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Экс-игрок «Локомотива» Дюрица: «Понимал, что важно учить русский язык, чтобы завоевать уважение»

Алина Савинова
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Бывший защитник «Локомотива» Ян Дюрица вспомнил, как начал учить русский язык.

«Когда я играл в Словакии, то попал в спортивную школу, которая находилась в венгерской среде. Там все ребята общались только на венгерском. Я был брошен в команду, где я вообще не понимал языка. Меня задирали местные ребята, говорили: «Ты тупой словак, учи язык». Я не обращал внимания, у меня было два варианта: сдаться или сказать себе: «Ян, давай, ты должен выучить язык, если хочешь пробиться в футбол». Мне было все равно, как они меня называют, я их не боялся. Когда я выучил венгерский язык, то меня уже никто не задирал. Это была отличная школа. Так было и в России. Я понимал, что важно выучить русский язык, чтобы завоевать уважение», — цитирует Дюрицу Metaratings.ru.

Дюрица играл в России в «Сатурне» и «Локомотиве», вместе с которым стал бронзовым призером чемпионата России и обладателем Кубка страны.

Источник: https://metaratings.ru/news/dyurica-ponimal-chto-vazhno-uchit-russkii-yazyk-chtoby-zavoevat-uvazhenie-321931/
Ян Дюрица
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 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
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 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
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 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
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 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
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 Факел 18 5 6 7 15-19 21
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 Урал 18 5 4 9 18-28 19
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 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
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 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
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