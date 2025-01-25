Селихов — один из ярчайших вратарей «Спартака», которого ценили фанаты. Почему он ушел?
Александр Селихов — один из любимых вратарей спартаковской публики. Гениальный матч с «Севильей», еще более гениальный — с «Лестером» и совсем уж голливудский подвиг в Варшаве. Тогда Александр затащил пенальти от злющего Пекхарта и подарил «Спартаку» еврокубковую весну, которой не случилось. И все-таки победа в мощнейшей группе с «Лестером» и «Наполи» — полный восторг. Она стала ценнее еще и потому, что в чемпионате все валилось. Руй Витория создал странный дуализм: отличный «Спартак» в Европе и депрессивный в РПЛ. И Селихов в этой конструкции стал центральной фигурой.
В этом весь он. Человек, который мог создать праздник, а потом травмироваться и неделями наблюдать за игрой с грустным взглядом. Александр — вещественное проявление экзистенциального кризиса, который так свойственен русской душе. Яркий, талантливый — кажется, горы свернет, только потерпи.
Но рядом — травмы и сложная ментальность, которая оставляла героическую недосказанность. В памяти сразу всплывает его реакция на уход Глушакова в соцсетях.
Кстати, появился Селихов в «Спартаке» на излете сезона-2016/17. Он не сыграл никакой роли в золоте красно-белых (разве что формальную), но чуть не помешал набрать команде важные очки в первом круге. Именно Александр тащил все в гостевом для себя матче за «Амкар» и до последних минут спасал пермякам ничью. И если бы не гениальный выстрел Глушакова, у «Спартака» в тот вечер бы ничего не вышло. Тем не менее всем стало понятно, что Селихов — мощнейший талант.
Бывший тренер молодежки «Амкара» Константин Парамонов даже сейчас сравнивает его с Акинфеевым: «Они немного разные. Игорь на опыте хорошо выбирает позиции, а у Саши вратарские данные были лучше». Правда, надо сказать, что эти качества так и остались недоиспользованными, поскольку за восемь лет в «Спартаке» на счету Селихова лишь 102 матча. Статистика — как у Даниила Денисова, который на восемь лет младше. Нетрудно посчитать, что в среднем за год Александр проводил 12-13 встреч. Результат, сами понимаете, слабый. Играл Селихов эпизодами.
Помните, как Анри вернулся на несколько недель из МЛС в «Арсенал»? Вышел на замену и забил через комбинацию с Аршавиным и Сонгом. Комментатор Владимир Стогниенко тогда воскликнул: «Вот он, герой!» Разница с Селиховым улавливается быстро: Анри для Лондона — реальный герой, а Александр для «Спартака» — эпизодический. Был же Жано Ананидзе. С травмами, бесконечными авансами и той же эпизодичностью. Лоскутами гениальности и серыми кусками забвения.
Это даже приятно, поскольку создает идеальную ауру: болельщики, как и все люди, запоминают яркое. За этим, собственно, на футбол и приходят. Генерировать эмоции у Селихова получалось идеально, играть постоянно — не очень. Герой мгновений, но не жизни. Горячий роман, который повторяется. И снова потухает.
Есть ощущение, что и Александру такое амплуа приелось. Он устал от аттракциона. В конце концов, от повторяющихся аттракционов устают все. И самое важное: Селихов — не второй голкипер. Как Йенс Леманн, который скрежетал зубами под ненавистным Оливером Каном в сборной Германии. Он — первый, но конкурировать с Максименко в РПЛ сейчас никто не сможет.
Поэтому и ушел. Кто-то может носить костюм любовника вечно, но Селихов первый. И точка. Он идет за перезагрузкой, в «Спартаке» оставив след.
Так мог бы начаться стих, но это просто две строчки, из которых могла выйти красивая конструкция. Но не сложилось. Как и карьера Селихова в «Спартаке», которая обещала-обещала горы. И закончилась. Очень спорно, но почему-то логично.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|18
|11
|6
|1
|34-12
|39
|
2
|Зенит
|18
|12
|3
|3
|37-12
|39
|
3
|Спартак
|18
|11
|4
|3
|36-14
|37
|
4
|Динамо
|18
|10
|5
|3
|37-20
|35
|
5
|Локомотив
|18
|11
|2
|5
|33-26
|35
|
6
|ЦСКА
|18
|9
|4
|5
|28-14
|31
|
7
|Ростов
|18
|7
|5
|6
|29-28
|26
|
8
|Рубин
|18
|7
|5
|6
|25-26
|26
|
9
|Акрон
|18
|6
|4
|8
|22-34
|22
|
10
|Кр. Советов
|18
|5
|3
|10
|19-29
|18
|
11
|Динамо Мх
|18
|3
|8
|7
|11-17
|17
|
12
|Пари НН
|18
|4
|4
|10
|15-34
|16
|
13
|Химки
|18
|3
|7
|8
|22-35
|16
|
14
|Факел
|18
|2
|8
|8
|11-25
|14
|
15
|Ахмат
|18
|2
|7
|9
|16-32
|13
|
16
|Оренбург
|18
|1
|5
|12
|16-33
|8
|28.02
|19:00
|
Динамо Мх – Локомотив
|- : -
|1.03
|14:00
|
Пари НН – Акрон
|- : -
|1.03
|16:30
|
Зенит – ЦСКА
|- : -
|1.03
|19:00
|
Ахмат – Рубин
|- : -
|1.03
|19:30
|
Краснодар – Кр. Советов
|- : -
|2.03
|14:00
|
Химки – Факел
|- : -
|2.03
|16:30
|
Спартак – Оренбург
|- : -
|2.03
|19:30
|
Ростов – Динамо
|- : -
|Г
|
|
Манфред Угальде
Спартак
|15
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|10
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|9
|П
|
|
Бителло
Динамо
|8
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|
|
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|9
|1
|1
|
|
Данила Прохин
Оренбург
|14
|1
|5
|
|
Фернандо Костанца
Крылья Советов
|11
|1
|3