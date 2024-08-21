Соболев не нужен «Зениту»? Переговоров со «Спартаком» нет
Возможность такого перехода трудно было представить еще весной, но теперь Александр Соболев и «Зенит», пожалуй, главная тема лета. В последние дни история якобы закрутилась еще быстрее, а недавно появилась информация, что трансфер все же состоится. Так ли это?
Нападающий хочет, но...
Для начала дадим ответ на якорный вопрос — да, Соболев действительно хочет в «Зенит». Именно поэтому он сейчас тренируется индивидуально и пропустил уже несколько матчей «Спартака» — такое решение принято совместно с главным тренером Деяном Станковичем как раз потому, что мысли форварда, по его же словам, «в другом месте».
Судя по инсайдам, реальная ситуация Соболева в «Спартаке» сейчас очень тяжелая — он радикально не желает оставаться, а в коллективе у него уже натянутые отношения с партнерами. Возвращение на поле в таких условиях — фантастика, так что выход из тупика один — трансфер.
Питер никогда не педалировал ситуацию
Разговоры об Александре и питерском клубе идут уже несколько месяцев, но почти без конкретики. И не просто так — похоже, что на самом деле «Зенит» никогда плотно не работал по Соболеву. Нет достоверной информации даже об устных предложениях со стороны сине-бело-голубых — а официальных бумаг красно-белым тем более никто не присылал.
По некоторым данным, единственный, кто желает осуществить переход в «Зенит», — агент форварда Павел Андреев. Именно он в умеренном режиме общается с клубами и игроком и пытается сделать все, чтобы переход состоялся.
Все разговоры о суммах сделки также сомнительны. По данным журналиста Ивана Карпова, цифры в переговорах звучали один раз — «Зенит» через Андреева передал в «Спартак», что готов заплатить за Соболева 8 миллионов евро. Москвичи отказались.
Во многом именно расхождение в оценках интереса сине-бело-голубых привело к нынешней ситуации — как говорят в футбольном мире, Соболев не поверил, что у красно-белых нет официального предложения от питерцев, и посчитал, что его пытаются обмануть. В том числе и это недопонимание стало источником серьезного конфликта.
Что дальше?
В последние несколько дней разговоры о трансфере активизировались. Одной из причин стал уход из «Зенита» нападающего Изидора — на фоне слухов он выглядел как подготовка к приезду нового форварда.
Сразу же появилось несколько подтверждающих эту версию новостей. Так, «Р-Спорт» сообщил, что невский клуб еще не решил, нужен ли ему Соболев, но переговоры не свернул. А у «РБК Спорт» появились другие данные — что контакты не только не прекращены, но и вступили в активную фазу.
В ночь на 21 августа «Чемпионат» сообщил, что сделка близка к закрытию. По данным одного из источников издания, все еще интереснее — переход уже оформлен.
Впрочем, по данным колумниста «СЭ» Максима Никитина, утверждать подобное как минимум преждевременно, однако в это трансферное окно переход все же может состояться. Утром в среду в комментарии для «СЭ» председатель правления «Зенита» Александр Медведев заявил, что сделки нет и близко: «Далеко, как до Луны».
По нашей информации, это и правда так- договоренностей не существует, как и переговоров между клубами. Соболев на данный момент не приоритетный вариант — «Зенит» рассматривает на позицию форварда иностранца. Вероятность того, что Александр все же отправится в Северную столицу, невелика.
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Зенит
|5
|4
|1
|0
|15-1
|13
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2
|Динамо
|5
|4
|0
|1
|9-3
|12
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3
|Локомотив
|5
|4
|0
|1
|12-5
|12
|
4
|Спартак
|5
|3
|1
|1
|9-3
|10
|
5
|Краснодар
|5
|2
|3
|0
|5-3
|9
|
6
|Ростов
|5
|2
|2
|1
|7-9
|8
|
7
|ЦСКА
|5
|2
|1
|2
|9-4
|7
|
8
|Рубин
|5
|2
|1
|2
|9-11
|7
|
9
|Пари НН
|5
|2
|0
|3
|5-9
|6
|
10
|Химки
|5
|1
|2
|2
|6-8
|5
|
11
|Динамо Мх
|5
|1
|2
|2
|2-4
|5
|
12
|Оренбург
|5
|1
|2
|2
|7-10
|5
|
13
|Акрон
|5
|1
|1
|3
|7-9
|4
|
14
|Кр. Советов
|5
|1
|0
|4
|3-11
|3
|
15
|Ахмат
|5
|0
|3
|2
|1-7
|3
|
16
|Факел
|5
|0
|1
|4
|1-10
|1
|23.08
|20:00
|
Рубин – Динамо Мх
|- : -
|24.08
|15:00
|
ЦСКА – Акрон
|- : -
|24.08
|17:30
|
Зенит – Спартак
|- : -
|24.08
|17:30
|
Факел – Оренбург
|- : -
|24.08
|20:00
|
Ахмат – Химки
|- : -
|25.08
|15:00
|
Кр. Советов – Пари НН
|- : -
|25.08
|17:30
|
Динамо – Краснодар
|- : -
|25.08
|20:00
|
Локомотив – Ростов
|- : -
|Г
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Максим Глушенков
Зенит
|7
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Игорь Дивеев
ЦСКА
|4
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Манфред Угальде
Спартак
|4
|П
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Маркус Вендел
Зенит
|6
|
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Алексей Батраков
Локомотив
|4
|
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Бителло
Динамо
|4
|И
|К
|Ж
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Даниил Фомин
Динамо
|4
|1
|1
|
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Евгений Марков
Факел
|3
|1
|0
|
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Сергей Брызгалов
Факел
|1
|0
|0