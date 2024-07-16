Зобнин: «Спартаку» нужны эмоции, желание работать и добиваться результатов. Все это у Станковича есть»
Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин поделился впечатлениями от работы с главным тренером Деяном Станковичем.
— Новый сезон, всегда есть ожидания, тем более пришел новый главный тренер Деян Станкович, — сказал Зобнин в эфире передачи «Футбол России» на телеканале «Россия 24». — Осталась неделя, чтобы подготовиться, и в бой. Ожидаем и надеемся, что будет хороший сезон.
— Какое первое впечатление от Станковича?
— На тренировках он бывает эмоциональным, может где-то подсказать, но и где-то напихать. Могу сказать, что мало времени еще прошло, сезон покажет.
— Часто среди болельщиков «Спартака» идут разговоры, насколько главный тренер подходит команде по типажу. Есть совпадение?
— Эмоциональная составляющаяя нашей команде в любом случае нужна. «Спартак» — непростая команда, нужны эмоции, желание работать в клубе и добиваться результатов. Все это у Станковича есть.
«Спартак» объявил о подписании контракта с 45-летним Станковичем 16 мая. Специалист заключил соглашение с московским клубом до конца июня 2026 года.
В первом туре чемпионата России-2024/25 «Спартак» на выезде сыграет против «Оренбурга». Матч пройдет 21 июля и начнется в 17.30 (мск).
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3
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4
|Локомотив
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5
|Спартак
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6
|ЦСКА
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7
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8
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9
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11
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12
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13
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14
|Химки
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15
|Динамо Мх
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16
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|20.07
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Локомотив – Акрон
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|20.07
|17:30
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Кр. Советов – Зенит
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Ростов – ЦСКА
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Динамо – Факел
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Оренбург – Спартак
|- : -
|21.07
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Ахмат – Краснодар
|- : -
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Химки – Динамо Мх
|- : -
|22.07
|20:00
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Пари НН – Рубин
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