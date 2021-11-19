«Зенит» не пожалел Кержакова. Дзюба хет-триком передал привет Карпину

Действующие чемпионы России разгромили «Нижний Новгород» и выиграли первый круг РПЛ.

Брат против брата

В ноябре 2010 года «Зенит» на «Петровском» встречался с «Аланией». Ворота гостей тогда защищал Кержаков-младший, а в нападении у хозяев вышел его именитый брат. «Миша, Миша, брату помоги, брату помоги», — пел тогда «вираж» на протяжении всего матча. В итоге Александр оформил дубль, а болельщики после одного из голов еще и слегка поиздевались над вратарем, скандируя: «Кержаковы! Кержаковы!»

После матча форварда спросили, не жаль ли ему младшего брата. Александр ответил риторическими вопросами: «А чего его жалеть? Он что, маленький что ли?»

Старшие братья все время смотрят на младших чуть свысока, а у Кержаковых личные отношения перенеслись и на карьеру — Михаил всегда встречался с Александром, играя за более слабые клубы. И всегда уступал старшему брату: четыре матча — четыре поражения.

В пятницу Михаил впервые противостоял Александру, играя за «Зенит». А старший брат впервые смотрел на младшего снизу вверх — по крайней мере, если исходить из турнирной таблицы.

Опасный «Нижний»

Лучшего бомбардира в истории «Зенита» болельщики встретили достойно — после объявления стартового состава «Нижнего Новгорода» диктор произнес имя его главного тренера, и стадион встретил это овациями и ликованием. Сам Александр Кержаков во время разминки тоже всех тепло поприветствовал: и Сергея Семака, и Анатолия Тимощука, и своего брата, и других давних знакомых.

Интрига у этой встречи была и без возвращения Кержакова. «Нижний Новгород» в первой трети сезона всех удивлял: обыграл в гостях «Спартак», «Динамо» и «Рубин». Перед матчем в Санкт-Петербурге команда занимала шестое место в таблице по играм в гостях.

Казалось, что гости будут играть с низким блоком, как делает большинство команд на «Газпром Арене». Но Кержаков переключился на схему 4-1-4-1 с чистым опорником Бумалем, который проводил всего третий матч в чемпионате. И именно он подвел гостей, получив красную карточку перед перерывом.

Ракицкий — левый защитник

Семак удивил еще сильнее. Изначально казалось, что этот состав выйдет в привычной уже схеме 3-4-3 с Малкомом и Мостовым по краям атаки. Однако «Зенит» оделся в 4-2-3-1, причем выздоровевший Дуглас Сантос стал опорным хавбеком вместе с Венделом, а на левый фланг защиты сместился Ракицкий.

Занятно, что в день матча в «СЭ» вышло интервью украинца, в котором он говорит: «Мне не очень комфортно в схеме с тремя центральными защитниками, потому что в ней я становлюсь левым, ведь Дуглас уходит выше. А я привык находиться в центре».

Беглый просмотр статистики Ракицкого показывает, что украинец играл чистого левого защитника всего раз — в 2014 году за «Шахтер» в матче с «Волынью». При этом в запасе у «Зенита» остался Данил Круговой.

Бенефис Дзюбы

«Нижний» играл довольно смело в обороне. Пространства на чужой половине у соперников было достаточно, да и за спину гости свободно пускали зенитовцев. Как итог — три пропущенных мяча в первом тайме и пара тяжелых сейвов Нигматуллина в придачу. И это еще пенальти отменили — Павел Кукуян сперва увидел фол на Ерохине в штрафной, но после просмотра видеоповтора решение поменял. Дзюба в тот момент уже стоял у мяча и под традиционный свист «виража» готовился исполнить 11-метровый. Но не судьба.

Впрочем, Дзюба все равно в этой встрече стал одним из них лучших. Они вместе с Малкомом разорвали аутсайдера: у российского форварда 3 + 1, а у бразильца 1 + 2 по системе «гол плюс пас». Стоит особенно отметить первый точный удар Малкома — Дзюба сделал ему пас пяткой, после чего победно вскинул руки, будто забил сам. Момент действительно был эффектным, как и стремительная контратака, завершившаяся четвертым голом хозяев.

Питер выиграл первый круг

Никак не повлияли на игру невской команды дисквалификация Клаудиньо, травма Кузяева и позднее возвращение из сборной Колумбии Барриоса (он вышел на замену во втором тайме). Кстати, на 61-й минуте на газоне появился и Оздоев — впервые с июля.

Возможно, слегка должен быть расстроен Михаил Кержаков — Крицюк все еще нездоров, из-за этого именно он занял место в воротах. Но пропустил. Любопытно, что это произошло в тот момент, когда «вираж» затянул старую песню с незамысловатым текстом «Миша Кержаков, ла-ла-ла» (чуть ранее аналогичную песню посвятили и Александру). Зато младший брат наверняка доволен, что наконец-то обыграл старшего.

Ну а Дзюба оформил первый хет-трик в сезоне, вплотную приблизился к Гамиду Агаларову в списке лучших бомбардиров, а заодно передал привет Валерию Карпину. Интересно, сейчас он в форме?