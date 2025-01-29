Победа над «Реалом», драма в Антверпене, первое чемпионство. Карпин и Романцев вспоминают время в «Спартаке»

Легенды красно-белых — о том, почему им удавалось побеждать в 90-е и за счет чего клуб может вернуть те традиции.

До возобновления РПЛ остается меньше месяца. Рестарт — уже 28 февраля. А значит, совсем скоро мы увидим концовку сезона, которая обещает стать не менее захватывающей и драматичной, чем прошлой весной. В гонке по-прежнему «Зенит» и «Краснодар», который здорово прибавил и выглядит мощнее и более уверенно.

Огня поддаст и «Спартак», чья победная серия из шести матчей позволила ему вмешаться в битву за первое место. О шансах команды Деяна Станковича «СЭ» поговорил с Олегом Романцевым и Валерием Карпиным, которые объяснили, что для них значит этот клуб и как оба завоевывали титулы в золотые 90-е.

Для меня существует только один тренер — Романцев

— Кого бы вы назвали своим крестным отцом в «Спартаке»?

Олег Романцев: — Если говорить об игровой судьбе, то здесь заслуга только Константина Ивановича Бескова. Именно он заставил меня, приехавшего из Красноярска парня, поверить в то, что я могу вырасти в игрока, достойного имени «Спартака». И, что особенно важно, помог раскрыть качества, о которых я даже не догадывался. А вот на тренерский путь меня вывел уже Николай Петрович Старостин, развеяв сомнения в том, что это не моя профессия. «Пойми, Олег, тебе ведь не зря столько лет доверяли капитанскую повязку, — убеждал он. — Значит, ты умеешь говорить с ребятами, чувствовать их настроение. А для тренера это главное. И запомни — ты нужен «Спартаку»!» Вот с этими словами я жил и работал, держа еще в голове и тренерские уроки великого Бескова.

Валерий Карпин: — Для меня существует только один тренер — Романцев. Именно Олег Иванович привел меня из дворового футбола в тот, в котором работаю по сей день. А еще научил всему, что потом помогло заиграть в «Спартаке», сборной России, чемпионате Испании. Да и в тренерской профессии я продолжаю жить уроками этого высочайшего уровня профессионала. И хотя он непрост в общении, порой колюч в отношениях с прессой, но уж если поверил в тебя, знай: в трудную минуту Романцев всегда будет рядом. Помню, как, благословляя меня перед отъездом в «Реал Сосьедад», Иваныч по-отечески предупредил: «Запомни, Валера — в чужой огород со своим уставом лезть нельзя. Делай все, что скажет тренер. И вкалывай. Ты сможешь!» Эти слова я помнил до последнего дня своей испанской истории. И сейчас, продолжая осваивать секреты тренерского дела, часто вспоминаю потрясающее умение Олега Ивановича общаться с игроками, находить подход к любому из нас и способность открывать в каждом то, о чем мы и сами не знали.

Фото Global Look Press

— Что помогало новичкам Романцеву и Карпину осваивать спартаковскую игру, почувствовать ее тонкости и традиции?

Олег Романцев: — Про мудрость Старостина и требовательность Бескова уже говорил. Что касается игроков, повлиявших на мое становление, то конкретно кого-то не назову. Попав из Красноярска в Москву, да еще в такой большой клуб, я каждый день и в жизни, и в футболе открывал для себя что-то новое. В тренировках обращал внимание на любую мелочь: как кто-то ведет себя на поле, как реагирует на замечания тренера, над чем больше работает. В ту пору в «Спартаке» была россыпь талантов, чьи имена вошли в летопись клуба: Дасаев, Хидиятуллин, Гаврилов, Черенков, Родионов, Ярцев... Да, кого ни назови, каждый — личность, история! Вот так, набираясь футбольного ума-разума, мы учились не только побеждать, но и делать это красиво. По-спартаковски!

Валерий Карпин: — Как и говорил, учителем номер один для меня был Романцев. А вот, из партнеров кого-то одного не выделю. Но позднее понял: тонкости спартаковского футбола все мы осваивали, учась друг у друга. Скажем, у Феди Черенкова с Сергеем Родионовым перенимали атакующие нюансы. А Боря Поздняков с Генкой Морозовым помогали постигать азы обороны. Причем никто никому ничего не навязывал. Все шло в общении на тренировках. Вот так росли и крепли, живя по футбольным законам Олега Ивановича. И это сплачивало, делало крепче, помогало расти.

— С кем из партнеров вы понимали друг друга с полуслова и кто всегда был готов первым прийти на помощь и в игре, и в жизни?

Олег Романцев: — Наверное, мне в этом плане повезло. Из тех, с кем в жизни и на поле у меня был полный контакт, прежде всего назову Вагиза Хидиятуллина, Рината Дасаева и, конечно, Жору Ярцева, светлая ему память. И выстраивались наши отношения в тренировках, где под бдительным оком Бескова рождались будущие победы. А в игре мы больше взаимодействовали с Сергеем Шавло, с которым на своем фланге страховали друг друга, когда один из нас подключался в атаку. И проблем здесь не возникало, поскольку каждый знал: наш фланг без присмотра не останется. Но это пришло со временем, когда я уже начал стабильно попадать в состав.

