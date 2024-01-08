Экс-игрок «Локомотива» Дюрица: «Понимал, что важно учить русский язык, чтобы завоевать уважение»

Бывший защитник «Локомотива» Ян Дюрица вспомнил, как начал учить русский язык.

«Когда я играл в Словакии, то попал в спортивную школу, которая находилась в венгерской среде. Там все ребята общались только на венгерском. Я был брошен в команду, где я вообще не понимал языка. Меня задирали местные ребята, говорили: «Ты тупой словак, учи язык». Я не обращал внимания, у меня было два варианта: сдаться или сказать себе: «Ян, давай, ты должен выучить язык, если хочешь пробиться в футбол». Мне было все равно, как они меня называют, я их не боялся. Когда я выучил венгерский язык, то меня уже никто не задирал. Это была отличная школа. Так было и в России. Я понимал, что важно выучить русский язык, чтобы завоевать уважение», — цитирует Дюрицу Metaratings.ru.

Дюрица играл в России в «Сатурне» и «Локомотиве», вместе с которым стал бронзовым призером чемпионата России и обладателем Кубка страны.