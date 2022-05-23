«Вины Слуцкого я не вижу, он будет работать вечно!» Босс «Рубина» объяснил, почему клуб вылетел в ФНЛ

Генеральный директор казанцев Рустем Сайманов дал большую пресс-конференцию.

О будущем Слуцкого

— Слуцкий продолжит работу с командой. Не жалею, что не уволил его. И никогда я не считал, что есть какие-то признаки его неудовлетворительной работы. Считаю наш выбор правильным. Нельзя результаты этого сезона привязывать к компетенции нашего тренера. Есть причины, по которым так получилось. Решения ФИФА по статусу игроков сильно повлияли на результат. Вины Слуцкого никакой нет. Он, как тренер, репутационно пострадал больше всех. Он — потерпевшая сторона. Слуцкий не обращался с просьбой уйти. У него есть контракт. Хотите, чтобы я сказал, что он будет работать вечно? Да, хорошо — он будет работать вечно.

Леонид Слуцкий. Фото «СЭ»

О причинах вылета

— Причина в том, что от нас уехали легионеры. Убежден в этом. Я знаю наши проблемы и везде их озвучивал. И я предвидел, что будет. Ну при чем здесь Слуцкий? Он высококвалифицированный специалист и стал заложником ситуации. Его тактика на сезон должна была работать, но случилось то, в чем он не виноват. У меня даже мысли нет его обвинять.

Фанаты «Рубина» общаются с футболистами казанской команды после вылета в ФНЛ. Джалиль Губайдуллин/ФК «Рубин»

О возможном расширении РПЛ и моратории на вылет

- Искренне надеюсь, что решение по мораторию может быть принято. Команду мы не распустили. Вдруг скажут, что в следующем сезоне будет 20 клубов в РПЛ? Два года назад практически единогласно команды РПЛ приняли решение о расширении лиги и посылали его в РФС, хотели увеличить лигу до 18 клубов. В марте было собрание лиги, и все понимали, что будут пострадавшие. Сейчас это все забыли. А что делать со спортивным принципом? Я знал, что у меня уйдут игроки основного состава и будет катастрофа. В исполкоме РФС не все люди глубоко погружены в проблемы РПЛ. Поэтому мне трудно прогнозировать, кто за что будет голосовать.

Есть список тех, кто голосовал против расширения, а кто против — это пять клубов. И у них ушло по 1-2 игрока максимум. У «Динамо» ушел только Ордец, и у них тут же начались проблемы. А у меня шесть игроков основы ушло! Представьте, если бы ушли Шиманьски, Бальбуэна, Моро, Захарян и Тюкавин? У «Краснодара» ушли восемь легионеров и тренерский штаб. Но 21 игрок пришел из ФНЛ и ФНЛ-2. А я остался без возможности брать игроков. У меня было только 18 футболистов и не было ротации, конкурентной среды на тренировках.

Об отказе Слуцкого общаться с журналистами после матча с «Уфой»

— Это колоссальный стресс. Надо его понять. Он нашел в себе силы и пришел, что-то сказал. Может, к лучшему, что не стал сгоряча что-то говорить журналистам на пресс-конференции.

— Понимание будет только после встречи с нашими спонсорами. У нас есть договор с ними на календарный год. Допускаю, что будут изменения. Мы ждем исполкома и после него встретимся, будем разговаривать. Планируем встречу с руководством Татарстана.

О словах Слуцкого про «набор игроков»

- Мало кто понимает, что мы — пострадавшая сторона. Слуцкий провел 65 матчей до отъезда легионеров, и было только одно разгромное поражение. После отъезда легионеров мы сразу три матча проиграли крупно. Это показывает их влияние на команду. Мы собирали игроков, убеждали их. Говорили, что финансирование будет в полном объеме, все спокойно в стране. «Давайте доиграем сезон и потом примем решение», — говорили мы. После этой встречи игроки сказали, что никуда не уедут. Но потом собрались и уехали. Вот такая ситуация. Вот как их остановить?

Герман Онугха. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

О премиальных по 10 тысяч евро за победу над «Уфой»

— Да, мы говорили об этом. Ребята вышли с предложением сделать матч с «Уфой» с бесплатными билетами. Игроки хотели оплатить все, чтобы клуб получил за это выручку. И я подумал, что сделаю премиальные. Хотя я сторонник того, что премиальных не должно быть. Сделал это только для того, чтобы компенсировать игрокам потери от покупки билетов. У нас были премии по 10 тысяч за победу и по 5 тысяч — за ничью. Как показала практика, это не работает. Но ребята — молодцы. Собрали 25 тысяч зрителей на матче.

О том, где команда будет играть в ФНЛ

— Играть мы планируем на «Ак Барс Арене». Будет преступлением играть где-то в другом месте. Играть нужно здесь. Это вопрос переговоров и стоимости. Поле тут хорошее.

О деньгах за переход Кварацхелии в «Наполи»

- Зависит от решений УЕФА и ФИФА. Если решение будет благоприятное, то мы получим деньги. У нас есть договоренности. Но если игрокам дадут возможность уйти, то ситуация будет сложная. Хвича — востребованный футболист. У меня не было проблем продать его. Я не жалею, что не продали его раньше. Я же не знал, что все так произойдет. Он приносил пользу клубу. Надо отдать ему должное, он доиграл до паузы на матчи сборных. А другие нас бросили и уехали.