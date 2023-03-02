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2 марта, 09:30

Дзюба пошел по пути Роналду. Как одним интервью разозлить всех

Артем Белинин
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Артем Дзюба.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
И при этом не сказать почти ничего плохого.

Мнение

Артем Дзюба давно ни с кем не говорил по душам. Как иначе объяснить его нереальную болтливость? Там, где можно было обойтись пятью словами, Дзюба говорил по минуте. Но такая разговорчивость оказалась положительным симптомом: Артем был готов обсудить все. Может, это была тактическая цель — позакрывать гештальты. Или Дзюба хотел выговориться, потому что давно этого не делал. Как бы там ни было, это нужно было сделать — форвард почти пропал из российского футбола, не закрыв множество тем. Теперь закрыл.

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Очевидно, многих заденет сравнение с Роналду. Но оно правдивое — не по части игры и достижений, разумеется, — а по части суицидальности интервью. Португалец осенним выступлением закрыл себе путь в Европу и отвернул от себя даже многих поклонников; Дзюба же разбудил давнюю армию хейтеров и некоторых нейтральных персонажей. При этом ни Криштиану, ни Артем не наговорили на тот расстрел, который получили.

Артем Дзюба.
Александр Федоров, Фото «СЭ»

Тот же Роналду — да, он оскорбил Руни, Рангника, тен Хага, «МЮ», выдал перл про клубнику и в целом не стеснялся в выражениях. Но ведь и по нему били из всех стволов — а не со всеми игроками можно так делать. За выдающиеся достижения полагаются экстраординарные привилегии, а когда этого нет — срабатывает реакция. Нравится вам это или нет, это практически физический закон. Не лезь на Криштиану — и он не разгромит тебя в интервью.

С Дзюбой похожий принцип: как Роналду не смог не ответить всем обидчикам, так и Артем не смог не прокомментировать каждое яркое событие в карьере. Просто потому, что они с ним происходили — липли к нему с первого дня в футболе. А если что-то происходит, то почему это не обсуждать и не развивать историю? Вот, например, Александр Кокорин — аморфный игрок, забивший сотый гол в карьере в ворота ростовских детей. Он может просто играть от клуба к клубу, параллельно покупая себе медицинские маски из кожи краснокнижных рептилий, — и ни о чем не думать. Дзюба же осмысляет происходящее, расставляет плохих и хороших, из этого получаются истории — что такого?

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Как и в случае с Криштиану, это почти физический закон: если где-то появляется Артем, значит, скоро он составит мнение и когда-то его выразит. Заметили же, что у него есть хайлайт из каждого жизненного периода? Вероятно, из «Локомотива» в будущем Дзюба тоже вычленит плохих и хороших. Просто Артем таков — рефлексирующий.

В основном рецензии интервью похожи на древнюю цитату Новодворской: «Вы все дураки и не лечитесь! Одна я умная, в белом пальто стою красивая». Дзюба действительно на многих наехал — но он не брюзга. Артем похвалил с дюжину человек, рассказал много положительных моментов. Все по той же причине: у него просто есть мнение — да, люди могут не любить Карпина, но любить Черчесова. Или уважать Миллера за личные качества, но не пробразильскую политику «Зенита». Или благодарить «Спартак» за детство и воспитание, но мечтать обыгрывать его в каждом матче. Так бывает.

Артем Дзюба.
Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Да, есть два момента, за которые Дзюбе можно предъявить претензии. Первый — это политика. Его позиция — личное дело, вопрос другой — почему он так затянул с ее афишированием? Горячая фаза длится уже больше года, но Артем конкретно обозначил точку зрения только сейчас. Уж не потому ли, что теперь европейских дверей для него не существует, а околоевропейские — не привлекают?

Второй момент — это, конечно, депрессия, которую он не признает. Здесь у Дзюбы откровенно слабая аргументация. Труд тысяч ученых и психотерапевтов и история болезни миллионов пациентов разбивают всех его «родителей и двух-трех детей». В такие области, где трудится и страдает огромное количество людей, лучше не лезть без подготовки.

А в остальном — это просто интервью интересного человека. Который много где побывал, много что видел и (в отличие от того же Кокорина) в состоянии осмыслять пройденный путь. Да, акценты могут быть спорными. Или роли плохих и хороших персонажей, которых назначает Дзюба. С ними можно не согласиться. Но нужно радоваться, что они вообще есть — без мнений Артема по тем и по этим русский футбол точно был бы скучнее.

* Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Артем Дзюба
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