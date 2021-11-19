Футбол
Тинькофф РПЛ
Статьи
Таблица Календарь Статистика Новости Фото
Видео
Все материалы
Статьи   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

«Зенит» не пожалел Кержакова. Дзюба хет-триком передал привет Карпину

Гоша Чернов
Гоша Чернов
Корреспондент
Сегодня, 21:20
Санкт-Петербург
Артем Дзюба вместе с партнерами празднует один из голов в ворота «Нижнего Новгорода». Фото ФК «Зенит»
Артем Дзюба вместе с партнерами празднует один из голов в ворота «Нижнего Новгорода». Фото ФК «Зенит»
Теги:
Действующие чемпионы России разгромили «Нижний Новгород» и выиграли первый круг РПЛ.
Россия. Тинькофф Премьер-лига. 15-й тур
19 нояб, 19:00. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
5:1
Нижний Новгород
Голы
Малком, 24 (1:0), Дзюба, 34 (2:0), Козлов, 39 (2:1), Дзюба, 45 (3:1), Дзюба, 59 (4:1), Чистяков, 87 (5:1)
Зенит
Кержаков Чистяков Дуглас Сантос (Круговой, 61 ) Ловрен Караваев (Сутормин, 61 ) Ракицкий (Оздоев, 61 ) Вендел (Барриос, 67 ) Мостовой Ерохин (Азмун, 73 ) Малком Дзюба
Нижний Новгород
Нигматуллин Кечкеш Юлдошев Миладинович Каккоев (Шарипов, 72) Козлов (Пенчиков, 73) Бумаль Могилевец (Горбунов, 30) Берковский (Сапета, 77) Косарев (Масоэро, 46) Сулейманов
Предупреждения
Азмун 90, Барриос 90, Сутормин 90  -  Бумаль 41, Горбунов 54, Миладинович 90, Сапета 90
Судьи
Павел Кукуян (Сочи) Антон Кобзев (Москва) Наиль Сейфетдинов (Казань)
ВАР
Шадыханов (Москва) Березнов (Москва)
Александр Кержаков. Кержаков против «Зенита» и Кержакова. Как Питер встретит кумира?

Брат против брата

В ноябре 2010 года «Зенит» на «Петровском» встречался с «Аланией». Ворота гостей тогда защищал Кержаков-младший, а в нападении у хозяев вышел его именитый брат. «Миша, Миша, брату помоги, брату помоги», — пел тогда «вираж» на протяжении всего матча. В итоге Александр оформил дубль, а болельщики после одного из голов еще и слегка поиздевались над вратарем, скандируя: «Кержаковы! Кержаковы!»

После матча форварда спросили, не жаль ли ему младшего брата. Александр ответил риторическими вопросами: «А чего его жалеть? Он что, маленький что ли?»

Старшие братья все время смотрят на младших чуть свысока, а у Кержаковых личные отношения перенеслись и на карьеру — Михаил всегда встречался с Александром, играя за более слабые клубы. И всегда уступал старшему брату: четыре матча — четыре поражения.

В пятницу Михаил впервые противостоял Александру, играя за «Зенит». А старший брат впервые смотрел на младшего снизу вверх — по крайней мере, если исходить из турнирной таблицы.

Артем Дзюба. Дзюба — лучший в России. Доказывает Карпину и всем нам

Опасный «Нижний»

Лучшего бомбардира в истории «Зенита» болельщики встретили достойно — после объявления стартового состава «Нижнего Новгорода» диктор произнес имя его главного тренера, и стадион встретил это овациями и ликованием. Сам Александр Кержаков во время разминки тоже всех тепло поприветствовал: и Сергея Семака, и Анатолия Тимощука, и своего брата, и других давних знакомых.

Интрига у этой встречи была и без возвращения Кержакова. «Нижний Новгород» в первой трети сезона всех удивлял: обыграл в гостях «Спартак», «Динамо» и «Рубин». Перед матчем в Санкт-Петербурге команда занимала шестое место в таблице по играм в гостях.

Казалось, что гости будут играть с низким блоком, как делает большинство команд на «Газпром Арене». Но Кержаков переключился на схему 4-1-4-1 с чистым опорником Бумалем, который проводил всего третий матч в чемпионате. И именно он подвел гостей, получив красную карточку перед перерывом.

