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Дзюба без сборной: все еще герой нации?! За кого он болел в матче России со Словакией?

Мнение Дмитрия Егорова о победе сборной России над Словакией в отборе ЧМ-2022
Дмитрий Егоров
Дмитрий Егоров
Колумнист
Сегодня, 12:00
Артем Дзюба. Фото Getty Images
Артем Дзюба. Фото Getty Images
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Колонка Дмитрия Егорова.
8&nbsp;октября. Казань. Россия&nbsp;&mdash; Словакия&nbsp;&mdash; 1:0. Милан Шкриньяр срезает мяч в&nbsp;собственные ворота. Везение — это хорошо. Но пора и в футбол начинать играть: долго такой фарт продолжаться не может

Интересно, а чем вечером 8 октября занимался Артем Дзюба? Смотрел ли Россию со Словакией, играл ли в теннис или удовлетворялся чем-то другим?

И если все-таки смотрел сборную, то болел за команду Карпина или против? Грустил ли из-за качества игры, всех этих 25 ударов и 75 процентов владения мячом у словаков, или, наоборот, наслаждался? Мол, как там без меня: стало лучше, современный футбол увидели?

Интересно также, набирал ли он в этот момент форму и хорошо ли себя чувствовал? Был ли здоровее десятка травмированных? Дышалось ли ему легче, чем Кузяеву в маске? Выглядел ли он лучше, чем подбитый Смолов? Считал ли он себя красавчиком?

Любопытно, были ли у него вообще душевные метания? Хотел бы он выйти, сыграть, помочь парням? Жалел ли, что пошёл на принцип и отказал Карпину? Вспоминал ли всех тех детей, которые ждали его у стадионов и верили в него как в героя? Думал ли он о России — стране, где люди, согласно опросам, доверяли ему больше, чем любому другому спортсмену: Овечкину, Медведеву, Ласицкене, всем мировым и олимпийским чемпионам? Или ему важнее было, что после таких игр несколько сот хейтеров уткнутся и признают: «Ну ладно, по сравнению с ЭТИМИ Дзюба, наверное, не такое и полено?»

Перформанс болельщиков перед матчем.

Интересно, понимал ли Дзюба, что лимит на легионеров, дикий рост зарплат россиян, повышенные премки, звания ЗМС за 1/8 финала, встречи с президентом, приятные сюжеты по телеку и прочие радости появлялись в том числе для того, чтобы в тяжелый момент какой-нибудь успешный Артём засунул все обиды в одно место и отдал честь родине не ладонью у виска, а не самым выгодным для личной репутации поступком?

8&nbsp;октября. Казань. Россия&nbsp;&mdash; Словакия&nbsp;&mdash; 1:0. «Отскочили? Ну и что?! А у нас был на поле игрок уровня Куцки?» Орлов — о победе России над Словакией

Интересно, почувствовал ли Дзюба, что сам испортил свою историю и постарается ли все исправить? Заявит ли, что вот теперь уж точно набрал форму и мечтает вернуться в сборную хоть к кудрявому Валере, хоть к черту лысому? Расскажет ли, что любит родину сильнее всего на свете и скучает по каждому из болельщиков?

И не менее интересно, поверим ли мы ему и сделает ли вид Карпин, что все нормально, что ничего не было?

Интересно все это, конечно. И не менее ужасно, чем игра России в матче со Словакией.

Россия — Словакия

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022. Европа. Группа D
Финляндия
Украина

1X

26%

1.64

П2

22%

2.34

Обе забьют - да

15%

2.15
⚽ Футбол. Отбор Евро-2023 (U21). Группа 3
Россия U21 1
Сев. Ирландия U21 0
Матч завершен

Ф1 (-1.5)

29%

1.73

Обе забьют - да

24%

2.20

ТБ 2.5

18%

1.57
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022. Европа. Группа H
Россия 1
Словакия 0
Матч завершен

П1

25%

2.00

ТМ 2.5

21%

1.60

X2

16%

1.86

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Дмитрий Егоров все материалы автора
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