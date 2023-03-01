«После появления интимного видео было тяжело и больно». Главное из интервью Дзюбы

Форвард «Локо» — о патриотизме, хейте, Эмери, Турции и «Торпедо».

Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба дал большое интервью журналисту Нобелю Арустамяну. «СЭ» собрал главные тезисы из двухчасового разговора с футболистом.

О «Торпедо»

— Был разговор с Геркусом — наверное, это не секрет. Был общий видеозвонок, мы поговорили, мне очень понравилось. Конструктивно, интересно, я понимал, чего от меня хотят. Потом был разговор с господином Талалаевым. Есть моменты, в которых я его не понял. Я много про него слышал всякого, но не буду делать никаких выводов, не зная человека. Талалаев мне прямым текстом сказал: «Давай ты приедешь, потренируешься с нами, а там, если что...»

Ответил: «Ну, посмотрим, ладно». Но, как я знаю, ему в «Торпедо» многие объяснили, что это, мягко говоря, некрасиво, неуважительно. Не знаю, откуда у него такой гонор. Ты идешь на последнем месте, у тебя семь голов забито. Странно так себя вести. То, что он потом начал немного юлить и хитрить, пусть останется на его совести. Если говорить о нюансах — дальше я не вникал, не было такого, что мы ударили по рукам. Геркус хотел, и мне кажется, он чуть ли не единственный, кто хочет, чтобы «Торпедо» осталось в РПЛ. Мне так показалось.

О том, почему летом не остался в РПЛ

— Летом у нас был тяжелый [переговорный] процесс с «Фенербахче». Все так долго длилось... Кроме «Фенера» я ни о чем не думал, был нацелен. Мы даже приехали в Стамбул, но эти шатания продолжились, было странно. Уже была договоренность с «Аданой», что увидимся и пообщаемся. Россию я не рассматривал. Да даже если и взять Россию: ЦСКА? Как я понимаю, они, может, и хотели бы чисто с игровой точки зрения, но я — воспитанник «Спартака», и, наверное, кто-то наверху против.

Обратно в «Зенит»? Смысл? Я — не бразилец, и паспорт менять не собираюсь. «Спартак»? Ну, была такая история, считаю, неправильно было бы будоражить людей. Есть много адекватных болельщиков, которые все знают и понимают, но есть и те, кто до сих пор на меня обижен. Зачем поднимать все это заново? Тем более в команде сейчас есть и Саня Соболев, и Николсон. Не думаю, что у «Спартака» есть нужда во мне. Остальные клубы я не рассматривал. У «Динамо» есть Федя Смолов и Тюкавин. Если я приду — Смолову будет некомфортно, сто процентов. Не думаю, что «Динамо» захочет играть в два форварда. С Тюкавиным мне, наверное, было бы комфортно, была бы связка, как у Кураньи с Кокориным в свое время. Но есть Федя Смолов, который является там звездой. Зачем его и меня сталкивать?

Артем Дзюба. Александр Федоров, Фото «СЭ»

Об отношении к «Зениту»

— Клуб предложил мне контракт, но так предложил, как будто и не предлагал. Сразу, для понимания: у меня нет никаких обид, я прекрасно со всеми разошелся. Кого-то понял, кого-то не понял, но мы приятно пообщались с Алексеем Борисовичем Миллером, пожелали друг другу удачи. Огромное спасибо ему за тот период, но я в любом случае уже не хотел оставаться. Я понимал, что «Зенит» Санкт-Петербург превращается в «Зенит» Рио-де-Жанейро, или Сан-Паулу. Это не совсем правильно. Я прекрасно отношусь к ребятам, понятно, сейчас бразильское направление, но считаю, что это не совсем верно. В российской команде должен быть костяк из российских футболистов. Ну, каждому свое.

Допускаю ли я, что руководство клуба и Семак посчитали, что я недоволен трансферной политикой и меня решили отпустить? За спиной — возможно. Я всегда говорил в лицо, если что-то не так. У нас с Семаком была договоренность — говорить все друг другу в лицо. Если он говорил что-то за спиной — я этого не исключаю, это в любом случае на его совести. С Медведевым мы вообще всегда дружили, до последних моментов, когда уже разошлись. Сейчас не общаемся. Но мой посыл был не в том, что Дзюба что-то... Мой посыл был в том, что мне было очень больно из-за того, что команда теряет костяк.

Артем Дзюба и Сергей Семак. Александр Федоров, Фото «СЭ»

О возвращении в сборную и отношениях с Карпиным

— Карпин пришел в «Спартак» и с первых дней меня невзлюбил. Бывает такое, что люди друг другу не нравятся. Хотя я, наоборот, с упоением смотрел на него — такая величина! Ну, невзлюбили меня. Если тебя не любят — ты продолжаешь нормально относиться к человеку? Нет. У тебя идет ответная реакция — вот и все. Но это уже старая история, которая давно сошла на нет.

