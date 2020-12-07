Капитан «Динамо» и первый номер сборной дал интервью «СЭ» после победы над «Арсеналом» (1:0).

Антон Шунин поделился мыслями о четвертой строчке своей команды в турнирной таблице РПЛ, баннере фанатов в его честь и критике в адрес сборной России.

— «Арсенал» — неуступчивый соперник, — начал Шунин. — Сегодня был напряженный и тяжелый матч. Установки отдать мяч у нас не было — наоборот, нужно было идти в прессинг. Несмотря на то что в первом тайме не все получалось, мы переломили ход матча и забили. Могли удвоить счет, но не получилось. Во втором тайме были еще моменты, а соперник не создал практически ничего — видимо, уже не хватило сил. Выиграли с минимальным преимуществом, непростая победа, но от этого не менее приятная.

— Фомин — молодой парень, только пришел в команду. Можно ли уже сейчас его назвать лидером?

— У нас много молодых ребят — они все перспективные и талантливые. Уверен, что в ближайшем будущем это будут лидеры не только «Динамо», но и сборной России. Это говорит о том, что их правильно используют на поле. Клуб произвел точные и правильные покупки. Ребята хотят выигрывать, они голодные до побед. Команда строится, идет в правильном направлении, нужно продолжать так и дальше.

— «Динамо» уже четвертое...

— Не люблю смотреть в таблицу и думать о том, куда мы можем подняться, если выиграем следующий матч. Нужно отталкиваться от каждой встречи, серьезно готовиться. А в конце сезона уже будем смотреть, считать очки и думать, где мы недобрали. Часто, когда начинаешь считать, куда можешь подняться в случае победы, это играет с тобой злую шутку.

— После игры Сергей Степашин сказал, что попросил команду и тренера сыграть с «Зенитом» первым номером. Что это значит? Послушаетесь его?

— У нас есть главный тренер, который будет выбирать тактику и план на игру. В течение всей недели будем серьезно готовиться. Да, у питерцев сейчас сложный график, впереди еще матч с «Боруссией» в Лиге чемпионов, но «Зенит» есть «Зенит». По матчу с «Уралом» видно, что у них многое получалось, они забили пять голов. Легкого выезда не будет. Уверен, наш главный тренер уже знает, как мы будем играть и что нужно делать.

К тому же сейчас минусовая погода, очень холодно, а на стадионе в Питере закрывается крыша. Там будет немного другой воздух — скорее всего, сухой. Нужно будет какое-то время на адаптацию.

— Болельщики посвятили вам баннер и заряды в начале матча. Как отреагировали?

— Я видел баннер, но перед игрой был так сосредоточен, что не сразу понял, что он для меня. Когда бежал к воротам, болельщики меня тепло встретили, я похлопал им, как обычно. После матча тоже. Только потом прочитал, что там были слова из песни Цоя: «Твоя ладонь превратилась в кулак». Мне безумно приятно, что болельщики посвятили мне баннер. Это такие эмоции, это круто! В очередной раз убеждаюсь, что наши фанаты самые лучшие и внимательные.

— Можете ли назвать этот год одним из самых удачных в карьере, хоть он был и очень сложным для всех?

— Впереди еще две игры, давайте не будем забегать вперед и загадывать. Могу сказать, что в этом году действительно было очень много матчей за короткий срок. Пауза, которая была, в моем случае пошла на пользу. Чувствую себя отлично. Из-за плотного графика у многих иногда бывает усталость, но мне абсолютно комфортно. Всегда играть приятнее, чем тренироваться.

— Много обсуждалась ситуация в сборной после поражения от Сербии. Вы как-то поддерживали ребят после 0:5?

— После таких матчей лучше никого не трогать, хотя у меня были мысли написать и поддержать парней сразу после игры. Конечно, в первую очередь я общался с ребятами из «Динамо», когда они приехали. У нас были те, кого вызвали в основную сборную впервые, — это Даня Лесовой и Рома Евгеньев. Поговорили обо всем, я их поддержал, сказал, что нужно дальше работать и ждать своего шанса. Через несколько дней еще списались с Сосланом Джанаевым.

Отсутствие лидеров? Когда все игроки, на которых рассчитывает тренер, находятся в сборной, конечно, ему легче сделать выбор. Я очень расстроился, что не смог поехать и помочь команде. Ждал этого сбора — хотелось закончить год в национальной команде на подъеме, с хорошим настроением.

— За полгода до Евро сборная снова под давлением — так было и перед ЧМ в 2018-м. Сможет ли команда справиться с ним?

— В адрес сборной всегда есть критика. Чем лучше команда выступает, тем больше ее критикуют после поражений. Такие моменты делают нас только сильнее. В этой ситуации нужно всем сплотиться и работать на максимуме в своих клубах.

Зимой тоже нужно провести качественную подготовку — это важно. Надеюсь, мы начнем чемпионат без пауз, как было в этом году. Каждый должен думать о том, что впереди большой турнир, и проявлять свои лучшие качества в чемпионате. Только так мы подойдем к Евро в хорошей физической и эмоциональной форме.

— Много критики обрушилось и на Черчесова, особенно после недавнего интервью.

— Большего давления, чем перед домашним чемпионатом мира, быть не может. Станислав Саламович через это прошел. Успешное выступление нашей сборной во многом зависело от работы тренерского штаба. Если они тогда смогли собрать, подготовить и настроить команду, а давление было запредельным — смогут и сейчас. У меня нет в этом сомнений. У Черчесова опытный тренерский штаб, они знают, что нужно делать.