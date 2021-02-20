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Арбитр не удалил спартаковца Ларссона

22:16
Скриншот эфира телеканала &quot;Матч премьер&quot;.
Скриншот эфира телеканала &quot;Матч премьер&quot;.
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На 60-й минуте матча 1/8 финала БЕТСИТИ Кубка России «Динамо» — «Спартак» (2:0) арбитр Кирилл Левников ошибочно не вынес второе предупреждение Джордану Ларссону и не удалил его с поля.

Спартаковец отмахнулся от соперника и должен был получить желтую карточку. Первую судья показал ему на 26-й минуте за неспортивное поведение. (Александр Бобров)

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Материалы сюжета: БЕТСИТИ Кубок России-2020/21. 1/8 финала




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