Конфликт уже давно исчерпан. Давно, когда он еще был в «Армавире», мы с ним чуть не подрались. Это было в гостинице Ritz. Много писали об этом, что мы с ним едва не... Но когда мы с ним говорили после его прихода в сборную, я искренне пришел на разговор с чистым сердцем и сказал, что все зарыто и мы готовы на все ради сборной. Услышал он меня или нет — не знаю, но я был красноречив и убедителен. Я ушел с нашего разговора довольным.

Если он меня вызовет — я приеду как боевая единица, которая будет стараться сделать все, чтобы команда выиграла. Может, ему не нравится, что я буду требовательным, но я такой сам по себе. Я во всех играх стараюсь победить. Девиз «Главное — не победа, а участие» — спасибо, не надо. Я не за фантики играю. Вот этих слов в духе «а, ничего, завтра выиграем» — терпеть не могу, даже на тренировках. Этого я не потерплю.

Карьеру в сборной я не завершал. Мне, конечно же, хочется, как и любому спортсмену, забить еще один гол и стать рекордсменом по голам за сборную. А слова Карпина? Почему вы думаете, что он лукавит? Он же не может открыто заявить, что он меня ненавидит или что постоянно обо мне думает. Понятно же, что он не будет говорить всю правду. Я не знаю, все равно ему или нет, я не задаюсь этим вопросом. Тренер Карпин и нападающий Дзюба — это не сборная России. Сборная — это что-то большее.

Возможно, вы бы увидели меня в сборной, если бы мы играли с Польшей. 99 процентов, что увидели бы. Думаю, что Карпин позвал бы меня на решающий матч, когда все стояло бы на кону. И я бы приехал и бился за свою страну.

Артем Дзюба (слева) в сборной России. Александр Федоров, Фото «СЭ»

О слитом интимном видео и последствиях

— Первое время было очень тяжело и больно. Тут же была игра с «Краснодаром» — для меня это был самый тяжелый матч. Привык, что все поддерживают, а тогда Вираж стал освистывать во время пробития пенальти. Именно тогда мне стало больно и грустно. Пофиг на меня, но когда твоя команда играет и борется за чемпионство в такой сложный момент, а вы еще пытаетесь добить человека, то это крайне некрасиво.

Той же ночью мне позвонил Слуцкий: «Тогда я признал в тебе истинную личность и футболиста. Ты должен был сломаться, но выкарабкался». Хотя мне было тогда тяжело, в последующие дни меня не вызвали в сборную, дали паузу, чтобы убрать шумиху.

Было неприятно, но потом я стал относиться к этому спокойно, со смехом. Идешь по улице, а тебя всякие девушки глазами раздевают. Было забавно! Думаешь: «Это я вас должен раздевать взглядом, а не наоборот». А они такие: «Ну, привет!» А ты понимаешь, что они смотрели это видео. В дальнейшем это добавило мне популярности. И женского внимания добавилось, и, к моему сожалению, мужского. Какая-то мулька пошла, что я, может, бисексуал или баловник. Но это, конечно, было уже не очень! Сейчас армия этих ребят расстроится, но — увы и ах — я не ваш, парни!

Я все выяснил, как видео попало в Сеть. Но это пройденный этап для меня. Было и было. Тяжелый момент был. Все остальное разрулилось, все хорошо, очень рад этому. Огромный урок для меня, очередной. Многому учит. Нормально. Я сделал все, чтобы меня это не сломало.

О реакции близких на появление видео

— Родные все, конечно, были в шоке. Но сейчас прикольно. Батя всегда может подкольнуть: «Ну че там, дрочун мой!». Или: «Сынок, может, дротики пойдем покидаем?», «А сын-то у нас дротист!» Но это нормально, я к этому очень легко отношусь. Для многих это какая-то запретная тема. А я с улыбкой отношусь уже. Первую неделю мне было неприятно, и то если меня кто-то подколол бы, это меня никак бы не задело. Это нормально, ты должен быть к этому готовым, это случилось уже. И всё. Или эту ситуацию ты принимаешь и идешь дальше, или начинаешь загоняться, но тогда надо уже вешаться или из окна прыгать. К этому я не готов! Да, ребята, это был я, всё!

В целом видео никак не повлияло. Это некрасиво в любом случае — я это понимаю. Может, и поменялось отношение ко мне как-то. Но давайте еще раз: кто этого не делал, бросьте в меня камень. Один, может, прилетит.

Я думаю, процентов 70-80 мужчины и женщины друг другу это пересылают. Большинство это делает. Просто если у большинства это выйдет, никто не заметит, а у меня сразу же такой резонанс. Опять же, человек определенного статуса не имеет права, чтобы такие вещи появлялись. С этим я тоже согласен полностью, я никак себе оправданий в этом не нахожу. Но это случилось, и я просто это прошел с высоко поднятой головой.