24 октября. Санкт-Петербург. &laquo;Зенит&raquo; &mdash; &laquo;Спартак&raquo; &mdash; 7:1. Ярослав Ракицкий (справа). «Спартак» нам не конкурент. 7:1 — это на всю жизнь". Эффектное интервью Ракицкого

Ракицкий — левый защитник

Семак удивил еще сильнее. Изначально казалось, что этот состав выйдет в привычной уже схеме 3-4-3 с Малкомом и Мостовым по краям атаки. Однако «Зенит» оделся в 4-2-3-1, причем выздоровевший Дуглас Сантос стал опорным хавбеком вместе с Венделом, а на левый фланг защиты сместился Ракицкий.

Занятно, что в день матча в «СЭ» вышло интервью украинца, в котором он говорит: «Мне не очень комфортно в схеме с тремя центральными защитниками, потому что в ней я становлюсь левым, ведь Дуглас уходит выше. А я привык находиться в центре».

Беглый просмотр статистики Ракицкого показывает, что украинец играл чистого левого защитника всего раз — в 2014 году за «Шахтер» в матче с «Волынью». При этом в запасе у «Зенита» остался Данил Круговой.

Артем Дзюба с&nbsp;партнерами празднует гол. Дзюба установил рекорд РПЛ по количеству хет-триков

Бенефис Дзюбы

«Нижний» играл довольно смело в обороне. Пространства на чужой половине у соперников было достаточно, да и за спину гости свободно пускали зенитовцев. Как итог — три пропущенных мяча в первом тайме и пара тяжелых сейвов Нигматуллина в придачу. И это еще пенальти отменили — Павел Кукуян сперва увидел фол на Ерохине в штрафной, но после просмотра видеоповтора решение поменял. Дзюба в тот момент уже стоял у мяча и под традиционный свист «виража» готовился исполнить 11-метровый. Но не судьба.

Впрочем, Дзюба все равно в этой встрече стал одним из них лучших. Они вместе с Малкомом разорвали аутсайдера: у российского форварда 3 + 1, а у бразильца 1 + 2 по системе «гол плюс пас». Стоит особенно отметить первый точный удар Малкома — Дзюба сделал ему пас пяткой, после чего победно вскинул руки, будто забил сам. Момент действительно был эффектным, как и стремительная контратака, завершившаяся четвертым голом хозяев.

Питер выиграл первый круг

Никак не повлияли на игру невской команды дисквалификация Клаудиньо, травма Кузяева и позднее возвращение из сборной Колумбии Барриоса (он вышел на замену во втором тайме). Кстати, на 61-й минуте на газоне появился и Оздоев — впервые с июля.

Возможно, слегка должен быть расстроен Михаил Кержаков — Крицюк все еще нездоров, из-за этого именно он занял место в воротах. Но пропустил. Любопытно, что это произошло в тот момент, когда «вираж» затянул старую песню с незамысловатым текстом «Миша Кержаков, ла-ла-ла» (чуть ранее аналогичную песню посвятили и Александру). Зато младший брат наверняка доволен, что наконец-то обыграл старшего.

Ну а Дзюба оформил первый хет-трик в сезоне, вплотную приблизился к Гамиду Агаларову в списке лучших бомбардиров, а заодно передал привет Валерию Карпину. Интересно, сейчас он в форме?

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Краснодар
Спартак

Обе забьют - да

31%

1.70

ТБ 2.5

23%

1.77

X2

16%

2.00
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Ливерпуль
Арсенал

П1

26%

1.48

Ф1 (-1.0)

20%

1.77

Обе забьют - да

19%

1.64
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Интер
Наполи

X2

23%

1.69

Обе забьют - да

22%

1.66

Ф2 (0)

15%

2.38

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Гоша Чернов все материалы автора

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также
Что есть зимой: сезонные полезные продукты
Врач призвал москвичей приготовиться к «барической пропасти»
69
177
Материалы сюжета: РПЛ 2021/22, 15-й тур: расписание и результаты матчей, «Краснодар» — «Спартак» и другие игры, новости и обзоры