«Угрозы от болельщиков «Спартака»? Что-то писали в соцсетях, но я не придаю этому значения». Барриос — о чемпионской гонке и собственном футбольном клубе

Интервью полузащитника «Зенита».

«В России нет слабых команд»

— Вильмар, скоро возобновляется чемпионат России. У тебя есть уверенность, что «Зенит» выиграет титул? Есть ли у вас конкуренты?

— Разумеется, конкуренты есть. Я вижу, что все наши соперники усиливаются и настраиваются на рестарт чемпионата так же, как и мы. Никто не хочет подпускать «Зенит» к очередному титулу. Чувствую, что сейчас перед нами стоит самая серьезная задача за все мое время в «Зените» — получить вторую звезду на эмблему. Важно быть на сто процентов готовыми не только физически, но и ментально, воспринимать каждый матч как финал. Только в этом случае мы доберемся до золота.

— Бывший игрок «Спартака» Сергей Юран сказал, что красно-белым для конкуренции с «Зенитом» нужны новички уровня Барриоса и Вендела. Согласен с этим? Состав «Спартака» слабее?

— Согласиться с этими словами означало бы проявить неуважение к сопернику. Я не хочу позволять себе такого. Мне кажется, что у «Спартака» крепкий состав, у него очень качественные футболисты, и я совершенно не хочу преуменьшать их навыки. Они прекрасно сыграны, хорошо взаимодействуют на поле, иначе бы они не занимали второе место. В России вообще нет откровенно слабых команд, это сложная лига.

Вильмар Барриос и судья Виталий Мешков. Александр Федоров, Фото «СЭ»

«Решение о дисквалификации не совсем справедливо»

— Как изменилось твое отношение к «Спартаку» после ноябрьского матча?

— Осталось таким же, как и всегда. Это сильный и принципиальный соперник. Матчи с ним — не на жизнь, а на смерть. Я люблю подобные встречи, когда эмоции настолько накалены.

— Твоя версия того, что там произошло? По видео кажется, что Промес тебе что-то говорит, ты сдерживаешь себя, но в какой-то момент все-таки не выдерживаешь. Так и было?

— Это же российское класико. В таких матчах всегда больше борьбы, чем обычно, и рано или поздно эмоции переливаются через край. Конечно, всегда важно сдерживать себя и не поддаваться на провокации. А то, что произошло, осталось в том матче. Я считаю, что такое повторяться не должно. Это не тот пример, который мы должны подавать любителям футбола. Люди приходят на стадион насладиться красивым зрелищем, спектаклем, и не стоит омрачать его стычками. Пусть в футболе сохраняется высокий градус, но не переходящий в то, что произошло со «Спартаком».

— Тебя, Малкома и Родригао дисквалифицировали на шесть матчей. Не слишком суровое наказание?

— В любом конфликте на футбольном поле всегда виноваты обе стороны. Я бы не говорил, что этот виноват, а другой нет. Конечно же, всем очевидно, в чем это решение не совсем справедливо, — все видели и понимают это. Но подобные матчи всегда будут наполнены подобного рода борьбой, и всегда каждый будет защищать свою команду. Мне жаль, что я пропускаю столько матчей в Кубке России. Очень надеюсь, что мне позволят пропустить не так много времени и мы дойдем до финала. Надеюсь, что получится выйти в решающем матче и помочь «Зениту» победить в нем.

— Ты получал угрозы от болельщиков «Спартака»?

— Что-то писали в соцсетях, но я не придаю этому никакого значения. Не бывает такого, что я получаю сообщение от кого-то и перевожу его с русского на испанский. Да, я заметил, что какая-то часть болельщиков активизировалась после матча, но что мне писали конкретно, понятия не имею.

Вильмар Барриос. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

«Зимой на меня выходили два-три клуба»

— Многие легионеры уехали из РПЛ после отстранения от еврокубков, но ты остался, хотя востребован в Европе. Чем «Зенит» лучше европейских клубов?

— Я продлил контракт с «Зенитом», потому что хотел отблагодарить клуб за все то хорошее, что он сделал для меня и моей семьи. Я очень хочу вписать свое имя в историю клуба и стать одним из тех, кто поможет «Зениту» завоевать вторую звезду. Моя личная цель совпадает с командной.

— Этой зимой ты мог уйти? Были слухи об интересе к тебе со стороны «Бешикташа». Получал ли ты предложение от него или кого-то еще?

— Зимой на меня выходили два или три клуба. Я сразу же перенаправлял всех в «Зенит», чтобы его руководство оценивало предложения в первую очередь. Если бы клуб что-то устроило, то можно было бы начинать переговоры со мной. Но до предметных разговоров дело не дошло. Клуб дал понять, что рассчитывает на меня, да и у меня самого еще осталось незаконченное дело в Санкт-Петербурге — выиграть вторую звезду для «Зенита». О том, что произойдет летом, я не думаю, потому что нужно сконцентрироваться на поставленных задачах. А уже когда наступит лето, тогда и посмотрим.

«Надеюсь, российские клубы вернутся в еврокубки»

— Ты слышал о том, что российский футбол может переехать в Азию? Многие российские футболисты считают, что нужно хоть где-то играть. Как легионер, что ты думаешь об этом? Имеет ли для тебя значение, где играет «Зенит» — в Лиге чемпионов Азии или Лиге чемпионов УЕФА?