Валерий Карпин: — Первое, что приходит в голову после такого вопроса: как бы кого-то из ребят не пропустить в памяти, не обидеть! Ведь «Спартак» моих времен был единым кулаком. Командой без интриг, закулисных сплетен и грязных разборок. Такими мы оставались и в жизни, из которой сейчас, увы, нет-нет да уходят друзья футбольной молодости. Ну а если говорить о тех, с кем был особенно близок, то это Витя Онопко и Юра Никифоров, с которыми сейчас тружусь в «Ростове» и сборной. А еще назову никогда не унывающего Володю Бесчастных. Но это вовсе не означает, что с кем-то из других ребят могло возникнуть какое-то недопонимание. Просто те трое были мне ближе. Почему? Объяснить невозможно, так сложилось. Да и ни к чему — это жизнь...

Игроки «Спартака» перед матчем с «Реалом» в Мадриде. 20 марта 1991 года.

До сих пор перед глазами убитый горем «Бернабеу»

— Какая из множества побед «Спартака» вспоминается как самый яркий праздник?

Олег Романцев: — Слава Богу, таких светлых дней было много. Взять хотя бы матч на «Лукойл Арене» в честь 10-летия открытия стадиона, которого наши болельщики столько времени ждали. Роскошный получился праздник! А если вспомнить игровые времена, то самое памятное событие — победа в 79-м в Ростове, которая принесла первое спартаковское золото. Мне всего 23, я третий сезон в команде, а уже сбылось то, о чем можно было только мечтать! Ну и, конечно, золотой матч в «Лужниках» с киевским «Динамо» в 89-м, который впервые праздновал с ребятами как тренер.

Валерий Карпин: — Чего стоит 3:1 в Мадриде с могучим «Реалом»! До сих пор перед глазами убитый горем переполненный «Сантьяго Бернабеу», вдоль притихших трибун которого мы бежим, обезумев от радости. К счастью, таких моментов спартаковский футбол подарил немало... Или матч с «Наполи» в Кубке чемпионов, когда в серии пенальти я должен был бить первым. Замерли переполненные «Лужники», мне 21, сердце ухает от волнения. Да еще вратарь итальянцев слегка улыбается: ну давай, парень, покажи, что ты там умеешь? Бью — мяч в сетке! А дальше и у ребят пошло.

До кучи счастливых моментов вспомню ничью с роскошной «Барселоной», блиставшей такими футбольными гигантами, как Стоичков, Ромарио, Лаудруп, Куман... Которые, уверенно ведя в счете, уже готовились праздновать победу. Но мы все-таки им настроение подпортили. Начал атаку Ледяхов, который, стоя спиной к воротам, все-таки нашел меня на линии штрафной. И я, приняв мяч на грудь, с ходу бью в угол — 2:2! Гол самой «Барсе», когда казалось, что все уже потеряно — это и есть настоящее счастье по-спартаковски!

— А какое из поражений осталось в памяти незаживающей раной?

Олег Романцев: — К сожалению, и без таких неприятных моментов не обходилось. Но отдельно выделять какой-то из них не хотелось бы — ударом была любая неудача даже на сборах. Скажу лишь, что причины каждого поражения я прежде всего искал в себе. Не зря говорят, что выигрывает команда, а проигрывает тренер. Эту истину я усвоил раз и навсегда с первых же дней работы. Жестко, но справедливо. Значит, ты что-то не просчитал с составом, не ту тактику выбрал, не сумел настроить команду... Тем более что в те времена, в отличие от нынешних, тренер был в ней первым лицом и решал все вопросы. Потому в первую очередь и обязан был спрашивать за поражение с себя самого. Ну а незажившей раной по сей день остается проигрыш «Антверпену» в полуфинале Кубка Кубков, где нас просто уничтожил арбитр из Португалии, лишив «Спартак» и его болельщиков законного выхода в финал.

«Спартак» проиграл «Антверпену» в ответном матче полуфинала Кубка Кубков. 22 апреля 1993 года. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Валерий Карпин: — Конечно, поражение в полуфинале Кубка Кубков в Антверпене. Здесь все — и досада, и злость, и боль. Мы не проиграли ту встречу, нет. Нас просто уничтожил португалец со свистком по фамилии Коруаду. Можете представить, что мы испытали, когда он назначил пенальти в наши ворота, хотя мяч был на половине хозяев? Да еще непонятно за что удалил Витю Онопко. Ну и дальше судил в том же духе. Не хочу все валить на горе-арбитра — не привык искать причины неудач на стороне. Но такого судейского бандитизма до сих пор не встречал. Вдвойне обидно еще и потому, что команда у нас была классная — достойная не только финала, но и самого Кубка. Потому и боль от того поражения все еще жива.

