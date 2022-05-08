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«ЦСКА не нужен новый тренер. Березуцкие заслужили еще один шанс». Точилин — о проблемах армейцев и гонке за серебро

Точилин считает, что Березуцкие заслужили еще один шанс в ЦСКА
Александр Кружков
Обозреватель
Читать «СЭ» в
Алексей и Василий Березуцкие.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Ибрагим Цаллагов и Иван Обляков.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Александр Точилин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
1/3
Бывший защитник московского «Динамо», экс-главный тренер «Сочи» Александр Точилин подвел итоги матча на «ВЭБ Арене».

«Сочи»

— Матч вы смотрели на «ВЭБ Арене»?

— Да.

- Впечатление?

— «Сочи» выглядел сильнее абсолютно во всех компонентах и заслуженно победил. И это несмотря на отсутствие Кассьеры — ударного центрфорварда, лучшего бомбардира клуба! У ЦСКА за 90 минут даже опасных моментов не было, лишь один удар в створ. От команды, претендующей на медали, конечно, ждал большего.

— Да уж.

— Зато в игре «Сочи» все было четко и понятно. Команда знала, как нужно действовать, чтобы увезти домой три очка. Ключом к победе стала игра на флангах, где ребята постоянно старались создавать численное преимущество.

— С фланга и пришел единственный гол.

— Да. Макарчук здорово пробил головой после навеса Жоаузинью. Знаете, что еще бросилось в глаза?

7&nbsp;мая. ЦСКА&nbsp;&mdash; &laquo;Сочи&raquo;&nbsp;&mdash; 0:1. «Сочи» — фаворит в гонке за серебро. Он легко выбил ЦСКА из топ-3 и гораздо мощнее «Динамо»

— Что же?

— Армейцы проигрывали все микроэпизоды, особенно в первом тайме. Всякий раз гости были чуточку злее, быстрее, конкретнее. Что в атаке, что в обороне. Напоминали питона, который обвивает, сжимает — и в конце концов душит противника.

— Образно.

— Контроль мяч, нестандартные комбинации, игра на третьего, мгновенные перемещения — все это у «Сочи» работало так, что в какой-то момент армейцы просто растерялись!

— У «Сочи» не самый могучий состав, но весь сезон команда наверху. За счет чего?

— В первую очередь нужно отметить работу Владимира Федотова. Игра у «Сочи» поставлена, есть стабильность. Да, иногда случаются осечки, но в целом ниже определенного уровня команда не опускается. А сыгранность какая?! На поле футболисты понимают друг друга с закрытыми глазами.

Александр Точилин. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Александр Точилин.
Александр Федоров, Фото «СЭ»

— За этот год были для вас в «Сочи» открытия со знаком «плюс»?

— Не скажу, что кто-то сильно удивил. Просто очень рад за тех ребят, с которыми три года назад вместе выходили в РПЛ. Я о Заике, Маргасове, Бурмистрове, Юрганове... Все они в премьер-лиге на виду, показывают хорошую игру. Хотя в 2018-м, когда брали того же Бурмистрова, многие его уже списали. Говорили: «Да это «сбитый летчик». Зачем он вам?» Но сейчас Никита скептикам всё доказал.

ЦСКА

— Как вам дебют 18-летнего Торопа?

— Для первого раза — неплохо. Не дергался, грубых ошибок не совершил. Снял много верховых мячей, уверенно играл ногами. Молодец! В пропущенном голе не виноват. Если бы еще и в этом эпизоде выручил, тогда Акинфееву уже спокойно можно было бы уходить на пенсию.

— Вы понимаете, почему ЦСКА после бодрого мартовского отрезка внезапно сдулся?

— В марте все держалось на новичках во главе с Языджи. Именно от них исходил креатив. Как только эта четверка по каким-то причинам сбавила обороты, игра у команды разладилась. Впрочем, даже в тех победных матчах результат достигался за счет индивидуальных качеств футболистов, а не коллективных взаимодействий.

— Когда-то Виталий Мутко произнес в адрес Хиддинка: «Гус, а ты, оказывается, не волшебник...» Сегодня то же самое хочется сказать, глядя на игру Языджи?

