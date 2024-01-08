Зориным интересуются два клуба РПЛ

Полузащитник «Спартака» Даниил Зорин имеет два предложения от клубов РПЛ, сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, Зорин поедет с московской командой на первый сбор в ОАЭ, который начнется 22 января. После сбора станет известно, где футболист проведет вторую половину нынешнего сезона.

Ранее сообщалось, что «Черноморец» заинтересован в трансфере игрока. Сам Зорин готов на переход, но приоритетными являются два варианта из РПЛ.

В первой части сезона-2023/24 Зорин выступал за «Динамо» из Минска на правах аренды. Контракт полузащитника со «Спартаком» рассчитан до лета 2026 года.

На данный момент красно-белые занимают пятое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 30 очков за 18 туров. «Черноморец» располагается на последнем месте в Мелбет-Первой лиге с 18 очками за 20 матчей.