Олег Романцев наблюдает за тренировкой «Спартака» в 2009 году. Фото Алексей Иванов, архив «СЭ»

«Спартак» был и остается для нас родным домом

— Что дал вам «Спартак», кроме титулов, званий и призов?

Олег Романцев: — «Спартак» — вся моя жизнь! Ни убавить, ни прибавить. И, борясь почти три десятка лет за призы и титулы, я прежде всего защищал честь родного клуба. Это было трудное, но удивительно счастливое время. Забыть его невозможно еще и потому, что оно подарило встречи со многими интересными людьми, относившимися к «Спартаку» с особенной и трепетной любовью. Я говорю о наших преданных болельщиках: Сан Саныче Калягине, Александре Абдулове, Саше Фатюшине, Денисе Мацуеве, Мише Круге. Они частенько бывали на матчах, встречались с ребятами, иногда летали с нами на игры. А традиции такого общения были заложены братьями Старостиными, дружившими с великими мхатовцами: Михаилом Яншиным и Анатолием Кторовым, которые считали «Спартак» самой артистичной командой. А как болели за него Рубен Симонов и Олег Табаков, Игорь Кваша и Армен Джигарханян... Да всех и не перечислишь. Чем, как и все спартаковцы, по сей день очень горжусь.

Валерий Карпин: — Главное, «Спартак» научил играть в футбол, за который тебя уважают не только твои болельщики. И не меня одного. А еще подарил счастье осознавать, что я был ему нужен и жил традициями клуба, заложенными великими братьями Старостиными.

Огромное спасибо им за это!

— Чем сохранился в памяти «Спартак» вашей молодости?

Олег Романцев: — Прежде всего для каждого из нас он был и остался родным домом. Но у меня это произошло не сразу. И однажды, когда мне показалось, что никогда не стану в нем своим, я сбежал из Тарасовки домой в Красноярск. А когда поостыл и вернулся, то почувствовал, что нужен команде. Здесь очень помогли Жора Ярцев, Вагиз Хидиятуллин и Ринат Дасаев. Сдружились мы быстро. Сблизило нас огромное желание играть и убедить Бескова, что мы — те, с кем «Спартак» будет побеждать. Горжусь, что нам это удалось.

А еще вспоминается время, когда на улице люди благодарили за радость, которую мы дарили им победами и игрой. И ты шел дальше с гордо поднятой головой. Потом это ушло... Надеюсь, не навсегда. Хотите знать, что требуется для возвращения того золотого времени? Оно возможно, если каждый, кто выходит сейчас на поле в майке «Спартака», будет жить его традициями и историей. Мы знали: без этого не победить!

Валерий Карпин: — Это была прекрасная пора открытия мира футбола и самого себя. А еще она позволяла наслаждаться возможностью играть в таком удивительном клубе, каким «Спартак» был в те победные для него времена!

Заместиль председателя спорткомитета СССР Валентин Сыч вручает капитану «Спартака» Олегу Романцеву Кубок за победу в чемпионате СССР. Фото Сергей Колганов, архив «СЭ»

— Как считаете, своей нынешней игрой и характером «Спартак» заслуживает чемпионства? Что ему для этого требуется?

Олег Романцев: — Ох, боюсь сглазить! Но в матче с «Краснодаром» чувствовалось, что команда стала тверже, мощнее. И дело даже не в результате. Хотя разгром одного из лидеров на его поле дорогого стоит. Но я бы особо выделил тот настрой, с которым «Спартак» от звонка до звонка провел два тайма, с первых минут навязав сопернику свою волю. И, не посматривая на часы, в таком же ключе довел встречу до победы. Вот с такой игрой можно решать самые большие задачи. А сейчас у Станковича есть с кем это делать. Все удивляются тому, как заиграл Угальде, как прибавили Бонгонда, Барко, Умяров, Дуарте, Мартинс, Пруцев. Все объяснимо — растет команда, растут игроки. А победная серия, в которой были обыграны ЦСКА, «Локомотив» и тот же «Краснодар», говорит, что этот «Спартак» способен на многое. Теперь главное — ворваться в весну с тем победным аппетитом, который он почувствовал в Краснодаре. А мы, болельщики, ему в этом поможем. И будем ждать новых побед, включая золотую.

Валерий Карпин: — Как тренеру «Ростова» мне, в отличие от Олега Ивановича, не очень удобно разбирать игру «Спартака» и оценивать его шансы в чемпионате. Скорее это дело Станковича или журналистов. Хотя, не скрою, что, как и все, кто прожил в «Спартаке» хотя бы часть своей жизни, продолжаю следить за его судьбой, которая складывается по-разному. Что ж, сезон на сезон не приходится. Но мне кажется, если «Спартаку» удастся вновь стать той семьей, какой он был в победные времена Романцева, то это может стать шагом к возвращению золотой мечты его болельщиков.