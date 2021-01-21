Александр Кокорин рассказал о предстоящем в ближайшее время трансфере в клуб из Флоренции

<br />

— Всем уже известно, что завтра покину расположение «Спартака» — еду на медосмотр, — сказал Кокорин после вечерней тренировки красно-белых. — Решили сегодня поберечься, чтобы не травмировался. Повреждения в последнее время случались. Все прошло спокойно, без нагрузки, чтобы в новой команде начинал сразу тренироваться.

— Ты уже практически игрок «Фиорентины»?

— Да. Осталось пройти какие-то моменты. Самое важное — медицинский тест и подписание. По большому счету контракт согласован, остались нюансы.

— С кем-то из нового клуба общался? С тренерским штабом, с руководством? На какой позиции тебя видят? Сколько игрового времени будет? Мы смотрим на Миранчука, который время от времени выходит в «Аталанте»...

— Не знаю всей ситуации с Алексеем. Так понимаю, что его брали без согласования с тренером — правда, могу ошибаться. Я же разговаривал с Пранделли три дня назад: он спросил, на какой позиции смогу показать свои лучшие качества. Ответил, что могу играть на любом месте, но справа получается лучше всего. Пранделли объяснил, как это все будет выглядеть, пообещал, что предоставят время, не станут спешить — все всё прекрасно понимают. Месяц, думаю, нужен.

— Как давно на тебя вышла «Фиорентина»?

— Еще в апреле прошлого года, но там было совершенно другое руководство. До конкретики тогда не дошли. Сейчас поменялся менеджмент, тренер.

— Тяжело пойти на понижение зарплаты?

— Да нет, не тяжело. Не могу рассказать все, что происходило, — может быть, когда-нибудь. В любом случае это вызов. Это Европа — давно туда хотел. Мне скоро 30 лет: если не сейчас, то больше, наверное, шанса не будет. Понимаю, что надо поехать попробовать, посмотреть. А там — как получится.

— Не общался со Смоловым о выступлении в Европе?

— Не расспрашивал по поводу того, что мне предстоит пройти в быту и прочем. Мы на контакте, ребята рассказывали какие-то нюансы про тренировочный процесс и игры. Для меня это все будет ново, посмотрим. Повторю: говорил с главным тренером, он очень теплыми словами отзывался. Думаю, проблем с адаптацией быть не должно.

— По поводу твоего трансфера высказались и Капелло, и Манчини. С ними не разговаривали?

— Нет. С Манчини встретился в отпуске, мы жили в одном отеле. Спрашивал его мнение обо мне, он хорошо охарактеризовал. Думаю, к нему там прислушиваются.

— С Черчесовым не говорил по поводу возможного вызова в сборную?

— Нет.

— Нет ощущения, что теперь на горизонте появилось участие в Евро-2020?

— Так далеко не заглядываю. Когда переходил в «Спартак», тоже было много амбициозных вызовов, но так получилось, что подкосили травмы. Поэтому все мои планы пошли не так.

— Как будешь вспоминать время в «Спартаке»?

— Как хорошее. Осталось недопонимание с руководством, с ребятами же все отлично и с тренерами тоже. Находился внутри команды, все проходило на высшем уровне. Остались только теплые слова.

— С Соболевым пообщался уже по поводу своего ухода?

— Сказал ему, что все оставляю на него, будет теперь за главного! Из него хороший нападающий растет. Подготовлю ему в «Фиорентине» почву — перейдет на мое место, когда состарюсь.