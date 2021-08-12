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Шварц прокомментировал информацию об интересе к Захаряну со стороны «Лейпцига»

13:23
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Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц перед матчем 4-го тура Тинькофф РПЛ с «Ахматом» прокомментировал интерес «Лейпцига» к 18-летнему полузащитнику бело-голубых Арсену Захаряну.

«Интерес «Лейпцига» к Захаряну? Не удивлен, что он стоит под прицелом взглядов скаутов ведущих клубов, учитывая его качество игры в столь юном возрасте, — отметил Шварц. — Мы с Арсеном много общаемся, нет опасений, что он может принять какое-то решение. Слухи всегда появляются вокруг футбола.

Готов ли Захарян к Бундеслиге? Не мне это оценивать. Для Арсена важно поддерживать стабильность, которую он показал в первых матчах. Для него это важный сезон, ему необходимо закрепить и приумножить полученные качества".

Ранее «СЭ» сообщал об интересе к 18-летнему Захаряну со стороны «Лейпцига». При этом, по нашим данным, внимательно следят за развитием карьеры футболиста и в других клубах, в частности, в «Челси».

В общей сложности Захарян провел за «Динамо» 16 матчей, забил 4 гола и сделал 6 результативных передач. Его действующий контракт с московским клубом действует до конца июня 2024 года.

Портал Transfermarkt оценивает российского футболиста в 4 миллиона евро.

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Сергей Федоров все материалы автора

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