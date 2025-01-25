Дзюба удивил: назвал лучший момент в карьере — и это не гол Испании на ЧМ-2018
23 января прошел товарищеский матч между «Акроном» и «Родиной» (2:2). После игры в Telegram-канале московской команды появилось видео с нападающим соперника Артемом Дзюбой. Экс-форвард сборной России выбрал лучший момент в карьере.
Что назвал Артем?
Представительница пресс-службы «Родины» застала Дзюбу по пояс в бочке с ледяной водой. Девушка попросила нападающего выбрать лучший момент в его карьере, поочередно предоставляя выбор между двумя событиями. Например, Дзюба сказал, что дубль в ворота «Тоттенхэма» за «Спартак» в 2008 году превосходит хет-трик в ворота «Ростова» за «Локомотив» в 2023-м.
До последнего вопроса самым запоминающимся эпизодом оставался реализованный пенальти в ворота Испании в 1/8 финала ЧМ-2018. «У меня вся жизнь перед глазами промелькнула», — вспомнил форвард гол в ворота «Красной фурии».
Но в заключительном вопросе Дзюбе предстояло выбрать между голом на чемпионате мира и забитым мячом в ворота «Зенита» этой зимой — 7 декабря 2024 года его мяч принес «Акрону» победу (2:1) в 18-м туре чемпионата России.
В этом же видео Артем объяснил, почему выбрал свежий гол за «Акрон» — сказал, что ощущения ярче. «Как говорится, хочется обновить эмоции. Пусть будет гол «Зениту», потому что победить с «Акроном» в Санкт-Петербурге — это дорогого стоит. Для меня это был определенный триумф в моей карьере», — поделился Дзюба.
Дзюбу и «Родину» раскритиковали
Правда, не все посчитали, что нападающий искренне выбрал лучший момент в карьере. Например, агент Дмитрий Селюк в разговоре с «СЭ» сказал, что в будущем Дзюба может назвать совершенно другой эпизод. «Меня его слова не удивляют. Артем сейчас, помимо того, что игрок «Акрона», он параллельно с этим еще и шоумен, и надо отдать должное, у него неплохо получается. Он знает, когда и где ловить хайп, и поэтому сейчас говорит так. Когда у него закончится карьера, и лет через десять он будет сидеть, почесывая, не знаю, что он любит почесывать, то тогда будет говорить совершенно другие вещи», — сказал Селюк «СЭ».
Также возмущение появилось в комментариях под видео в Telegram-канале «Родины». Подписчики не понимали, почему вместо постов с игроками их команды вышло интервью с Дзюбой. «Круто, что удается поиграть против таких легенд! Воспользовались возможностью пообщаться. Про своих никогда не забываем, ждите игроков», — ответил аккаунт «Родины» на возмущенное сообщение.
Дзюба забил «Родине», он второй бомбардир «Акрона» в РПЛ
В игре против «Родины» Дзюба провел на поле первый тайм — на 33-й минуте сократил преимущество московской команды, сделав счет 1:2. После перерыва Солтмурад Бакаев сравнял, матч завершился вничью (2:2).
Артем появился в «Акроне» уже по ходу этого сезона — в сентябре присоединился в статусе свободного агента после непродления контракта с «Локомотивом». Он второй по результативности в команде в чемпионате: больше его шести голевых действий (3+3) сделал только черногорский полузащитник Стефан Лончар, который набрал 5+5. Тольяттинцы идут на девятом месте в премьер-лиге, набрав 22 очка в 18 играх.
За 10 матчей в РПЛ нападающий отметился тремя голами и тремя ассистами. Дзюбе остался один мяч, чтобы стать лучшим бомбардиром в истории российского футбола: сейчас этим званием обладает Александр Кержаков (233 мяча), у Артема на один гол меньше.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|18
|11
|6
|1
|34-12
|39
|
2
|Зенит
|18
|12
|3
|3
|37-12
|39
|
3
|Спартак
|18
|11
|4
|3
|36-14
|37
|
4
|Динамо
|18
|10
|5
|3
|37-20
|35
|
5
|Локомотив
|18
|11
|2
|5
|33-26
|35
|
6
|ЦСКА
|18
|9
|4
|5
|28-14
|31
|
7
|Ростов
|18
|7
|5
|6
|29-28
|26
|
8
|Рубин
|18
|7
|5
|6
|25-26
|26
|
9
|Акрон
|18
|6
|4
|8
|22-34
|22
|
10
|Кр. Советов
|18
|5
|3
|10
|19-29
|18
|
11
|Динамо Мх
|18
|3
|8
|7
|11-17
|17
|
12
|Пари НН
|18
|4
|4
|10
|15-34
|16
|
13
|Химки
|18
|3
|7
|8
|22-35
|16
|
14
|Факел
|18
|2
|8
|8
|11-25
|14
|
15
|Ахмат
|18
|2
|7
|9
|16-32
|13
|
16
|Оренбург
|18
|1
|5
|12
|16-33
|8
|28.02
|19:00
|
Динамо Мх – Локомотив
|- : -
|1.03
|14:00
|
Пари НН – Акрон
|- : -
|1.03
|16:30
|
Зенит – ЦСКА
|- : -
|1.03
|19:00
|
Ахмат – Рубин
|- : -
|1.03
|19:30
|
Краснодар – Кр. Советов
|- : -
|2.03
|14:00
|
Химки – Факел
|- : -
|2.03
|16:30
|
Спартак – Оренбург
|- : -
|2.03
|19:30
|
Ростов – Динамо
|- : -
|Г
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Манфред Угальде
Спартак
|15
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|10
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|9
|П
|
|
Бителло
Динамо
|8
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|
|
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|9
|1
|1
|
|
Данила Прохин
Оренбург
|14
|1
|5
|
|
Фернандо Костанца
Крылья Советов
|11
|1
|3