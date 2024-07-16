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Зобнин: «Спартаку» нужны эмоции, желание работать и добиваться результатов. Все это у Станковича есть»

Сергей Разин
корреспондент
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Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин поделился впечатлениями от работы с главным тренером Деяном Станковичем.

— Новый сезон, всегда есть ожидания, тем более пришел новый главный тренер Деян Станкович, — сказал Зобнин в эфире передачи «Футбол России» на телеканале «Россия 24». — Осталась неделя, чтобы подготовиться, и в бой. Ожидаем и надеемся, что будет хороший сезон.

— Какое первое впечатление от Станковича?

— На тренировках он бывает эмоциональным, может где-то подсказать, но и где-то напихать. Могу сказать, что мало времени еще прошло, сезон покажет.

— Часто среди болельщиков «Спартака» идут разговоры, насколько главный тренер подходит команде по типажу. Есть совпадение?

— Эмоциональная составляющаяя нашей команде в любом случае нужна. «Спартак» — непростая команда, нужны эмоции, желание работать в клубе и добиваться результатов. Все это у Станковича есть.

«Спартак» объявил о подписании контракта с 45-летним Станковичем 16 мая. Специалист заключил соглашение с московским клубом до конца июня 2026 года.

В первом туре чемпионата России-2024/25 «Спартак» на выезде сыграет против «Оренбурга». Матч пройдет 21 июля и начнется в 17.30 (мск).

Деян Станкович
Роман Зобнин
ФК Спартак (Москва)
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6
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
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10
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11
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
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