«ЦСКА не нужен новый тренер. Березуцкие заслужили еще один шанс». Точилин — о проблемах армейцев и гонке за серебро
«Сочи»
— Матч вы смотрели на «ВЭБ Арене»?
— Да.
- Впечатление?
— «Сочи» выглядел сильнее абсолютно во всех компонентах и заслуженно победил. И это несмотря на отсутствие Кассьеры — ударного центрфорварда, лучшего бомбардира клуба! У ЦСКА за 90 минут даже опасных моментов не было, лишь один удар в створ. От команды, претендующей на медали, конечно, ждал большего.
— Да уж.
— Зато в игре «Сочи» все было четко и понятно. Команда знала, как нужно действовать, чтобы увезти домой три очка. Ключом к победе стала игра на флангах, где ребята постоянно старались создавать численное преимущество.
— С фланга и пришел единственный гол.
— Да. Макарчук здорово пробил головой после навеса Жоаузинью. Знаете, что еще бросилось в глаза?
— Что же?
— Армейцы проигрывали все микроэпизоды, особенно в первом тайме. Всякий раз гости были чуточку злее, быстрее, конкретнее. Что в атаке, что в обороне. Напоминали питона, который обвивает, сжимает — и в конце концов душит противника.
— Образно.
— Контроль мяч, нестандартные комбинации, игра на третьего, мгновенные перемещения — все это у «Сочи» работало так, что в какой-то момент армейцы просто растерялись!
— У «Сочи» не самый могучий состав, но весь сезон команда наверху. За счет чего?
— В первую очередь нужно отметить работу Владимира Федотова. Игра у «Сочи» поставлена, есть стабильность. Да, иногда случаются осечки, но в целом ниже определенного уровня команда не опускается. А сыгранность какая?! На поле футболисты понимают друг друга с закрытыми глазами.
— За этот год были для вас в «Сочи» открытия со знаком «плюс»?
— Не скажу, что кто-то сильно удивил. Просто очень рад за тех ребят, с которыми три года назад вместе выходили в РПЛ. Я о Заике, Маргасове, Бурмистрове, Юрганове... Все они в премьер-лиге на виду, показывают хорошую игру. Хотя в 2018-м, когда брали того же Бурмистрова, многие его уже списали. Говорили: «Да это «сбитый летчик». Зачем он вам?» Но сейчас Никита скептикам всё доказал.
ЦСКА
— Как вам дебют 18-летнего Торопа?
— Для первого раза — неплохо. Не дергался, грубых ошибок не совершил. Снял много верховых мячей, уверенно играл ногами. Молодец! В пропущенном голе не виноват. Если бы еще и в этом эпизоде выручил, тогда Акинфееву уже спокойно можно было бы уходить на пенсию.
— Вы понимаете, почему ЦСКА после бодрого мартовского отрезка внезапно сдулся?
— В марте все держалось на новичках во главе с Языджи. Именно от них исходил креатив. Как только эта четверка по каким-то причинам сбавила обороты, игра у команды разладилась. Впрочем, даже в тех победных матчах результат достигался за счет индивидуальных качеств футболистов, а не коллективных взаимодействий.
— Когда-то Виталий Мутко произнес в адрес Хиддинка: «Гус, а ты, оказывается, не волшебник...» Сегодня то же самое хочется сказать, глядя на игру Языджи?
— А я и не считал его волшебником. Хороший игрок, но не топ. Не из тех, кто может в России обыгрывать всех на одной ноге. Было бы странно, если бы турок и дальше в каждом матче забивал. Да, поначалу на эмоциях рвал и метал, глаза горели, но сейчас запал угас. Вдобавок Языджи стали плотно опекать, ему уже сложнее проявить себя. Получает мяч — сразу накрывают.
— ЦСКА смазал концовку чемпионата, практически потерял шансы на медали. Как думаете, летом у команды появится новый тренер?
— Нельзя сказать, что Березуцкие провалились. Проблемы у ЦСКА начались давно — с прошлого сезона, когда ушел Гончаренко. К сожалению, на том уровне команда пока и осталась. Но смена тренера — не панацея. Это мы видим на примере «Спартака», где руководство постоянно бросается в крайности. На мой взгляд, Березуцкие своей работой заслужили в ЦСКА еще один шанс. Да и еврокубков в следующем сезоне у нас не будет.
