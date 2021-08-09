Стала известна стоимость выкупа Захаряна, которым интересуются «Лейпциг» и «Челси»
21:28
По данным «СЭ», в контракте полузащитника Арсена Захаряна с «Динамо» прописана опция выкупа в размере 12 миллионов евро. Она действует только для зарубежных клубов. Со следующего сезона опция выкупа возрастет до 15 миллионов евро.
Ранее «СЭ» сообщал об интересе к 18-летнему Захаряну со стороны «Лейпцига». При этом, по нашим данным, внимательно следят за развитием карьеры футболиста и в других клубах. В частности, в «Челси».
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