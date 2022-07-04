«Мне было очень стыдно»: как Дзюба встретил свою любовь и едва не потерял все за один вечер

История отношений российского футболиста и его супруги Кристины.

Любовный треугольник в «Спартаке»

В 2012 году Артем Дзюба отправился на новогоднюю вечеринку в Москве вместе со своим другом-вратарем Иваном Комиссаровым. Футболисты вместе занимались в академии «Спартака». Комиссаров также пригласил на праздник студентку столичного вуза Кристину Орлову. Голкипер оказывал знаки внимания девушке и ухаживал за ней. Кристина пришла на вечеринку в компании с подругами, однако Дзюба с первого знакомства влюбился именно в Орлову.

Артем Дзюба с девушкой Кристиной и родителями. Фото «СЭ»

Как вспоминал Дзюба в интервью «СЭ», он добился Кристину за несколько дней. При этом девушка даже не знала, что Артем является профессиональным футболистом.

«Она приехала домой, и ее отец сказал: «Ты знаешь, кто это был?» Она была удивлена. Думала, что все футболисты туповатые и высокомерные. Пришлось развеять миф», — говорил Дзюба.

В 2012-м пара поженилась. Весной 2013-го у них появился ребенок — Кристина родила Дзюбе мальчика Никиту.

Скандал с Орзул

В 2015 году перед отборочным матчем Евро-2016 против Черногории Дзюба попал в неприятный любовный скандал. В Сети было опубликовано видео, на котором форвард сборной России обнимался и целовался с телеведущей Марией Орзул. Они были замечены в машине журналистки, где сидели там вместе на протяжении часа. В СМИ разгорелся скандал.

Артем Дзюба в машине с Марией Орзул. Фото Скриншот видео LifeNews. Фото «СЭ»

Мимолетный «роман» Дзюбы с Орзул быстро завершился, тем не менее неприятный осадок остался. После данного инцидента форвард понял, что это был «большой урок для него».

«Ценности пересмотрел, — сказал Дзюба в интервью «СЭ». — Осознал, что я могу потерять, что не стоит даже задумываться о таком. Мне было очень стыдно перед своей женой. А на все остальное наплевать. Весь мир не так важен. Главное, чтобы этот человек меня услышал. И она меня услышала».

Артему и Кристине удалось сохранить семью, а в феврале 2016-го у них появился второй ребенок — сын Максим.

Слив интим-видео

В ноябре 2020 года в Сети появилось видео интимного характера с Дзюбой. На нем игрок занимается мастурбацией. При этом на фоне включен эфир matchtv.ru с ведущей Орзул. По информации разных источников, телефон форварда был взломан. В результате чего злоумышленники стали распространять видеозапись в Интернете. На фоне шумихи в СМИ Дзюба не был вызван в расположение национальной команды на осенние матчи Лиги наций.

Ситуацию с видео обсуждали на федеральных каналах, известные люди публиковали посты с защитой в адрес Дзюбы. В Сети запустили петицию с требованием вернуть нападающего в сборную — ее подписало 27 тысяч человек.

Артем Дзюба и Паулюс Араюури. Александр Федоров, Фото «СЭ»

Спустя некоторое время градус напряжения вокруг Дзюбы в медиа спал. Он вновь стал вызываться в сборную России. Вместе с командой он сыграл на Евро-2020, где за три матча забил гол и сделал одну результативную передачу.

Чуть раньше — в мае 2021-го — Дзюба вместе с женой и детьми отпраздновал победу «Зенита» в РПЛ сезона-2020/21. Футболист нарядился в костюм героя комиксов Дэдпула и позировал для фотокорреспондентов, отмечая очередное чемпионство сине-бело-голубых.

Артем Дзюба в костюме Дэдпула с семьей. Александр Федоров, Фото «СЭ»

Через пару недель после перформанса мужа на стадионе «Газпром Арена» Кристина родит Дзюбе третьего сына — Александра.

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Дзюба со своей супругой преодолели множество испытаний и скандалов. Где-то ошибки допускал сам Артем, а где-то форвард становился жертвой мошенников. Оставив любые клубные предпочтения, хочется пожелать долгих лет отношений этой паре. Об их личной жизни практически ничего неизвестно, что только подтверждает правило: счастье любит тишину.