»

— А какое из поражений осталось в памяти незаживающей раной?

Олег Романцев: — К сожалению, и без таких неприятных моментов не обходилось. Но отдельно выделять какой-то из них не хотелось бы — ударом была любая неудача даже на сборах. Скажу лишь, что причины каждого поражения я прежде всего искал в себе. Не зря говорят, что выигрывает команда, а проигрывает тренер. Эту истину я усвоил раз и навсегда с первых же дней работы. Жестко, но справедливо. Значит, ты что-то не просчитал с составом, не ту тактику выбрал, не сумел настроить команду... Тем более что в те времена, в отличие от нынешних, тренер был в ней первым лицом и решал все вопросы. Потому в первую очередь и обязан был спрашивать за поражение с себя самого. Ну а незажившей раной по сей день остается проигрыш «Антверпену» в полуфинале Кубка Кубков, где нас просто уничтожил арбитр из Португалии, лишив «Спартак» и его болельщиков законного выхода в финал.

«Спартак» проиграл «Антверпену» в ответном матче полуфинала Кубка Кубков. 22 апреля 1993 года.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Валерий Карпин: — Конечно, поражение в полуфинале Кубка Кубков в Антверпене. Здесь все — и досада, и злость, и боль. Мы не проиграли ту встречу, нет. Нас просто уничтожил португалец со свистком по фамилии Коруаду. Можете представить, что мы испытали, когда он назначил пенальти в наши ворота, хотя мяч был на половине хозяев? Да еще непонятно за что удалил Витю Онопко. Ну и дальше судил в том же духе. Не хочу все валить на горе-арбитра — не привык искать причины неудач на стороне. Но такого судейского бандитизма до сих пор не встречал. Вдвойне обидно еще и потому, что команда у нас была классная — достойная не только финала, но и самого Кубка. Потому и боль от того поражения все еще жива.

Олег Романцев наблюдает за тренировкой «Спартака» в 2009 году.
Олег Романцев наблюдает за тренировкой «Спартака» в 2009 году.
Фото Алексей Иванов, архив «СЭ»

«Спартак» был и остается для нас родным домом

— Что дал вам «Спартак», кроме титулов, званий и призов?

Олег Романцев: — «Спартак» — вся моя жизнь! Ни убавить, ни прибавить. И, борясь почти три десятка лет за призы и титулы, я прежде всего защищал честь родного клуба. Это было трудное, но удивительно счастливое время. Забыть его невозможно еще и потому, что оно подарило встречи со многими интересными людьми, относившимися к «Спартаку» с особенной и трепетной любовью. Я говорю о наших преданных болельщиках: Сан Саныче Калягине, Александре Абдулове, Саше Фатюшине, Денисе Мацуеве, Мише Круге. Они частенько бывали на матчах, встречались с ребятами, иногда летали с нами на игры. А традиции такого общения были заложены братьями Старостиными, дружившими с великими мхатовцами: Михаилом Яншиным и Анатолием Кторовым, которые считали «Спартак» самой артистичной командой. А как болели за него Рубен Симонов и Олег Табаков, Игорь Кваша и Армен Джигарханян... Да всех и не перечислишь. Чем, как и все спартаковцы, по сей день очень горжусь.

Валерий Карпин: — Главное, «Спартак» научил играть в футбол, за который тебя уважают не только твои болельщики. И не меня одного. А еще подарил счастье осознавать, что я был ему нужен и жил традициями клуба, заложенными великими братьями Старостиными.

Огромное спасибо им за это!

Главный тренер &laquo;Спартака&raquo; Деян Станкович и&nbsp;легендарный тренер красно-белых Олег Романцев. «Как и Станковича, меня захлестывали эмоции, но выручала сигарета». Олег Романцев — о «Спартаке», Угальде и итогах 2024-го

— Чем сохранился в памяти «Спартак» вашей молодости?

Олег Романцев: — Прежде всего для каждого из нас он был и остался родным домом. Но у меня это произошло не сразу. И однажды, когда мне показалось, что никогда не стану в нем своим, я сбежал из Тарасовки домой в Красноярск. А когда поостыл и вернулся, то почувствовал, что нужен команде. Здесь очень помогли Жора Ярцев, Вагиз Хидиятуллин и Ринат Дасаев. Сдружились мы быстро. Сблизило нас огромное желание играть и убедить Бескова, что мы — те, с кем «Спартак» будет побеждать. Горжусь, что нам это удалось.

А еще вспоминается время, когда на улице люди благодарили за радость, которую мы дарили им победами и игрой. И ты шел дальше с гордо поднятой головой. Потом это ушло... Надеюсь, не навсегда. Хотите знать, что требуется для возвращения того золотого времени? Оно возможно, если каждый, кто выходит сейчас на поле в майке «Спартака», будет жить его традициями и историей. Мы знали: без этого не победить!

Валерий Карпин: — Это была прекрасная пора открытия мира футбола и самого себя. А еще она позволяла наслаждаться возможностью играть в таком удивительном клубе, каким «Спартак» был в те победные для него времена!