Артем Дзюба. Фото ФК «Зенит»

Об Эмери и словах про «тренеришку»

— Все с ним стало понятно, когда он уже ушел из «Спартака» и прислал Эйдену Макгиди: «Fuck you». Нормальный тренер это напишет игроку? Это странно как-то. Очень смешно, что Макгиди тоже ответил ему: «Fuck you». Команда его очень невзлюбила, и в этом не моя заслуга.

Я в сердцах уже ляпнул про «тренеришку», потому что психанул. Мы проиграли «Динамо» 1:5, и он зашел, говорит: «Все нормально, все молодцы». Вот меня это взбесило. Я думал, что он влетит, будет орать, визжать.

В Англии и в «ПСЖ» его убрали тут же практически. Он — не великий тренер, просто Лиги Европы выигрывает, и все. С Анчелотти не сравниваем его же. Есть Моуринью, Анчелотти — эшелон топ-топ. Эмери — тренер, конечно, не «тренеришка».

Он по три-четыре дня не разговаривал с нами после поражений. Очень странно себя вел. Как он себя вел с нами, так нельзя. Нельзя так потребительски приезжать в чужую страну. Приезжай и уважай культуру другой страны. Уважай ее историю, а не просто: «Я приехал, вы здесь все крестьяне и клоуны». Так это не работает.

Артем Дзюба и Унаи Эмери. Алексей Иванов, Фото архив «СЭ»

О Манчини и уходе в «Арсенал»

— Ему было все равно. Он в принципе не всех футболистов знал. Он ушел через год, когда «Зенит» остался на пятом месте. Нормально? Кто тогда плохой: Манчини или Дзюба? Дзюба ушел в Тулу.

Не было у нас конфликта. Он в один момент невзлюбил меня. Он почти всех хотел убрать. Убирал меня, Шатова, Кержакова, Анюкова. Не трогал те позиции, на которых не мог найти замену. Он никого и не знал, но ему и не было это интересно. Вообще не было такого, чтобы я с ним ругался. Но когда перешел в тульский «Арсенал», играл именно против него и был уверен, что мы не проиграем как минимум. Должны были выиграть, если бы не удаление!

О причинах ухода из «Аданы Демирспор»

— Когда ехал в Турцию, в голове было два сценария. Первый — что смогу забивать, покажу, что я бомбардир, и докажу, что я футболист не только в России, но и там могу играть. Второй — что не смогу себя проявить, буду играть плохо, мало забивать, то есть обкакаюсь именно сам. А тут произошел третий сценарий, которого я вообще не ожидал, — мне даже шанса не дали обкакаться самому.

Я спрашивал: «Может, мне что-то поменять?» Услышал, что надо быть злее, доказывать. Что мне кого-то задушить, прибить? Как мне показать недовольство? Я недоволен. Вышел, бегаю — мне говорят, что подходяще. Но на игре опять в запасе, и у тебя шок. Хорошо, ты меня не ставишь, но минут на 15-20 меня можно было пьяного или из комы выпускать. Вот это я по сей день не понял. Не хочу говорить о русофобии, но что только в голову не лезло.

Артем Дзюба в «Адана Демиспор». ФК «Адана Демиспор»

О Роналду и предложении из Саудовской Аравии

— Мне и больше денег предлагали, чем в «Адане», и в два раза больше предлагали, и даже еще чуть побольше. В Саудовскую Аравию команда звала.

Нет, не «Аль-Наср», но я бы поехал с Роналду поиграть, потому что, мне кажется, я очень зол на общественность за Криштиану. Во всех своих кругах я рьяно его отстаивал, очень за него бился. Начался хейт, что он что-то там не имел право говорить. Тогда кто вообще имел право в футболе открывать рот? Роналду открыл — и сказал так, как считает нужным. Я его безумно уважаю. Может, что-то он сказал неправильно, но, по крайней мере, не побоялся высказаться, попытаться объясниться.

О Путине и любви к России

— Я верю в свою страну, я патриот своей страны, я люблю ее. История всё рассудит глобально в дальнейшем. Сейчас я полностью за президента, за Путина, прям не скрываю этого. За свою страну. И я верю, что всё будет хорошо.

Я безумно счастлив, что в моей стране есть мужчина и женщина, папа и мама. Столько мифических созданий появляется, небинарных личностей, еще что-то. Я прочитал интервью актрисы: «Для небинарной личности я хорошо сыграла женщину». Господи, ты сыграла женщину! Конечно, хорошо сыграла! Не мужика же играла!

Горжусь, что мы этого не позволяем, что у нас есть это и всегда будет — в нашей стране мужчина с женщиной. Родители — папа и мама. Ценности — семья и любовь к детям. Не хочу углубляться, но что массово происходит в мире, мне не нравится.