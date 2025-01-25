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Сегодня, 12:00

Селихов — один из ярчайших вратарей «Спартака», которого ценили фанаты. Почему он ушел?

«Спартак» расторг контракт с вратарем Селиховым
Максим Никитин
Корреспондент
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Бывший вратарь «Спартака» Александр Селихов
Александр Селихов ушел из «Спартака».
Фото Федор Успенский, «СЭ»
Максим Никитин провожает талантливого голкипера.

Александр Селихов — один из любимых вратарей спартаковской публики. Гениальный матч с «Севильей», еще более гениальный — с «Лестером» и совсем уж голливудский подвиг в Варшаве. Тогда Александр затащил пенальти от злющего Пекхарта и подарил «Спартаку» еврокубковую весну, которой не случилось. И все-таки победа в мощнейшей группе с «Лестером» и «Наполи» — полный восторг. Она стала ценнее еще и потому, что в чемпионате все валилось. Руй Витория создал странный дуализм: отличный «Спартак» в Европе и депрессивный в РПЛ. И Селихов в этой конструкции стал центральной фигурой.

В этом весь он. Человек, который мог создать праздник, а потом травмироваться и неделями наблюдать за игрой с грустным взглядом. Александр — вещественное проявление экзистенциального кризиса, который так свойственен русской душе. Яркий, талантливый — кажется, горы свернет, только потерпи.

Но рядом — травмы и сложная ментальность, которая оставляла героическую недосказанность. В памяти сразу всплывает его реакция на уход Глушакова в соцсетях.

Вратарь Александр Селихов покинул &laquo;Спартак&raquo;. Селихов покидает «Спартак» после восьми лет в клубе. Дальше — «Ростов» или арабские страны?

Кстати, появился Селихов в «Спартаке» на излете сезона-2016/17. Он не сыграл никакой роли в золоте красно-белых (разве что формальную), но чуть не помешал набрать команде важные очки в первом круге. Именно Александр тащил все в гостевом для себя матче за «Амкар» и до последних минут спасал пермякам ничью. И если бы не гениальный выстрел Глушакова, у «Спартака» в тот вечер бы ничего не вышло. Тем не менее всем стало понятно, что Селихов — мощнейший талант.

Бывший тренер молодежки «Амкара» Константин Парамонов даже сейчас сравнивает его с Акинфеевым: «Они немного разные. Игорь на опыте хорошо выбирает позиции, а у Саши вратарские данные были лучше». Правда, надо сказать, что эти качества так и остались недоиспользованными, поскольку за восемь лет в «Спартаке» на счету Селихова лишь 102 матча. Статистика — как у Даниила Денисова, который на восемь лет младше. Нетрудно посчитать, что в среднем за год Александр проводил 12-13 встреч. Результат, сами понимаете, слабый. Играл Селихов эпизодами.

Бывший вратарь «Спартака» Александр Селихов
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Помните, как Анри вернулся на несколько недель из МЛС в «Арсенал»? Вышел на замену и забил через комбинацию с Аршавиным и Сонгом. Комментатор Владимир Стогниенко тогда воскликнул: «Вот он, герой!» Разница с Селиховым улавливается быстро: Анри для Лондона — реальный герой, а Александр для «Спартака» — эпизодический. Был же Жано Ананидзе. С травмами, бесконечными авансами и той же эпизодичностью. Лоскутами гениальности и серыми кусками забвения.

Это даже приятно, поскольку создает идеальную ауру: болельщики, как и все люди, запоминают яркое. За этим, собственно, на футбол и приходят. Генерировать эмоции у Селихова получалось идеально, играть постоянно — не очень. Герой мгновений, но не жизни. Горячий роман, который повторяется. И снова потухает.

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Есть ощущение, что и Александру такое амплуа приелось. Он устал от аттракциона. В конце концов, от повторяющихся аттракционов устают все. И самое важное: Селихов — не второй голкипер. Как Йенс Леманн, который скрежетал зубами под ненавистным Оливером Каном в сборной Германии. Он — первый, но конкурировать с Максименко в РПЛ сейчас никто не сможет.

Поэтому и ушел. Кто-то может носить костюм любовника вечно, но Селихов первый. И точка. Он идет за перезагрузкой, в «Спартаке» оставив след.

Так мог бы начаться стих, но это просто две строчки, из которых могла выйти красивая конструкция. Но не сложилось. Как и карьера Селихова в «Спартаке», которая обещала-обещала горы. И закончилась. Очень спорно, но почему-то логично.

Александр Селихов
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
16
 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
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28.02 19:00
Динамо Мх – Локомотив
 - : -
1.03 14:00
Пари НН – Акрон
 - : -
1.03 16:30
Зенит – ЦСКА
 - : -
1.03 19:00
Ахмат – Рубин
 - : -
1.03 19:30
Краснодар – Кр. Советов
 - : -
2.03 14:00
Химки – Факел
 - : -
2.03 16:30
Спартак – Оренбург
 - : -
2.03 19:30
Ростов – Динамо
 - : -
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Манфред Угальде

Манфред Угальде

Спартак

 15
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 10
Мирлинд Даку

Мирлинд Даку

Рубин

 9
П
Бителло

Бителло

Динамо

 8
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 6
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 9 1 1
Данила Прохин

Данила Прохин

Оренбург

 14 1 5
Фернандо Костанца

Фернандо Костанца

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