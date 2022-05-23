«Вины Слуцкого я не вижу, он будет работать вечно!» Босс «Рубина» объяснил, почему клуб вылетел в ФНЛ
О будущем Слуцкого
— Слуцкий продолжит работу с командой. Не жалею, что не уволил его. И никогда я не считал, что есть какие-то признаки его неудовлетворительной работы. Считаю наш выбор правильным. Нельзя результаты этого сезона привязывать к компетенции нашего тренера. Есть причины, по которым так получилось. Решения ФИФА по статусу игроков сильно повлияли на результат. Вины Слуцкого никакой нет. Он, как тренер, репутационно пострадал больше всех. Он — потерпевшая сторона. Слуцкий не обращался с просьбой уйти. У него есть контракт. Хотите, чтобы я сказал, что он будет работать вечно? Да, хорошо — он будет работать вечно.
О причинах вылета
— Причина в том, что от нас уехали легионеры. Убежден в этом. Я знаю наши проблемы и везде их озвучивал. И я предвидел, что будет. Ну при чем здесь Слуцкий? Он высококвалифицированный специалист и стал заложником ситуации. Его тактика на сезон должна была работать, но случилось то, в чем он не виноват. У меня даже мысли нет его обвинять.
О возможном расширении РПЛ и моратории на вылет
- Искренне надеюсь, что решение по мораторию может быть принято. Команду мы не распустили. Вдруг скажут, что в следующем сезоне будет 20 клубов в РПЛ? Два года назад практически единогласно команды РПЛ приняли решение о расширении лиги и посылали его в РФС, хотели увеличить лигу до 18 клубов. В марте было собрание лиги, и все понимали, что будут пострадавшие. Сейчас это все забыли. А что делать со спортивным принципом? Я знал, что у меня уйдут игроки основного состава и будет катастрофа. В исполкоме РФС не все люди глубоко погружены в проблемы РПЛ. Поэтому мне трудно прогнозировать, кто за что будет голосовать.
Есть список тех, кто голосовал против расширения, а кто против — это пять клубов. И у них ушло по 1-2 игрока максимум. У «Динамо» ушел только Ордец, и у них тут же начались проблемы. А у меня шесть игроков основы ушло! Представьте, если бы ушли Шиманьски, Бальбуэна, Моро, Захарян и Тюкавин? У «Краснодара» ушли восемь легионеров и тренерский штаб. Но 21 игрок пришел из ФНЛ и ФНЛ-2. А я остался без возможности брать игроков. У меня было только 18 футболистов и не было ротации, конкурентной среды на тренировках.
Об отказе Слуцкого общаться с журналистами после матча с «Уфой»
— Это колоссальный стресс. Надо его понять. Он нашел в себе силы и пришел, что-то сказал. Может, к лучшему, что не стал сгоряча что-то говорить журналистам на пресс-конференции.
О финансировании «Рубина»
— Понимание будет только после встречи с нашими спонсорами. У нас есть договор с ними на календарный год. Допускаю, что будут изменения. Мы ждем исполкома и после него встретимся, будем разговаривать. Планируем встречу с руководством Татарстана.
О словах Слуцкого про «набор игроков»
- Мало кто понимает, что мы — пострадавшая сторона. Слуцкий провел 65 матчей до отъезда легионеров, и было только одно разгромное поражение. После отъезда легионеров мы сразу три матча проиграли крупно. Это показывает их влияние на команду. Мы собирали игроков, убеждали их. Говорили, что финансирование будет в полном объеме, все спокойно в стране. «Давайте доиграем сезон и потом примем решение», — говорили мы. После этой встречи игроки сказали, что никуда не уедут. Но потом собрались и уехали. Вот такая ситуация. Вот как их остановить?
О премиальных по 10 тысяч евро за победу над «Уфой»
— Да, мы говорили об этом. Ребята вышли с предложением сделать матч с «Уфой» с бесплатными билетами. Игроки хотели оплатить все, чтобы клуб получил за это выручку. И я подумал, что сделаю премиальные. Хотя я сторонник того, что премиальных не должно быть. Сделал это только для того, чтобы компенсировать игрокам потери от покупки билетов. У нас были премии по 10 тысяч за победу и по 5 тысяч — за ничью. Как показала практика, это не работает. Но ребята — молодцы. Собрали 25 тысяч зрителей на матче.
О том, где команда будет играть в ФНЛ
— Играть мы планируем на «Ак Барс Арене». Будет преступлением играть где-то в другом месте. Играть нужно здесь. Это вопрос переговоров и стоимости. Поле тут хорошее.
О деньгах за переход Кварацхелии в «Наполи»
- Зависит от решений УЕФА и ФИФА. Если решение будет благоприятное, то мы получим деньги. У нас есть договоренности. Но если игрокам дадут возможность уйти, то ситуация будет сложная. Хвича — востребованный футболист. У меня не было проблем продать его. Я не жалею, что не продали его раньше. Я же не знал, что все так произойдет. Он приносил пользу клубу. Надо отдать ему должное, он доиграл до паузы на матчи сборных. А другие нас бросили и уехали.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|30
|19
|8
|3
|66-28
|65
|
2
|Сочи
|30
|17
|5
|8
|54-30
|56
|
3
|Динамо
|30
|16
|5
|9
|53-41
|53
|
4
|Краснодар
|30
|14
|8
|8
|42-30
|50
|
5
|ЦСКА
|30
|15
|5
|10
|42-29
|50
|
6
|Локомотив
|30
|13
|9
|8
|43-39
|48
|
7
|Ахмат
|30
|13
|3
|14
|36-38
|42
|
8
|Кр. Советов
|30
|12
|5
|13
|39-36
|41
|
9
|Ростов
|30
|10
|8
|12
|47-51
|38
|
10
|Спартак
|30
|10
|8
|12
|37-41
|38
|
11
|Н. Новгород
|30
|8
|9
|13
|26-39
|33
|
12
|Урал
|30
|8
|9
|13
|27-35
|33
|
13
|Химки
|30
|7
|11
|12
|34-47
|32
|
14
|Уфа
|30
|6
|12
|12
|29-40
|30
|
15
|Рубин
|30
|8
|5
|17
|34-56
|29
|
16
|Арсенал
|30
|5
|8
|17
|30-59
|23
|23.07
|20:00
|
Ростов – Динамо
|0 : 2
|24.07
|17:30
|
Химки – Зенит
|1 : 3
|24.07
|20:00
|
Локомотив – Арсенал
|3 : 1
|24.07
|20:00
|
Рубин – Спартак
|1 : 0
|25.07
|17:30
|
Урал – Краснодар
|0 : 3
|25.07
|19:00
|
Кр. Советов – Ахмат
|1 : 2
|25.07
|20:00
|
ЦСКА – Уфа
|1 : 0
|26.07
|19:00
|
Н. Новгород – Сочи
|1 : 0
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|19
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|14
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|14
|П
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|9
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|17
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|23
|1
|4
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0