— Для меня имеет значение только Лига чемпионов УЕФА. Это турнир, играть в котором стремятся все футболисты. Я что-то слышал про планы о переезде, но, мне кажется, будет много сложностей, связанных с длинными перелетами и не только. Конечно, я надеюсь, что российские клубы вернутся в еврокубки. Особенно обидно, что по спортивному принципу мы заслуживали играть в Лиге чемпионов в этом сезоне, но, к сожалению, несправедливо лишены этого права. Верю, что в ближайшее время ситуация с еврокубками поменяется.

— Ты в России уже четыре года. Через год ты сможешь претендовать на российское гражданство. Малком и Клаудиньо его уже получили. У тебя не возникало мысли тоже сделать его?

— Я не обсуждал с ними это. Как-то я ради интереса изучал, сколько нужно времени пробыть в стране, чтобы претендовать на гражданство, но никогда эти вопросы не переходили в какие-то действия, это было не всерьез. Но за ребят я рад — наверное, у них есть какая-то мотивация делать паспорта.

Вильмар Барриос. Вячеслав Евдокимов / ФК «Зенит»

«Кассьерре нужно немного времени»

— Ты часто общаешься со своим земляком Матео Кассьеррой. Как ты помогал ему в адаптации?

— Не только я помогал ему. Мне вообще кажется, что сейчас легионеру куда проще приходить в «Зенит», чем несколько лет назад. У нас много бразильцев, половина из которых говорит по-испански, а в тренерском штабе работают полиглоты. Я изначально старался сделать все, чтобы его адаптация к Санкт-Петербургу и «Зениту» прошла максимально легко. Надеюсь, мне это удалось.

— Как ты думаешь, почему в «Сочи» он стал вторым бомбардиром РПЛ, а за «Зенит» в лиге пока ни разу не забил?

— Мне кажется, что Матео нужно еще немного времени. Ему надо поверить в себя, чтобы выстрелить так же ярко, как в «Сочи». Я вижу, насколько он требователен к самому себе, и это очень хорошо. Уверен, что Кассьерра на правильном пути. Я надеюсь, что после насыщенных сборов он сумеет себя проявить и будет много забивать. Матео — очень талантливый игрок. Надеюсь, его требовательность к себе будет вознаграждена голами.

Матео Кассьерра. Вячеслав Евдокимов / ФК «Зенит»

«На сборах играли в FIFA против Алипа и Сергеева»

— С прошлой осени в твоей семье две дочери. Как рождение второго ребенка изменило твою жизнь?

— Две дочки — главное сокровище в моей жизни. За них я благодарен моей жене, с которой мы уже почти десять лет вместе. Семья — огромное счастье. Она всегда поддерживает меня и мотивирует побеждать. Всегда хочется дарить близким приятные эмоции и оставаться в их глазах победителем.

— Осенью ты хвастался, что у тебя появился мощный игровой ноутбук. Три игры, в которые ты играешь чаще всего?

— Раньше я предпочитал исключительно футбольные симуляторы — все время играл только в FIFA. Но потом полюбил различные стрелялки. Три основные игры сейчас — FIFA 23, Call of Duty: Warzon и Uncharted 4. Люблю выполнять миссии, разгуливать по карте. Еще я на телефоне постоянно рублюсь в PUBG и во всякие дурацкие игры — например сложить фрукты в ряд, ха-ха!

— С кем из футболистов играешь?

— С Родригао, Малкомом и Мантуаном мы иногда рубимся в Call of Duty. С Кассьеррой играем во все подряд. На сборах у нас была популярна FIFA на приставке у Алипа — часто с Матео играли в номере у Нурика против него и Ивана Сергеева.

Вильмар Барриос и Малком. ФК «Зенит»

«Целиком содержу клуб на свои деньги»

— В прошлом году в твоем родном городе Картахена появился Футбольный клуб Вильмара Барриоса, но информации о нем не так много. Расскажи, почему ты решил его создать?

— Местные мальчишки из бедных семей часто выбирают жизненный путь из не самых лучших вещей: их окружают и наркотики, и воровство, и даже кое-что похуже. Я сам в детстве наблюдал собственными глазами за ребятами, которые идут не туда. Но мне очень повезло в свое время, я воспользовался шансом — пошел по дороге спорта, благодаря которому добился успеха.

Основная задача моего клуба — сохранить для детей Картахены возможность выбора спортивного пути. О спортивных задачах здесь речи нет. Я создал его с той целью, чтобы у детей из моего родного города появилась дополнительная опция, связанная с футболом. Мне важно, чтобы они отвлеклись от уличных соблазнов, чтобы футбол их оградил.

— Как ты курируешь клуб?

— Я целиком содержу его на свои деньги. Я и создатель, и владелец, и единственный инвестор. Дети там ни за что не платят — такой была и остается изначальная идея. При этом футболисты полностью обеспечены всем необходимым: есть поля для тренировок, экипировка и специалисты, которые с радостью работают с детьми.

Главное, что сами дети счастливы. Есть ощущение того, что я делаю очень полезное и социально важное дело. Очень рад, что у меня есть ресурсы для реализации проекта — это мне по душе.

— Каким ты видишь клуб в будущем?

— Пока нет громадных планов по развитию инфраструктуры, да и вообще мой клуб занимает небольшую территорию. Но мне бы хотелось, чтобы в будущем у нас появилась большая современная спортивная база. Вообще меня сильно заряжает и вдохновляет это дело. Возможно, когда я завершу карьеру, стану главным тренером или спортивным директором какой-нибудь команды. Всерьез об этом я пока не задумывался, но такие мысли меня посещают, когда я наблюдаю за развитием моего футбольного клуба. Когда я вижу улыбки и слышу смех радующихся и довольных детей, то понимаю: все не зря.