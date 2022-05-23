Футбол
Тинькофф РПЛ
Статьи
Таблица Календарь Статистика Новости Фото
Видео
Все материалы
М-Лига
Главная
Футбол
ТИНЬКОФФ РПЛ

Сегодня, 16:30

«Вины Слуцкого я не вижу, он будет работать вечно!» Босс «Рубина» объяснил, почему клуб вылетел в ФНЛ

Гендиректор «Рубина» Сайманов заявил, что не видит вины Слуцкого в вылете клуба в ФНЛ
Владислав Зимагулов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Леонид Слуцкий на скамейке запасных «Рубина».
Фото ФК «Рубин»
Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов.
Фото ФК «Рубин»
Леонид Слуцкий.
Фото «СЭ»
Герман Онугха.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Фанаты «Рубина» общаются с футболистами казанской команды после вылета в ФНЛ.
Фото Джалиль Губайдуллин/ФК «Рубин»
1/5
Генеральный директор казанцев Рустем Сайманов дал большую пресс-конференцию.
&laquo;Рубин&raquo; вылетел в&nbsp;ФНЛ. Позор «Рубина»: клуб вылетел в ФНЛ, а Слуцкий сбежал от вопросов журналистов

О будущем Слуцкого

— Слуцкий продолжит работу с командой. Не жалею, что не уволил его. И никогда я не считал, что есть какие-то признаки его неудовлетворительной работы. Считаю наш выбор правильным. Нельзя результаты этого сезона привязывать к компетенции нашего тренера. Есть причины, по которым так получилось. Решения ФИФА по статусу игроков сильно повлияли на результат. Вины Слуцкого никакой нет. Он, как тренер, репутационно пострадал больше всех. Он — потерпевшая сторона. Слуцкий не обращался с просьбой уйти. У него есть контракт. Хотите, чтобы я сказал, что он будет работать вечно? Да, хорошо — он будет работать вечно.

Леонид Слуцкий. Фото "СЭ"
Леонид Слуцкий.
Фото «СЭ»

О причинах вылета

— Причина в том, что от нас уехали легионеры. Убежден в этом. Я знаю наши проблемы и везде их озвучивал. И я предвидел, что будет. Ну при чем здесь Слуцкий? Он высококвалифицированный специалист и стал заложником ситуации. Его тактика на сезон должна была работать, но случилось то, в чем он не виноват. У меня даже мысли нет его обвинять.

Фанаты "Рубина" общаются с футболистами казанской команды после вылета в ФНЛ. Фото Джалиль Губайдуллин/ФК «Рубин»
Фанаты «Рубина» общаются с футболистами казанской команды после вылета в ФНЛ.
Джалиль Губайдуллин/ФК «Рубин»

О возможном расширении РПЛ и моратории на вылет

- Искренне надеюсь, что решение по мораторию может быть принято. Команду мы не распустили. Вдруг скажут, что в следующем сезоне будет 20 клубов в РПЛ? Два года назад практически единогласно команды РПЛ приняли решение о расширении лиги и посылали его в РФС, хотели увеличить лигу до 18 клубов. В марте было собрание лиги, и все понимали, что будут пострадавшие. Сейчас это все забыли. А что делать со спортивным принципом? Я знал, что у меня уйдут игроки основного состава и будет катастрофа. В исполкоме РФС не все люди глубоко погружены в проблемы РПЛ. Поэтому мне трудно прогнозировать, кто за что будет голосовать.

Есть список тех, кто голосовал против расширения, а кто против — это пять клубов. И у них ушло по 1-2 игрока максимум. У «Динамо» ушел только Ордец, и у них тут же начались проблемы. А у меня шесть игроков основы ушло! Представьте, если бы ушли Шиманьски, Бальбуэна, Моро, Захарян и Тюкавин? У «Краснодара» ушли восемь легионеров и тренерский штаб. Но 21 игрок пришел из ФНЛ и ФНЛ-2. А я остался без возможности брать игроков. У меня было только 18 футболистов и не было ротации, конкурентной среды на тренировках.

Леонид Слуцкий. Слуцкий отказался общаться с журналистами после вылета «Рубина» в ФНЛ

Об отказе Слуцкого общаться с журналистами после матча с «Уфой»

— Это колоссальный стресс. Надо его понять. Он нашел в себе силы и пришел, что-то сказал. Может, к лучшему, что не стал сгоряча что-то говорить журналистам на пресс-конференции.

