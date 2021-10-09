Дзюба без сборной: все еще герой нации?! За кого он болел в матче России со Словакией?

Колонка Дмитрия Егорова.

Интересно, а чем вечером 8 октября занимался Артем Дзюба? Смотрел ли Россию со Словакией, играл ли в теннис или удовлетворялся чем-то другим?

И если все-таки смотрел сборную, то болел за команду Карпина или против? Грустил ли из-за качества игры, всех этих 25 ударов и 75 процентов владения мячом у словаков, или, наоборот, наслаждался? Мол, как там без меня: стало лучше, современный футбол увидели?

Интересно также, набирал ли он в этот момент форму и хорошо ли себя чувствовал? Был ли здоровее десятка травмированных? Дышалось ли ему легче, чем Кузяеву в маске? Выглядел ли он лучше, чем подбитый Смолов? Считал ли он себя красавчиком?

Любопытно, были ли у него вообще душевные метания? Хотел бы он выйти, сыграть, помочь парням? Жалел ли, что пошёл на принцип и отказал Карпину? Вспоминал ли всех тех детей, которые ждали его у стадионов и верили в него как в героя? Думал ли он о России — стране, где люди, согласно опросам, доверяли ему больше, чем любому другому спортсмену: Овечкину, Медведеву, Ласицкене, всем мировым и олимпийским чемпионам? Или ему важнее было, что после таких игр несколько сот хейтеров уткнутся и признают: «Ну ладно, по сравнению с ЭТИМИ Дзюба, наверное, не такое и полено?»

Интересно, понимал ли Дзюба, что лимит на легионеров, дикий рост зарплат россиян, повышенные премки, звания ЗМС за 1/8 финала, встречи с президентом, приятные сюжеты по телеку и прочие радости появлялись в том числе для того, чтобы в тяжелый момент какой-нибудь успешный Артём засунул все обиды в одно место и отдал честь родине не ладонью у виска, а не самым выгодным для личной репутации поступком?

Интересно, почувствовал ли Дзюба, что сам испортил свою историю и постарается ли все исправить? Заявит ли, что вот теперь уж точно набрал форму и мечтает вернуться в сборную хоть к кудрявому Валере, хоть к черту лысому? Расскажет ли, что любит родину сильнее всего на свете и скучает по каждому из болельщиков?

И не менее интересно, поверим ли мы ему и сделает ли вид Карпин, что все нормально, что ничего не было?

Интересно все это, конечно. И не менее ужасно, чем игра России в матче со Словакией.