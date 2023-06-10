«Спартак» — чемпион по xG». О каких сигналах говорил Абаскаль?

Главный тренер красно-белых обещает, что следующий сезон будет совсем другим.

«Да, как вы сказали, мы чемпионы по xG. И это определенный сигнал. Это может быть и положительным сигналом, а может говорить о том, что нам чего-то не хватает».

Эти слова Гильермо Абаскаля об xG — вторая яркая фраза, сказанная за год работы в России. Первая — «тактический хамелеон», которым он обещал сделать московский «Спартак».

При испанце структура и стилистика красно-белых менялась по несколько раз за матч. Все зависело от соперника, ситуации и набора доступных футболистов. Так, например, Зиньковский кочевал из атакующей линии в оборонительную, а Даниил Денисов в одном матче мог одновременно исполнять роль центрального и правого защитника вкупе с постоянными смещениями в опорную зону. Так что хамелеон вполне себе получился. А что с xG? О каких сигналах говорил тренер?

Ожидаемые голы (xG) — показатель, по поводу которого спорят многие участники футбольного процесса: тренеры, футболисты, бывшие игроки и эксперты. Например, Валерий Карпин справедливо замечает недостатки этой системы: «Для меня созданный момент может быть вообще абсолютно другим, не тем, который считают аналитики. Мы вышли из обороны, от ворот шли и дошли — для них это не момент, для меня — момент предголевой».

При этом Арсен Венгер относится к этому показателю позитивнее: «После каждого матча мы анализируем количество созданных командой моментов и количество ожидаемых голов, которые мы должны были забить с моментами такого качества. Сейчас существует дефицит между качеством наших шансов и количеством забитых нами голов».

Кейта Бальде, Александр Соболев, Кристофер Мартинс празднуют гол. Фото Александр Федоров, "СЭ"

Можно сказать точно, что в отдельном матче xG может совершенно ничего не значить. К примеру, одна команда быстро организовала пару голов дальними ударами, откуда вероятность поразить ворота очень низкая, и откатилась в оборону. Вторая 70 минут атаковала откатившегося назад соперника, не создавала явных голевых моментов, но суммарно набрала бОльший показатель ожидаемых голов за счет количества ударов, а не качества.

В описанном случае перевес проигравшей команды по xG может ввести в заблуждение.

Продвинутая статистика лучше всего работает на дистанции, поскольку хорошо отражает тенденции. Тот же Карпин говорит, что удары игроков разного класса (условного Комличенко и Левандовски) из одной и той же зоны имеют разный показатель опасности, а методика подсчета этого не учитывает.

Валерию Георгиевичу можно возразить, что сам факт доведения мяча до удара из так называемой опасной позиции — свидетельство качественной атаки. Вне зависимости от того, кто наносит заключительный удар, это показатель работающей атаки. Соответственно, если команда регулярно создает моменты внутри штрафной — это хорошая тенденция, которая рано или поздно приведет к забитым голам и высокому xG. И наоборот, низкий xG при кратковременно хороших результатах в скором времени приведет к малому количеству забитых мячей. Ведь стабильно забивать из неопасных позиций не умеет практически ни одна команда и ни один игрок.

Например, по данным портала Understat, тройка РПЛ по созданным моментам выглядит так: «Спартак», «Зенит», ЦСКА. Именно в такой очередности. Как думаете, кто худший по ожидаемым голам? «Химки», «Торпедо». Практически идеальное попадание, которое подтверждает практическую пользу цифр и связь с реальностью.

«Спартак», «Зенит», ЦСКА — в топ-3 по созданным моментам. Фото understat.com

Основываясь на этой логике, Абаскаль высказался по поводу ожидаемых голов «Спартака» и его статистическому первенству в этом компоненте. Это не значит, что ЦСКА или «Зенит» несправедливо заняли места выше по таблице. Высказанный факт просто означает, что «Спартак», во-первых, достаточно хорошо атакует, во-вторых, плохо реализует создаваемые моменты. Кстати, этот дуализм спартаковский коуч тоже отметил.

Абаскаль вообще трепетно относится к статистике. Насколько я знаю, его штаб регулярно ведет собственный подсчет игровых итогов, после чего представляет главному основные выводы. Так что акцент на ожидаемых голах из уст тренера «Спартака» вообще не выглядит отмазкой за посредственную весну. Наоборот, это вполне соотносится с его видением футбола. Для Гильермо статистика — реально важная штука.

Ко всему прочему, это сигнал (это слово он тоже использовал) к необходимости усиления атакующей линии. У «Спартака» есть сумасшедший перекос по результативным действиям: Соболев и Промес на двоих сделали 49 баллов по гол плюс пас. Остальная команда — 51 действие. У Данила Пруцева — третьего по этому показателю в команде — шесть голевых действий. У всех остальных — еще меньше.

Это означает, что если Промеса или Соболева удалось закрыть (или в их отсутствие), в «Спартаке» просто некому стабильно делать разницу. Именно поэтому тренер красно-белых мечтает об усилении центра атаки (с учетом ухода Шамара) и правого фланга атаки (левоногий игрок с опцией игры на позиции десятки). Эти трансферы должны усилить москвичей и с точки зрения разнообразия (сейчас чаще задействуется левый фланг атаки, где орудует Промес), и с точки зрения результативности.

Квинси Промес атакует ворота в матче с ЦСКА. Фото Александр Федоров, "СЭ"

Поэтому на вопрос, что хотел сказать тренер «Спартака» на пресс-конференции, очень простой ответ: смысл не в поиске оправданий, а подчеркивании смыслов — да, мы создавали хорошие подходы, но плохо реализовали созданные моменты.

В контексте нынешнего «Спартака» вывод очень справедливый. Особенно если вспомнить, чем закончились моменты Шамара Николсона в играх с «Пари НН» и «Оренбургом».

Впрочем, Гильермо Абаскаль здесь же пообещал, что в новом сезоне «Спартак» изменится: «Поверьте мне, в следующем сезоне будет совершенно другая картина. Прагматизма будет намного больше. Уже есть понимание, стиль игры».

И это уже интересно.