Заместиль председателя спорткомитета СССР Валентин Сыч вручает капитану «Спартака» Олегу Романцеву кубок за победу в чемпионате СССР. январь 1980 года
Заместиль председателя спорткомитета СССР Валентин Сыч вручает капитану «Спартака» Олегу Романцеву Кубок за победу в чемпионате СССР.
Фото Сергей Колганов, архив «СЭ»

— Как считаете, своей нынешней игрой и характером «Спартак» заслуживает чемпионства? Что ему для этого требуется?

Олег Романцев: — Ох, боюсь сглазить! Но в матче с «Краснодаром» чувствовалось, что команда стала тверже, мощнее. И дело даже не в результате. Хотя разгром одного из лидеров на его поле дорогого стоит. Но я бы особо выделил тот настрой, с которым «Спартак» от звонка до звонка провел два тайма, с первых минут навязав сопернику свою волю. И, не посматривая на часы, в таком же ключе довел встречу до победы. Вот с такой игрой можно решать самые большие задачи. А сейчас у Станковича есть с кем это делать. Все удивляются тому, как заиграл Угальде, как прибавили Бонгонда, Барко, Умяров, Дуарте, Мартинс, Пруцев. Все объяснимо — растет команда, растут игроки. А победная серия, в которой были обыграны ЦСКА, «Локомотив» и тот же «Краснодар», говорит, что этот «Спартак» способен на многое. Теперь главное — ворваться в весну с тем победным аппетитом, который он почувствовал в Краснодаре. А мы, болельщики, ему в этом поможем. И будем ждать новых побед, включая золотую.

Валерий Карпин: — Как тренеру «Ростова» мне, в отличие от Олега Ивановича, не очень удобно разбирать игру «Спартака» и оценивать его шансы в чемпионате. Скорее это дело Станковича или журналистов. Хотя, не скрою, что, как и все, кто прожил в «Спартаке» хотя бы часть своей жизни, продолжаю следить за его судьбой, которая складывается по-разному. Что ж, сезон на сезон не приходится. Но мне кажется, если «Спартаку» удастся вновь стать той семьей, какой он был в победные времена Романцева, то это может стать шагом к возвращению золотой мечты его болельщиков.

Валерий Карпин
Олег Романцев
ФК Спартак (Москва)
Читайте также
Украина без американских выплат и срыв поставок оружия. Что пишут СМИ
Форвард «Коламбуса» Марченко набрал 53 очка в 50 матчах сезона НХЛ
СМИ узнали о возможности закрытия до половины магазинов «Светофор» в Москве
«Спартак» закрывает две сделки, «Зенит» потратит еще 20 млн. Главные трансферные слухи РПЛ за 29 января
Гендиректора «Фонбет» Анохина задержали по подозрению в даче взятки в Москве
Шарабутдин Магомедов и Майкл Пэйдж проведут бой на UFC Fight Night 250
Популярное видео
«Лацио» — «Реал Сосьедад»: Лига Европы, 7-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Рейнджерс»: Лига Европы, 7-й тур, видеообзор матча
«Хоффенхайм» — «Тоттенхэм»: Лига Европы, 7-й тур, видеообзор матча
«Селтик» — «Янг Бойз»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Спарта» — «Интер»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Жирона»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Реал» — «Зальцбург»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Шахтер» — «Брест»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Фейеноорд» — «Бавария»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«ПСЖ» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Лейпциг» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Динамо» (Загреб): Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Слован» — «Штутгарт»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Болонья» — «Боруссия»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Бенфика» — «Барселона»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Црвена Звезда» — ПСВ: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Брюгге» — «Ювентус»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Байер»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лилль»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Штурм»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Астон Вилла»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Шэмрок Роверс»: видеообзор матча
«Астана» — «Челси»: Лига конференций, 5-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Брага»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Тоттенхэм»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Бешикташ»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза: главные материалы о трансферах, матчах и сборах клубов
Грушевский — о Зимнем Кубке РПЛ: «Это интереснее, чем рядовой товарищеский матч»
Писарев считает, что Николич устроит в ЦСКА глобальную перестройку
Ширко — об интересе европейских клубов к Угальде: «В первую очередь это инициатива агента, чтобы улучшить контракт»
Семин о травме Караваева: «Уверен, что «Зенит» решит эту проблему. Даже не обязательно покупать кого-то»
Ширко связывает успех Угальде с летними трансферами «Спартака»
Илич — идеальная «восьмерка» для Станковича. Чем хорош потенциальный новичок «Спартака»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Илич — идеальная «восьмерка» для Станковича. Чем хорош потенциальный новичок «Спартака»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
16
 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
28.02 19:00
Динамо Мх – Локомотив
 - : -
1.03 14:00
Пари НН – Акрон
 - : -
1.03 16:30
Зенит – ЦСКА
 - : -
1.03 19:00
Ахмат – Рубин
 - : -
1.03 19:30
Краснодар – Кр. Советов
 - : -
2.03 14:00
Химки – Факел
 - : -
2.03 16:30
Спартак – Оренбург
 - : -
2.03 19:30
Ростов – Динамо
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Манфред Угальде

Манфред Угальде

Спартак

 15
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 10
Мирлинд Даку

Мирлинд Даку

Рубин

 9
П
Бителло

Бителло

Динамо

 8
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 6
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 9 1 1
Данила Прохин

Данила Прохин

Оренбург

 14 1 5
Фернандо Костанца

Фернандо Костанца

Крылья Советов

 11 1 3
Вся статистика

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости