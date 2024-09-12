Сегодня известному футболисту исполнилось 50 лет.

Почти вся его жизнь связана с «Локомотивом». Школа, дубль, основной состав. В общей сложности как игрок Пашинин отдал родному клубу пятнадцать лет, успев за это время провести 273 матча, стать двукратным чемпионом страны, завоевать четыре серебряных медали и три бронзовых.

В 2008-м, завершив карьеру, начал работать тренером в системе «Локо». Побывал на разных должностях, в том числе исполняющего обязанности главного тренера — в 2016-м. Руководил программой развития молодежного футбола, а с осени 2022-го вновь вошел в штаб первой команды.

Пашинин настолько сроднился с «Локомотивом», что, кажется, никогда с ним не расставался. Хотя было! Уже мало кто помнит, что в 2001-м он полгода отыграл в Японии. В клубе «Санфречче Хиросима», который возглавлял Валерий Непомнящий.

— В «Локомотиве» я не имел твердого места в основе, поэтому летом 2001-го решил сменить команду, — рассказывал Пашинин в интервью «СЭ» после возвращения. — Почти договорился с одним из клубов РПЛ. И тут, как снег на голову, вариант с Японией. Подумал, что в России всегда поиграть успею, да и любопытно было попробовать силы за границей. В итоге «Локомотив» отдал меня «Санфречче» в аренду на полгода.

— В Японии жесткие поля — слышал, из-за этого у вас поначалу были проблемы со здоровьем?

— Газоны там шикарные. Лучше не встречал. Ни одного матча не сыграл в бутсах на шести шипах! Даже в проливной дождь поле в идеальном состоянии. Дренаж везде отличный — и на центральных стадионах, и на тренировочных базах. Другое дело, что поля и впрямь жестковаты. К ним надо привыкнуть. Непомнящий говорил, что в Японии 90 процентов иностранцев на первых порах страдают от травм приводящих мышц. Не избежал этого и я. Еле ходил, но после курса физиотерапии боли исчезли.

— С Непомнящим раньше были знакомы?

— Нет, видел его только по телевизору. Рад, что судьба свела меня с Валерием Кузьмичом. Очень интересный человек, тренер незаурядный. Приятно работать.

— В Хиросиме футбол не слишком популярен?

— Фанатов у «Санфречче» действительно маловато. Вообще у японцев на футбол принято ходить семьями. На стадионах полно женщин, детей. После матча команда обязана подойти к своим болельщикам и поклониться в пояс. Удивила реакция японцев на поражения. Не свистят, не шумят. Сидят на трибуне в полной тишине — а в глазах слезы. И футболисты, если проигрывали, случалось, плакали в раздевалке. Правда, уже через полчаса могли в автобусе, как ни в чем не бывало, смеяться и распевать песни.

Олег Пашинин (справа) и Кристиан Тудор в 2003 году. Фото Алексей Иванов, архив «СЭ»

— Какие виды спорта японцы любят больше футбола?

— Я бы поставил его по популярности на четвертое место. Впереди — бейсбол, сумо и гольф.

— Чем вы занимались в свободное время?

— Мы с женой и дочкой жили неподалеку от огромного парка. Часто ходили туда гулять. Японцы обожают в городе прямо на газонах устраивать пикники. И мы вместе с семейством Сергея Скаченко, который тоже играл в «Санфречче», нередко следовали их примеру. Еще посетили мемориал, посвященный жертвам ядерной бомбардировки Хиросимы. Жутковатое зрелище.

— Ваши представления о Японии совпали с тем, что увидели?

— Некоторые вещи в голове все же не укладывались. Например, наличие в туалете пульта управления. Если честно, так и не научился им пользоваться. Но главное, что поразило — люди. Приветливые, дружелюбные. При встрече все друг другу кланяются и улыбаются, как мне показалось, искренне. Не то что в Америке.

— Непомнящий, когда гостил в редакции «СЭ», обронил: «Для японца умение улыбаться так же важно, как для русского выражаться матом».

— Они так воспитаны. Мы-то улыбаемся не всегда. Порой японцы ко мне подходили, интересовались: «Может, что-то случилось?» «Да нет, — отвечаю, — все о'кей». — «Тогда почему не улыбаешься?» Особенно долго я не мог привыкнуть к постоянным поклонам. Смущался и чувствовал себя неловко.

— О японцах отзываются как о трудоголиках. Справедливо?

— Да, на службу многие уезжают в 7 утра, а возвращаются домой в 11 вечера. Там это в порядке вещей.

— Говорят, еще одна их отличительная черта — пунктуальность.

— Верно. За полгода у нас лишь один раз игрок опоздал на тренировку. Да и то потому, что попал в аварию. Но сразу позвонил в клуб, предупредил. Кроме того, японцы очень исполнительны и беспрекословно выполняют все, что от них требуют старшие. Вот наблюдал за игрой молодежной команды. Жарища! На трибуне сидеть невыносимо, а японцы носятся по полю как заведенные. Тренер кричит: «Не снижать темп!» И никто даже не думает ослушаться. Настоящие самураи!

Олег Пашинин. Фото Федор Успенский, «СЭ»

— В Японии землетрясения не редкость. Сталкивались?

— Бог миловал. А Непомнящий рассказывал, как весной во время товарищеского матча начались сильные подземные толчки. Он занервничал, вскочил, а его помощники спокойно сидели на скамейке. Валерий Кузьмич схватил телефон, начал лихорадочно набирать номер жены, а они ему: «Не звони. Пока трясти не закончит, связи все равно не будет».

— Игру-то остановили?

— Нет. Все это восприняли так, словно не землетрясение началось, а дождь.

— До отъезда в «Санфречче» вы посещали в Москве японские рестораны?

— Редко. Но теперь наведываемся туда гораздо чаще. В Японии полюбил местные блюда. Первое время вообще только их и ел. Полезно и усваиваются легко.

— Ностальгии по русской кухне не испытывали?

— Не успел. А вот жена Скаченко переживала, что в японских магазинах не найти свеклы и в борщ приходится добавлять томатную пасту. Из России мы с собой привезли разве что гречку для дочки — в Японии это почему-то дефицит.

— Саке пили?

— Пробовал. Обычная теплая водка. Как ни странно, не противная. После завершения сезона в клубе был банкет. По традиции в конце вечера капитан команды подходил с рюмочкой саке к каждому игроку и произносил в его честь тост. Хочешь не хочешь, а выпить надо.

— Представляю, в каком состоянии капитан покидал банкет.

— Что вы, он же только речь толкал, но не пил с каждым. Иначе на всю команду его бы точно не хватило. А капитана выбирать тогда следовало бы по другим критериям...