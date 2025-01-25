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Дзюба удивил: назвал лучший момент в карьере — и это не гол Испании на ЧМ-2018

Дзюба выбрал гол в ворота «Зенита» за «Акрон» лучшим моментом в карьере
Артемий Кутейников
Корреспондент
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Нападающий «Акрона» Артем Дзюба в матче «Зенит» — «Акрон» (1:2). 7 декабря 2024 года. Санкт-Петербург
Артем Дзюба в матче «Зенит» — «Акрон» (1:2). 7 декабря 2024 года. Санкт-Петербург.
Фото ФК «Акрон»
Этот эпизод произошел совсем недавно.

23 января прошел товарищеский матч между «Акроном» и «Родиной» (2:2). После игры в Telegram-канале московской команды появилось видео с нападающим соперника Артемом Дзюбой. Экс-форвард сборной России выбрал лучший момент в карьере.

Что назвал Артем?

Представительница пресс-службы «Родины» застала Дзюбу по пояс в бочке с ледяной водой. Девушка попросила нападающего выбрать лучший момент в его карьере, поочередно предоставляя выбор между двумя событиями. Например, Дзюба сказал, что дубль в ворота «Тоттенхэма» за «Спартак» в 2008 году превосходит хет-трик в ворота «Ростова» за «Локомотив» в 2023-м.

До последнего вопроса самым запоминающимся эпизодом оставался реализованный пенальти в ворота Испании в 1/8 финала ЧМ-2018. «У меня вся жизнь перед глазами промелькнула», — вспомнил форвард гол в ворота «Красной фурии».

Но в заключительном вопросе Дзюбе предстояло выбрать между голом на чемпионате мира и забитым мячом в ворота «Зенита» этой зимой — 7 декабря 2024 года его мяч принес «Акрону» победу (2:1) в 18-м туре чемпионата России.

Лусиано и&nbsp;Артем Дзюба в&nbsp;матче &laquo;Зенит&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Акрон&raquo; (1:2) 7&nbsp;декабря. Что с «Зенитом»?! Пропустили от Дзюбы и в большинстве не дожали «Акрон»

В этом же видео Артем объяснил, почему выбрал свежий гол за «Акрон» — сказал, что ощущения ярче. «Как говорится, хочется обновить эмоции. Пусть будет гол «Зениту», потому что победить с «Акроном» в Санкт-Петербурге — это дорогого стоит. Для меня это был определенный триумф в моей карьере», — поделился Дзюба.

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба в матче «Зенит» — «Акрон» (1:2). 7 декабря 2024 года. Санкт-Петербург
Фото ФК «Акрон»

Дзюбу и «Родину» раскритиковали

Правда, не все посчитали, что нападающий искренне выбрал лучший момент в карьере. Например, агент Дмитрий Селюк в разговоре с «СЭ» сказал, что в будущем Дзюба может назвать совершенно другой эпизод. «Меня его слова не удивляют. Артем сейчас, помимо того, что игрок «Акрона», он параллельно с этим еще и шоумен, и надо отдать должное, у него неплохо получается. Он знает, когда и где ловить хайп, и поэтому сейчас говорит так. Когда у него закончится карьера, и лет через десять он будет сидеть, почесывая, не знаю, что он любит почесывать, то тогда будет говорить совершенно другие вещи», — сказал Селюк «СЭ».

Также возмущение появилось в комментариях под видео в Telegram-канале «Родины». Подписчики не понимали, почему вместо постов с игроками их команды вышло интервью с Дзюбой. «Круто, что удается поиграть против таких легенд! Воспользовались возможностью пообщаться. Про своих никогда не забываем, ждите игроков», — ответил аккаунт «Родины» на возмущенное сообщение.

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Дзюба забил «Родине», он второй бомбардир «Акрона» в РПЛ

В игре против «Родины» Дзюба провел на поле первый тайм — на 33-й минуте сократил преимущество московской команды, сделав счет 1:2. После перерыва Солтмурад Бакаев сравнял, матч завершился вничью (2:2).

Артем появился в «Акроне» уже по ходу этого сезона — в сентябре присоединился в статусе свободного агента после непродления контракта с «Локомотивом». Он второй по результативности в команде в чемпионате: больше его шести голевых действий (3+3) сделал только черногорский полузащитник Стефан Лончар, который набрал 5+5. Тольяттинцы идут на девятом месте в премьер-лиге, набрав 22 очка в 18 играх.

Артем Дзюба. РПЛ обратилась в комитет по этике из-за интервью Дзюбы — с подачи «Локо». Артему грозит крупный штраф

За 10 матчей в РПЛ нападающий отметился тремя голами и тремя ассистами. Дзюбе остался один мяч, чтобы стать лучшим бомбардиром в истории российского футбола: сейчас этим званием обладает Александр Кержаков (233 мяча), у Артема на один гол меньше.

Артем Дзюба
ФК Акрон
ФК Зенит
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 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
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 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
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