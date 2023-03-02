Дзюба пошел по пути Роналду. Как одним интервью разозлить всех
Мнение
Артем Дзюба давно ни с кем не говорил по душам. Как иначе объяснить его нереальную болтливость? Там, где можно было обойтись пятью словами, Дзюба говорил по минуте. Но такая разговорчивость оказалась положительным симптомом: Артем был готов обсудить все. Может, это была тактическая цель — позакрывать гештальты. Или Дзюба хотел выговориться, потому что давно этого не делал. Как бы там ни было, это нужно было сделать — форвард почти пропал из российского футбола, не закрыв множество тем. Теперь закрыл.
Очевидно, многих заденет сравнение с Роналду. Но оно правдивое — не по части игры и достижений, разумеется, — а по части суицидальности интервью. Португалец осенним выступлением закрыл себе путь в Европу и отвернул от себя даже многих поклонников; Дзюба же разбудил давнюю армию хейтеров и некоторых нейтральных персонажей. При этом ни Криштиану, ни Артем не наговорили на тот расстрел, который получили.
Тот же Роналду — да, он оскорбил Руни, Рангника, тен Хага, «МЮ», выдал перл про клубнику и в целом не стеснялся в выражениях. Но ведь и по нему били из всех стволов — а не со всеми игроками можно так делать. За выдающиеся достижения полагаются экстраординарные привилегии, а когда этого нет — срабатывает реакция. Нравится вам это или нет, это практически физический закон. Не лезь на Криштиану — и он не разгромит тебя в интервью.
С Дзюбой похожий принцип: как Роналду не смог не ответить всем обидчикам, так и Артем не смог не прокомментировать каждое яркое событие в карьере. Просто потому, что они с ним происходили — липли к нему с первого дня в футболе. А если что-то происходит, то почему это не обсуждать и не развивать историю? Вот, например, Александр Кокорин — аморфный игрок, забивший сотый гол в карьере в ворота ростовских детей. Он может просто играть от клуба к клубу, параллельно покупая себе медицинские маски из кожи краснокнижных рептилий, — и ни о чем не думать. Дзюба же осмысляет происходящее, расставляет плохих и хороших, из этого получаются истории — что такого?
Как и в случае с Криштиану, это почти физический закон: если где-то появляется Артем, значит, скоро он составит мнение и когда-то его выразит. Заметили же, что у него есть хайлайт из каждого жизненного периода? Вероятно, из «Локомотива» в будущем Дзюба тоже вычленит плохих и хороших. Просто Артем таков — рефлексирующий.
В основном рецензии интервью похожи на древнюю цитату Новодворской: «Вы все дураки и не лечитесь! Одна я умная, в белом пальто стою красивая». Дзюба действительно на многих наехал — но он не брюзга. Артем похвалил с дюжину человек, рассказал много положительных моментов. Все по той же причине: у него просто есть мнение — да, люди могут не любить Карпина, но любить Черчесова. Или уважать Миллера за личные качества, но не пробразильскую политику «Зенита». Или благодарить «Спартак» за детство и воспитание, но мечтать обыгрывать его в каждом матче. Так бывает.
Да, есть два момента, за которые Дзюбе можно предъявить претензии. Первый — это политика. Его позиция — личное дело, вопрос другой — почему он так затянул с ее афишированием? Горячая фаза длится уже больше года, но Артем конкретно обозначил точку зрения только сейчас. Уж не потому ли, что теперь европейских дверей для него не существует, а околоевропейские — не привлекают?
Второй момент — это, конечно, депрессия, которую он не признает. Здесь у Дзюбы откровенно слабая аргументация. Труд тысяч ученых и психотерапевтов и история болезни миллионов пациентов разбивают всех его «родителей и двух-трех детей». В такие области, где трудится и страдает огромное количество людей, лучше не лезть без подготовки.
А в остальном — это просто интервью интересного человека. Который много где побывал, много что видел и (в отличие от того же Кокорина) в состоянии осмыслять пройденный путь. Да, акценты могут быть спорными. Или роли плохих и хороших персонажей, которых назначает Дзюба. С ними можно не согласиться. Но нужно радоваться, что они вообще есть — без мнений Артема по тем и по этим русский футбол точно был бы скучнее.
* Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Пари НН
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|19:00
|
Факел – Химки
|- : -
|4.03
|14:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|4.03
|16:30
|
Зенит – Пари НН
|- : -
|4.03
|16:30
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|4.03
|19:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|5.03
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|5.03
|16:30
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|5.03
|19:30
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2