«Динамо»
— Давайте теперь о «Динамо». С ним-то что стряслось в последних турах? Как объяснить три поражения подряд?
— Команда молодая, груз ответственности на решающем отрезке сезона немножко придавил. Плюс борьба на два фронта наверняка повлияла. В Кубке России у «Динамо» тоже были тяжелые матчи.
— При минимальной ротации.
— В том-то и дело! Динамовцы пытаются играть в свой футбол, но уже не хватает агрессии, плотности. Многое позволяют сопернику у своих ворот. При этом по самоотдаче ни к кому претензий нет.
— Неужели?
— Сто процентов! Парни бьются, стараются, но нет прежней свежести — и команда сразу стала проседать.
— Значит, все упирается в «физику»?
— Безусловно. Чтобы играть в такой агрессивный футбол, с высоким прессингом, команда должна быть хорошо готова функционально. Про нынешнее «Динамо» этого не скажешь. Видно — ребята не успевают накрывать соперника, сзади появляется куча свободных зон. Отсюда и результат.
— И все-таки пять пропущенных мячей от «Крыльев» — перебор.
— Согласен. Динамовцы-то на втором месте идут! Но надо учитывать, что в Самаре, пытаясь спасти матч, в концовке играли уже довольно авантюрно. В итоге пропустили еще дважды.
— Шиманьски-то не хватало?
— Я вам так скажу. Если команда хочет бороться за медали, она не должна зависеть от одного футболиста. Даже такого, как Шиманьски.
— Вы в курсе печальной статистики Шунина?
— Нет.
— Сейчас у него худший личный процент спасений за последние шесть лет.
— Нельзя вешать на голкипера всех собак. Нужно говорить о командных взаимодействиях в целом. Они у «Динамо» в последних матчах хромают. Что касается Шунина, то в этом сезоне он не раз выручал. Мне кажется, претензии в его адрес необоснованны.
— Как полагаете, удержится «Динамо» на второй строчке?
— Хм. Уже не уверен. «Сочи» в конце чемпионата смотрится очень прилично, стабильно набирает очки. В любом случае все решится в последнем туре, когда эти команды встретятся в Петровском парке. Ух, какая будет заруба!
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|28
|19
|7
|2
|65-26
|64
|
2
|Динамо
|28
|16
|4
|8
|49-33
|52
|
3
|Сочи
|28
|16
|4
|8
|49-29
|52
|
4
|ЦСКА
|28
|14
|5
|9
|38-28
|47
|
5
|Краснодар
|27
|13
|6
|8
|39-28
|45
|
6
|Локомотив
|27
|11
|8
|8
|38-36
|41
|
7
|Кр. Советов
|28
|12
|5
|11
|39-34
|41
|
8
|Ахмат
|28
|12
|2
|14
|34-37
|38
|
9
|Спартак
|28
|10
|7
|11
|35-38
|37
|
10
|Ростов
|27
|9
|7
|11
|45-46
|34
|
11
|Н. Новгород
|28
|7
|8
|13
|25-39
|29
|
12
|Химки
|28
|6
|11
|11
|31-44
|29
|
13
|Рубин
|27
|8
|5
|14
|33-50
|29
|
14
|Урал
|28
|6
|9
|13
|22-34
|27
|
15
|Уфа
|27
|4
|11
|12
|25-38
|23
|
16
|Арсенал
|27
|5
|7
|15
|27-54
|22
|6.05
|18:00
|
Кр. Советов – Динамо
|5 : 2
|7.05
|14:00
|
Урал – Спартак
|1 : 3
|7.05
|16:30
|
Зенит – Химки
|1 : 0
|7.05
|16:30
|
Н. Новгород – Ахмат
|0 : 1
|7.05
|19:00
|
ЦСКА – Сочи
|0 : 1
|8.05
|14:00
|
Уфа – Ростов
|- : -
|8.05
|16:30
|
Арсенал – Краснодар
|- : -
|8.05
|19:00
|
Локомотив – Рубин
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|18
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|13
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|11
|П
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|9
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|16
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|22
|1
|4
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0