О финансировании «Рубина»

— Понимание будет только после встречи с нашими спонсорами. У нас есть договор с ними на календарный год. Допускаю, что будут изменения. Мы ждем исполкома и после него встретимся, будем разговаривать. Планируем встречу с руководством Татарстана.

Трагедия Леонида Слуцкого и&nbsp;триумф Владимира Федотова. Ядерный финиш РПЛ! Слуцкий вылетел в ФНЛ в драматичной концовке, «Сочи» забрал серебро у «Динамо»

О словах Слуцкого про «набор игроков»

- Мало кто понимает, что мы — пострадавшая сторона. Слуцкий провел 65 матчей до отъезда легионеров, и было только одно разгромное поражение. После отъезда легионеров мы сразу три матча проиграли крупно. Это показывает их влияние на команду. Мы собирали игроков, убеждали их. Говорили, что финансирование будет в полном объеме, все спокойно в стране. «Давайте доиграем сезон и потом примем решение», — говорили мы. После этой встречи игроки сказали, что никуда не уедут. Но потом собрались и уехали. Вот такая ситуация. Вот как их остановить?

Герман Онугха. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Герман Онугха.
Дарья Исаева, Фото «СЭ»

О премиальных по 10 тысяч евро за победу над «Уфой»

— Да, мы говорили об этом. Ребята вышли с предложением сделать матч с «Уфой» с бесплатными билетами. Игроки хотели оплатить все, чтобы клуб получил за это выручку. И я подумал, что сделаю премиальные. Хотя я сторонник того, что премиальных не должно быть. Сделал это только для того, чтобы компенсировать игрокам потери от покупки билетов. У нас были премии по 10 тысяч за победу и по 5 тысяч — за ничью. Как показала практика, это не работает. Но ребята — молодцы. Собрали 25 тысяч зрителей на матче.

О том, где команда будет играть в ФНЛ

— Играть мы планируем на «Ак Барс Арене». Будет преступлением играть где-то в другом месте. Играть нужно здесь. Это вопрос переговоров и стоимости. Поле тут хорошее.

Хвича Кварацхелия. Кварацхелия переходит в «Наполи» — заработает ли «Рубин»? Что окружает самый загадочный трансфер весны

О деньгах за переход Кварацхелии в «Наполи»

- Зависит от решений УЕФА и ФИФА. Если решение будет благоприятное, то мы получим деньги. У нас есть договоренности. Но если игрокам дадут возможность уйти, то ситуация будет сложная. Хвича — востребованный футболист. У меня не было проблем продать его. Я не жалею, что не продали его раньше. Я же не знал, что все так произойдет. Он приносил пользу клубу. Надо отдать ему должное, он доиграл до паузы на матчи сборных. А другие нас бросили и уехали.

Хвича Кварацхелия
Футбол
РПЛ
ФНЛ
ФК Рубин (Казань)
Леонид Слуцкий
Рустем Сайманов
24
39
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«От обвинений во фригидности до беременности в 35 лет». Как Мария Шарапова искала свою любовь
Валидольная победа «МанСити», рекорды «Реала», сумасшествие в Милане и питерское чудо. Шесть супергероев футбольных топ-лиг
Материалы сюжета: РПЛ, лето-2022: главные события и новости, сборы и трансферы
Семак начнет переговоры по новому контракту с «Зенитом»
«Зенит» склоняется к кандидатуре Адамова
«Торпедо» начало переговоры с Игорем Смольниковым
Футболисты ЦСКА ушли в отпуск до 15 июня
Губерниев — о моратории на вылет для «Рубина»: «Сейчас начнется подковерная борьба, у кого губернатор сильнее»
Сергей Терехов: «Федотов прощался с командой? Нет, у него же контракт»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Чем Дзюба запомнился в «Зените»? Рекорд по голам, спор с Геничем и образ Дэдпула
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
23.07 20:00
Ростов – Динамо
 0 : 2
24.07 17:30
Химки – Зенит
 1 : 3
24.07 20:00
Локомотив – Арсенал
 3 : 1
24.07 20:00
Рубин – Спартак
 1 : 0
25.07 17:30
Урал – Краснодар
 0 : 3
25.07 19:00
Кр. Советов – Ахмат
 1 : 2
25.07 20:00
ЦСКА – Уфа
 1 : 0
26.07 19:00
Н. Новгород – Сочи
 1 : 0
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 19
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 14
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 14
П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 9
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 17 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 23 1 4
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости