Шварц прокомментировал информацию об интересе к Захаряну со стороны «Лейпцига»
Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц перед матчем 4-го тура Тинькофф РПЛ с «Ахматом» прокомментировал интерес «Лейпцига» к 18-летнему полузащитнику бело-голубых Арсену Захаряну.
«Интерес «Лейпцига» к Захаряну? Не удивлен, что он стоит под прицелом взглядов скаутов ведущих клубов, учитывая его качество игры в столь юном возрасте, — отметил Шварц. — Мы с Арсеном много общаемся, нет опасений, что он может принять какое-то решение. Слухи всегда появляются вокруг футбола.
Готов ли Захарян к Бундеслиге? Не мне это оценивать. Для Арсена важно поддерживать стабильность, которую он показал в первых матчах. Для него это важный сезон, ему необходимо закрепить и приумножить полученные качества".
Ранее «СЭ» сообщал об интересе к 18-летнему Захаряну со стороны «Лейпцига». При этом, по нашим данным, внимательно следят за развитием карьеры футболиста и в других клубах, в частности, в «Челси».
В общей сложности Захарян провел за «Динамо» 16 матчей, забил 4 гола и сделал 6 результативных передач. Его действующий контракт с московским клубом действует до конца июня 2024 года.
Портал Transfermarkt оценивает российского футболиста в 4 миллиона евро.
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