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Сегодня, 10:36

Медведев — о прогрессе сделки по Соболеву в «Зените»: «Далеко, как до Луны»

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Александр Медведев.
Фото Global Look Press

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о возможном трансфере нападающего «Спартака» Александра Соболева.

20 августа в СМИ появилась информация, что петербургский клуб возобновил переговоры с игроком.

— Что по поводу Александра Соболева? Он случайно не по пути в Питер?

— Неслучайно нет.

— Насколько эта сделка близка к закрытию?

— Далека, как до Луны.

В конце июня «СЭ» сообщал, что московский клуб готов отпустить нападающего, чей контракт с красно-белыми рассчитан до июня 2026 года, за 11 миллионов евро.

В сезоне-2024/25 27-летний Соболев провел за «Спартак» всего 67 минут. Форвард вышел в стартовом составе на матч 1-го тура РПЛ с «Оренбургом» (0:2), а позже был отстранен от тренировок с основной командой красно-белых. Сообщалось, что это связано с его желанием перейти в «Зенит».

Константин Передерий

Александр Соболев
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
Александр Медведев (руководитель)
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