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Сегодня, 16:23

Зориным интересуются два клуба РПЛ

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Полузащитник «Спартака» Даниил Зорин имеет два предложения от клубов РПЛ, сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, Зорин поедет с московской командой на первый сбор в ОАЭ, который начнется 22 января. После сбора станет известно, где футболист проведет вторую половину нынешнего сезона.

Ранее сообщалось, что «Черноморец» заинтересован в трансфере игрока. Сам Зорин готов на переход, но приоритетными являются два варианта из РПЛ.

В первой части сезона-2023/24 Зорин выступал за «Динамо» из Минска на правах аренды. Контракт полузащитника со «Спартаком» рассчитан до лета 2026 года.

На данный момент красно-белые занимают пятое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 30 очков за 18 туров. «Черноморец» располагается на последнем месте в Мелбет-Первой лиге с 18 очками за 20 матчей.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/poluzashhitnikom-spartaka-zoriny-m-interesuyutsya-dva-kluba-rpl/
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Даниил Зорин
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 И В Н П +/- О
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 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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