— А я и не считал его волшебником. Хороший игрок, но не топ. Не из тех, кто может в России обыгрывать всех на одной ноге. Было бы странно, если бы турок и дальше в каждом матче забивал. Да, поначалу на эмоциях рвал и метал, глаза горели, но сейчас запал угас. Вдобавок Языджи стали плотно опекать, ему уже сложнее проявить себя. Получает мяч — сразу накрывают.

Ибрагим Цаллагов и Иван Обляков. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Ибрагим Цаллагов и Иван Обляков.
Александр Федоров, Фото «СЭ»

— ЦСКА смазал концовку чемпионата, практически потерял шансы на медали. Как думаете, летом у команды появится новый тренер?

— Нельзя сказать, что Березуцкие провалились. Проблемы у ЦСКА начались давно — с прошлого сезона, когда ушел Гончаренко. К сожалению, на том уровне команда пока и осталась. Но смена тренера — не панацея. Это мы видим на примере «Спартака», где руководство постоянно бросается в крайности. На мой взгляд, Березуцкие своей работой заслужили в ЦСКА еще один шанс. Да и еврокубков в следующем сезоне у нас не будет.

«Динамо»

— Давайте теперь о «Динамо». С ним-то что стряслось в последних турах? Как объяснить три поражения подряд?

— Команда молодая, груз ответственности на решающем отрезке сезона немножко придавил. Плюс борьба на два фронта наверняка повлияла. В Кубке России у «Динамо» тоже были тяжелые матчи.

— При минимальной ротации.

— В том-то и дело! Динамовцы пытаются играть в свой футбол, но уже не хватает агрессии, плотности. Многое позволяют сопернику у своих ворот. При этом по самоотдаче ни к кому претензий нет.

— Неужели?

— Сто процентов! Парни бьются, стараются, но нет прежней свежести — и команда сразу стала проседать.

6&nbsp;мая. Самара. &laquo;Крылья Советов&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Динамо&raquo;&nbsp;&mdash; 5:2. Самарский клуб празднует победу. Как же страдает «Динамо»! «Крылья» вонзили пять топ-голов — теперь под вопросом даже серебро

— Значит, все упирается в «физику»?

— Безусловно. Чтобы играть в такой агрессивный футбол, с высоким прессингом, команда должна быть хорошо готова функционально. Про нынешнее «Динамо» этого не скажешь. Видно — ребята не успевают накрывать соперника, сзади появляется куча свободных зон. Отсюда и результат.

— И все-таки пять пропущенных мячей от «Крыльев» — перебор.

— Согласен. Динамовцы-то на втором месте идут! Но надо учитывать, что в Самаре, пытаясь спасти матч, в концовке играли уже довольно авантюрно. В итоге пропустили еще дважды.

— Шиманьски-то не хватало?

— Я вам так скажу. Если команда хочет бороться за медали, она не должна зависеть от одного футболиста. Даже такого, как Шиманьски.

— Вы в курсе печальной статистики Шунина?

— Нет.

— Сейчас у него худший личный процент спасений за последние шесть лет.

— Нельзя вешать на голкипера всех собак. Нужно говорить о командных взаимодействиях в целом. Они у «Динамо» в последних матчах хромают. Что касается Шунина, то в этом сезоне он не раз выручал. Мне кажется, претензии в его адрес необоснованны.

— Как полагаете, удержится «Динамо» на второй строчке?

— Хм. Уже не уверен. «Сочи» в конце чемпионата смотрится очень прилично, стабильно набирает очки. В любом случае все решится в последнем туре, когда эти команды встретятся в Петровском парке. Ух, какая будет заруба!

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Реал

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15%

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ЦСКА 0
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10%

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 Зенит 28 19 7 2 65-26 64
2
 Динамо 28 16 4 8 49-33 52
3
 Сочи 28 16 4 8 49-29 52
4
 ЦСКА 28 14 5 9 38-28 47
5
 Краснодар 27 13 6 8 39-28 45
6
 Локомотив 27 11 8 8 38-36 41
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 Кр. Советов 28 12 5 11 39-34 41
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14
 Урал 28 6 9 13 22-34 27
15
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