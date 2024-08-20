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Сегодня, 12:21

Источник: «Зенит» возобновил переговоры по Соболеву

Виктория Кравченко
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Александр Соболев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

«Зенит» возобновил переговоры по форварду «Спартака» Александру Соболеву, сообщает «РБК-Спорт».

По данным источника, владельцы клубов — «Газпром» и «Лукойл» согласились на проведение переговоров по трансферу футболиста.

Отмечается, что «Зенит» пока не готов платить за Соболева больше 8 миллионов евро, рыночная стоимость нападающего оценивается в 10 миллионов евро.

В конце июня «СЭ» сообщал, что московский клуб готов отпустить нападающего, чей контракт с красно-белыми рассчитан до июня 2026 года, за 11 миллионов евро.

В сезоне-2024/25 27-летний Соболев провел за «Спартак» всего 67 минут. Форвард вышел в стартовом составе на матч 1-го тура РПЛ с «Оренбургом» (0:2), а позже был отстранен от тренировок с основной командой красно-белых. Сообщалось, что это связано с его желанием перейти в «Зенит».

Источник: РБК Спорт
Александр Соболев
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 5 4 1 0 15-1 13
2
 Динамо 5 4 0 1 9-3 12
3
 Локомотив 5 4 0 1 12-5 12
4
 Спартак 5 3 1 1 9-3 10
5
 Краснодар 5 2 3 0 5-3 9
6
 Ростов 5 2 2 1 7-9 8
7
 ЦСКА 5 2 1 2 9-4 7
8
 Рубин 5 2 1 2 9-11 7
9
 Пари НН 5 2 0 3 5-9 6
10
 Химки 5 1 2 2 6-8 5
11
 Динамо Мх 5 1 2 2 2-4 5
12
 Оренбург 5 1 2 2 7-10 5
13
 Акрон 5 1 1 3 7-9 4
14
 Кр. Советов 5 1 0 4 3-11 3
15
 Ахмат 5 0 3 2 1-7 3
16
 Факел 5 0 1 4 1-10 1
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