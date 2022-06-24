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Зиньковский — топ-трансфер для «Спартака». Он станет ключевым игроком у Абаскаля

Максим Никитин
Корреспондент
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Антон Зиньковский и Гильермо Абаскаль.
Фото ФК «Спартак»
Антон Зиньковский (слева) и Леон Классен.
Фото ФК «Спартак»
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Максим Никитин аплодирует красно-белым.

Трансфер Зиньковского — самое ожидаемое и позитивное решение руководства «Спартака» этим летом. И это важно не только в контексте назначения Гильермо Абаскаля, но и для формирования устойчивого игрового облика команды.

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Зиньковский — стопроцентный левый вингер, который выходил на этой позиции в 161 из 189 официальных матчах. Долго играл в чертановской экосистеме, где все спланировано под комбинационный футбол. В «Спартаке» уже есть Пруцев и Умяров, которые в этот футбол играли, а еще защитник Чернов, выглядевший органично у Игоря Осинькина в «Крыльях Советов».

Сам Зиньковский дорос до статуса суперзвезды той команды. В совокупности за три последних сезона он третий ассистент лиги — после Дзюбы и Бакаева. Притом что из трех сезонов он провел в РПЛ только два, а еще в одном благородно вытаскивал «Крылья» из ФНЛ, куда команда угодила после дебютного сезона Антона в премьер-лиге.

Антон Зиньковский (слева) и Леон Классен. Фото ФК «Спартак»
Антон Зиньковский (слева) и Леон Классен.
Фото ФК «Спартак»

Если говорить о его сильных качествах: разноплановый дриблинг (на ограниченных пространствах, с места и на скорости), игра в касание, а еще великолепный кросс, после которых Зиньковский и оформил большинство голевых передач. И вот это важнейшая история для Абаскаля. Я уже говорил, что Гильермо в своих командах часто ставит на фланговые атаки, куда мяч доставляется после розыгрыша от ворот. Тем более, судя по всему, в «Спартаке» он готовится играть в схему «4-3-3».

Теперь у испанца появился Зиньковский, который как раз играет классического бровочника. Плюс слева в защите ожидается новичок Рыбус, способный поддерживать фланговые комбинации. Напомню, поляк — бывший атакующий футболист, переквалифицированный в защитника Рашидом Рахимовым в «Ахмате».

Именно поэтому связка Рыбус — Зиньковский выглядит очень перспективно с точки зрения построения атакующей игры на левом фланге, куда может смещаться кто-то из центральных полузащитников или даже центральный нападающий. В новом сезоне фланговых «треугольников» у «Спартака» будет достаточно.

В ситуации с Зиньковским существует только одно опасение. Антон уже очень долго играет в одной структуре и почти всю карьеру провел под руководством одного тренера. Или играл у тренеров с философией, как у Осинькина (исключение — «Крылья Советов» Божовича и Талалаева). Плюс ко всему «Спартак» — это всегда дополнительное психологическое давление, с которым трудно, а иногда почти невозможно справиться.

Сложно предсказать, что в этом смысле будет с Зиньковским. Ведь его игра запитана на свободу действий и раскованность, а в командах уровня «Спартака» он пока не играл. И чем быстрее он эти состояния в новых условиях обретет, тем скорее заиграет в полную силу.

Антон Зиньковский
Футбол
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
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