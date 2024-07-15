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15 июля, 23:26

Смородская: «Зенит» снова будет доминировать весь сезон РПЛ»

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Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская поделилась ожиданиями от нового сезона РПЛ.

«Мне кажется, что «Зенит» снова будет доминировать весь сезон. У «Локомотива» нет состава, у «Краснодара» тоже. Непонятно, за счет чего будут конкурировать ЦСКА и «Спартак». Мне очень понравилась игра Максима Глушенкова. Видно, что человек быстро влился в коллектив и будет прибавлять», — приводит слова Смородской Metaratings.ru.

В субботу, 13 июля, «Зенит» стал победителем OLIMPBET Суперкубка России. Сине-бело-голубые обыграли «Краснодар» (4:2) в Волгограде.

Источник: Metaratings.ru
Футбол
ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)
Ольга Смородская
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5
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
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 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
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 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
11
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
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 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
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