Зиньковский — топ-трансфер для «Спартака». Он станет ключевым игроком у Абаскаля
Трансфер Зиньковского — самое ожидаемое и позитивное решение руководства «Спартака» этим летом. И это важно не только в контексте назначения Гильермо Абаскаля, но и для формирования устойчивого игрового облика команды.
Зиньковский — стопроцентный левый вингер, который выходил на этой позиции в 161 из 189 официальных матчах. Долго играл в чертановской экосистеме, где все спланировано под комбинационный футбол. В «Спартаке» уже есть Пруцев и Умяров, которые в этот футбол играли, а еще защитник Чернов, выглядевший органично у Игоря Осинькина в «Крыльях Советов».
Сам Зиньковский дорос до статуса суперзвезды той команды. В совокупности за три последних сезона он третий ассистент лиги — после Дзюбы и Бакаева. Притом что из трех сезонов он провел в РПЛ только два, а еще в одном благородно вытаскивал «Крылья» из ФНЛ, куда команда угодила после дебютного сезона Антона в премьер-лиге.
Если говорить о его сильных качествах: разноплановый дриблинг (на ограниченных пространствах, с места и на скорости), игра в касание, а еще великолепный кросс, после которых Зиньковский и оформил большинство голевых передач. И вот это важнейшая история для Абаскаля. Я уже говорил, что Гильермо в своих командах часто ставит на фланговые атаки, куда мяч доставляется после розыгрыша от ворот. Тем более, судя по всему, в «Спартаке» он готовится играть в схему «4-3-3».
Теперь у испанца появился Зиньковский, который как раз играет классического бровочника. Плюс слева в защите ожидается новичок Рыбус, способный поддерживать фланговые комбинации. Напомню, поляк — бывший атакующий футболист, переквалифицированный в защитника Рашидом Рахимовым в «Ахмате».
Именно поэтому связка Рыбус — Зиньковский выглядит очень перспективно с точки зрения построения атакующей игры на левом фланге, куда может смещаться кто-то из центральных полузащитников или даже центральный нападающий. В новом сезоне фланговых «треугольников» у «Спартака» будет достаточно.
В ситуации с Зиньковским существует только одно опасение. Антон уже очень долго играет в одной структуре и почти всю карьеру провел под руководством одного тренера. Или играл у тренеров с философией, как у Осинькина (исключение — «Крылья Советов» Божовича и Талалаева). Плюс ко всему «Спартак» — это всегда дополнительное психологическое давление, с которым трудно, а иногда почти невозможно справиться.
Сложно предсказать, что в этом смысле будет с Зиньковским. Ведь его игра запитана на свободу действий и раскованность, а в командах уровня «Спартака» он пока не играл. И чем быстрее он эти состояния в новых условиях обретет, тем скорее заиграет в полную силу.
|И
|В
|Н
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|+/-
|О
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1
|Зенит
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|0-0
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2
|Сочи
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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7
|Ахмат
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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8
|Кр. Советов
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Ростов
|0
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|0
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|0-0
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10
|Спартак
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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11
|Н. Новгород
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|15.07
|20:00
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Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
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Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
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Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
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Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
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Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
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Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
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Динамо – Ростов
|- : -